Mel Gibson dirigera le film d’aventure fantastique Boys of Summer

Les rôles s’enchaînent pour Mel Gibson car l’acteur est maintenant monté à bord du prochain film d’aventure fantastique Les garçons de l’été jouer dans un rôle principal. Acteur montant Mason Thames (Le téléphone noir) devrait également jouer aux côtés de Gibson dans le long métrage, qui provient de Nickel City Pictures, Novo Media Group et Pastime Pictures. Écrit par Cornelius Uliano et Bryan Schulz (Le film des cacahuètes), ce nouveau film Les garçons de l’été sera dirigé par David Henrie (les Sorciers de Waverly Place).

« Historiquement, les contes de fées utilisaient des monstres pour personnifier nos peurs les plus profondes tout en permettant aux jeunes de les surmonter. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin de récits qui inspirent le courage face aux ténèbres. Les garçons de l’été est une histoire de retour en arrière qui évoque la magie et la nostalgie de l’enfance alors que ses héros combattent des monstres anciens et nouveaux », a déclaré Henrie à propos du projet.

Un résumé rapporté pour Les garçons de l’été révèle que le film suit « un garçon local (Thames), qui après que son meilleur ami est mystérieusement pris, commence à soupçonner qu’une entité surnaturelle peut chasser les enfants de Martha’s Vineyard. Après avoir demandé l’aide d’un détective vieillissant (Gibson), ils découvrent bientôt qu’ils sont sur le chemin d’une sorcière qui s’est récemment retirée sur leur île. »

Mel Gibson n’est évidemment pas passé sans sa controverse, et nombreux sont ceux qui lui ont demandé de ne plus jamais travailler à Hollywood. Malgré cela, il a de nombreux projets à venir, y compris l’annonce récente qu’il dirigera Le continental, une série télévisée dérivée des films de John Wick. Ces dernières années, le Arme mortelle star a été vue dans d’autres films comme Le professeur et le fou, Homme gros, et Niveau du boss. L’acteur et cinéaste a également une suite à La passion du Christ dans les ouvrages.

Lorsque Gibson et Corey Feldman pleuraient le regretté Richard Donner, l’idée est venue que le Arme mortelle la série pourrait également obtenir un autre versement. Rien n’est officiellement en préparation, mais selon Feldman dans une interview exclusive avec 45secondes.fr, Gibson a taquiné qu’il pourrait faire double emploi pour Arme mortelle 5 en réalisant le film en plus de partager la vedette avec Danny Glover.

« L’une des choses que Mel m’a mentionnées, parce que nous avons commencé à parler de Lethal Weapon 5 contre Goonies 2 et de toute cette débâcle, et j’ai dit que je savais qu’il n’y avait aucun moyen [Richard Donner] aurait pu s’en sortir Mortel 5. Parce que, vous savez, il ne l’avait tout simplement pas en lui », a déclaré Feldman. « Vous ne pouvez pas regarder sept moniteurs à la fois et filmer sept caméras pendant ces séquences d’action et regarder chaque détail de tout quand vous avez 91 ans. vieille. C’est beaucoup de pression… Dieu le bénisse, il était motivé et il se serait présenté sur le plateau et aurait fait de son mieux, sans aucun doute, mais je savais que c’était beaucoup demander à un homme de 91 ans. «

Les Goonies La star a ajouté: « Alors, Mel me dit: » Eh bien, vous savez, les gens ont dit que je devrais peut-être le diriger. » Et j’ai dit : ‘Tu devrais ! Ce serait super.’ Alors, qui sait. Le fait était que cela encouragera peut-être Mel à prendre la barre et à diriger Lethal Weapon 5. «

Fabrication sur Les garçons de l’été commencerait en décembre à Wilmington, en Caroline du Nord. Une date de sortie n’a pas encore été officiellement annoncée. Cette nouvelle nous vient de Deadline.