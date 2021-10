Mel Gibson rejoint la série Prequel de John Wick The Continental

Mel Gibson a rejoint le casting de John Wick série préquelle Le continental en tant que personnage nommé Cormac. L’événement de trois nuits produit par Lionsgate Television servira d’histoire d’origine sur l’hôtel pour assassins, qui a été fortement présenté dans la franchise de films Keanu Reeves. Dans les films, l’hôtel est dirigé par Winston Scott, joué par Ian McShane, et c’est à travers les yeux d’une version plus jeune de Winston que l’histoire des premières années de l’hôtel sera montrée. Pour l’instant, on ne sait pas qui jouera le rôle, mais il y a quelques détails sur l’intrigue qui ont été publiés jusqu’à présent.

La série en trois parties se déroulera en 1975, à New York où Winston Scott est contraint d’affronter le passé qu’il croyait avoir depuis longtemps laissé derrière lui. Alors qu’il tente de prendre le contrôle de l’hôtel notoire, qui a déjà la réputation d’être le lieu de rencontre des criminels les plus dangereux du monde, Winston doit négocier un parcours à travers le monde souterrain sombre et mortel de New York, ce qui donne l’impression que la série reprendra certainement le ton des films Wick.

Le boom des grands noms apparaissant sur le petit écran a été responsable de la sortie de nombreuses stars de cinéma pour de rares apparitions dans des séries télévisées, et malgré ses débuts dans le drame australien Les Sullivan en 1976, Mel Gibson n’a pas été du genre à sauter entre les deux comme certains de ses pairs. S’étant rapidement fait un nom dans l’école de George Miller Mad Max, et au moment où il est apparu dans Arme mortelle le grand écran était le seul endroit où trouver Gibson, car pendant longtemps le fossé entre travailler dans le cinéma et travailler pour une chaîne de télévision était si grand que les deux ne s’étaient jamais croisés.

En ce qui concerne la saga John Wick, tout événement télévisé lié à la franchise, qui a rapporté plus de 600 millions de dollars sur ses trois premiers films, attirera beaucoup d’attention, et avec le quatrième film actuellement en tournage dans des pays d’Europe et au Japon, il n’y a aucun signe que les gens s’ennuient avec l’assassin amoureux des chiens de Keanu Reeves. Alors que les films ont commencé comme une histoire banale « un tueur à gages sort de sa retraite pour venger la mort d’un chiot », il a très rapidement trouvé un public et est devenu un monstre d’action surprise qui pourrait attirer de grands noms au clic d’un doigt. Alors que l’histoire s’est développée au fil des films sortis jusqu’à présent, The Continental a toujours été une présence, étant un endroit où Wick a été interdit après avoir ignoré la règle selon laquelle il ne doit jamais y avoir de meurtres commis dans ses murs.

Kevin Beggs de Lionsgate TV a expliqué à Deadline plus tôt cette année pourquoi il pensait que c’était le bon moment pour plonger dans l’histoire de l’hôtel. « C’est une franchise tellement réussie, elle est sur le point de faire ses quatrième et cinquième tranches en tant que film », a-t-il expliqué. « Il a une si grande mythologie et un style si intéressant, et l’approche gun fu de ces cascades esthétiques incroyablement poétiques est juste hors de ce monde, c’est pourquoi le film avec Keanu Reeves – qui est si incroyable dans tout ce qu’il fait mais particulièrement convaincant comme John Wick dans notre esprit – il crie juste pour être quelque chose à la télévision. Tout comme l’univers Marvel et l’univers DC du point de vue de la télévision sont des opportunités incroyables, et c’est notre franchise de super-héros dans la famille.

« Ce que nous explorons dans Le continental est le jeune Winston et comment il se fait que lui et son équipe de complices se soient retrouvés dans cet hôtel que nous avons rencontré pour la première fois dans la franchise de films 40 ans plus tard », a poursuivi Beggs. « C’est l’arène. Je ne donnerai pas plus que cela, mais Starz s’est aussi vraiment penché sur cette prise, et ils ont été d’excellents collaborateurs. Et la façon dont nous avons abordé cette première saison est constituée de trois événements essentiellement de 90 minutes que vous pourriez interpréter comme une série limitée ou une série d’événements limités. »

Bien que ni Reeves ni McShane ne soient susceptibles d’apparaître à l’écran dans la série, il est possible que ce dernier fournisse un travail de voix off pour le projet, très probablement dans un contexte de mise en scène pour plonger le public dans les souvenirs du jeune Winston Scott. .

Le continental devait initialement être diffusé cette année, avec John Wick 4, mais avec les arrêts de Covid repoussant la production, il n’y a actuellement aucune date de sortie pour la série. Cette nouvelle est née à Deadline.

Sujets : Le Continental, John Wick