Mel Gibson dirigera Lethal Weapon 5, Corey Feldman avait raison

Ce que Corey Feldman a dit est vrai. Arme mortelle 5 se passe toujours, et Mel Gibson dirigera. Avec le décès de Richard Donner en juillet dernier, le réalisateur légendaire a laissé un grand vide à Hollywood. A 91 ans, il travaillait encore sur ce qui serait le dernier Arme mortelle film dans la franchise. « C’est le dernier », a déclaré le regretté cinéaste au Daily Telegraph. « C’est à la fois mon privilège et mon devoir de le mettre au lit. C’est excitant, en fait… Hahaha ! C’est le dernier, je te le promets.

Au cours de ce week-end, Mel Gibson, qui a interprété Martin Riggs dans la franchise, a annoncé lors de la séance de questions-réponses à ‘Une expérience avec Mel Gibson’ à Londres, qu’il dirigerait le dernier film de la franchise. « L’homme qui a réalisé tous les films Lethal, Richard Donner, c’était un grand type », a déclaré Gibson en s’adressant au public. « Il développait le scénario et il est allé assez loin. Et il m’a dit un jour : ‘Écoute gamin, si je donne un coup de pied dans le seau, tu le feras.’ Et j’ai dit : ‘Tais-toi.’ Mais il est bel et bien décédé. »

« Mais il m’a demandé de le faire et à l’époque je n’ai rien dit. Il l’a dit à sa femme, au studio et au producteur. Je dirigerai donc le cinquième. »

Mel Gibson avait fait allusion à la perspective en parlant avec l’ami de longue date de Donner et Les Goonies Star, Corey Feldman. Feldman a relayé l’histoire en disant : « L’une des choses que Mel m’a mentionnées, parce que nous avons commencé à parler de Arme mortelle 5 vs. Goonies 2 et toute cette débâcle, et j’ai dit que je savais qu’il n’avait aucun moyen de réussir Lethal 5. Parce que, vous savez, il ne l’avait tout simplement pas en lui. Vous ne pouvez pas regarder sept moniteurs à la fois et filmer sept caméras pendant ces séquences d’action et regarder chaque détail de tout quand vous avez 91 ans. C’est beaucoup de pression… Dieu le bénisse, il était motivé et il se serait présenté sur le plateau et aurait fait de son mieux, sans aucun doute, mais je savais que c’était beaucoup demander à un homme de 91 ans. «

« Alors, Mel me dit: » Eh bien, vous savez, les gens ont dit que je devrais peut-être le diriger. » Et j’ai dit : ‘Tu devrais ! Ce serait super.’ Alors, qui sait. Le but était peut-être que cela encouragera Mel à prendre la barre et à diriger Arme mortelle 5. »

Bien qu’il n’ait pas été confirmé si Gibson ou Danny Glover reprendront leurs rôles, le cri de guerre des fans appelle aux retrouvailles. Le producteur Dan Lin a parlé du projet en janvier 2020, et cela semble avoir été le plan. « Nous essayons de faire le dernier Arme mortelle film. Et Dick Donner revient. Le casting original est de retour. Et c’est juste incroyable. L’histoire lui est très personnelle. Mel et Danny sont prêts à partir, donc c’est une question de script. » Nous vous tiendrons au courant, et peut-être que nous reverrons les originaux ! Cette nouvelle est née chez NME.

