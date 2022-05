Mel Gibson propose la mise à jour prometteuse de Lethal Weapon 5

Arme mortelle La star Mel Gibson a offert une autre mise à jour prometteuse sur le développement de la suite d’action tant attendue, Arme fatale 5. Apparaissant à un événement mystérieux auquel assistait We Got This Covered, l’acteur, qui dirigera également désormais Arme fatale 5 après la mort de Richard Donner, a confirmé à nouveau que la suite est toujours en «développement actif» et que le scénario est actuellement en cours d’élaboration.

Offrant plus de détails sur la direction du scénario, Gibson a déclaré que l’histoire de Arme fatale 5 maintiendra ce sur quoi Richard Donner avait déjà travaillé, le cinéaste bien-aimé restant «la force motrice narrative». Gibson a également révélé qu’il était « en contact régulier avec Danny Glover pour discuter et réfléchir à leurs retours respectifs tant attendus ».

Si cela ne suffisait pas déjà d’avoir Arme mortelle fans excités, Gibson a poursuivi en laissant entendre que la suite « s’attaquera à quelques problèmes difficiles », ce qui placera sans aucun doute le duo dynamique de Riggs et Murtaugh dans un cadre contemporain – une idée qui ne manquera pas de ravir et de préoccuper les fans à égalité mesure…

Il y a eu des murmures d’un Arme fatale 5 depuis quelques années maintenant, et alors que le film devait voir le réalisateur Richard Donner revenir aux côtés de Mel Gibson et Danny Glover, les plans ont été suspendus après la mort de Donner en juillet 2021. Ces retards ont cependant été de courte durée, Gibson étant maintenant dû à prendre le relais et s’asseoir dans le fauteuil du réalisateur ainsi que reprendre le rôle de Martin Riggs. Chose que l’acteur vient de confirmer.





«Oui, je dirige ça. Je suis vraiment impatient d’y être. J’aurais aimé ne pas le diriger », a déclaré Gibson plus tôt cette année, l’acteur souhaitant bien sûr que Donner soit toujours là pour diriger la suite. « J’aurais aimé que Richard Donner soit toujours là pour le faire, mais il nous a laissés prématurément, et il m’a en fait demandé, il a dit ‘Hé gamin, si je ne le fais pas, tu prendras les rênes, hein?’ Je lui ai dit de se taire. Je pense que c’est un honneur pour moi de pouvoir porter le drapeau pour lui.

Gibson a également confirmé qu’il avait parlé avec sa co-star Danny Glover, révélant qu’il avait donné sa bénédiction à Gibson. « J’ai appelé Dany [Glover] bien sûr, et a dit: « Hé, mec, est-ce que ça te va si je réalise ça? » Il a dit : ‘Ouais, allons-y’ », a déclaré Gibson.





Sorti en 1987, Arme mortellen a présenté au public l’adorable couple de détectives dépareillés du LAPD, Martin Riggs, un ancien béret vert devenu suicidaire après la mort de sa femme, et Roger Murtaugh, un vétéran de la force de 50 ans qui, même à l’époque, était devenir trop vieux pour cela. Joué par Mel Gibson et Danny Glover, respectivement, le duo est devenu des icônes instantanées du genre, la franchise engendrant plusieurs suites et amenant des personnalités comme Joe Pesci, Rene Russo, Jet Li et Chris Rock en cours de route.

Après plusieurs suites, le public a vu le duo pour la dernière fois dans Arme fatale 4 en 1998. Mel Gibson travaillera à partir d’un scénario écrit par Richard Wenk, le scénariste derrière L’égaliseur. Arme fatale 5 n’a pas encore de date de sortie, mais des rumeurs ont affirmé qu’il serait publié directement sur HBO Max.









