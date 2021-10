Mel Brooks fait l’histoire du monde, deuxième partie en tant que spectacle de variétés à Hulu

Après quatre décennies, History of the World: Part I, obtient enfin sa Part II. Hulu a officiellement commandé Histoire du monde, 2e partie, qui, en apparence, est une suite directe à la comédie classique de Mel Brooks. Partie II sera présenté comme une série de variétés qui servira de suite au film original sorti en 1981. Brooks a été scénariste, réalisateur et producteur sur ce film en plus de jouer le rôle principal.

Mel Brooks est de retour en tant qu’écrivain et producteur exécutif sur Histoire du monde 2e partie Nick Kroll, Wanda Sykes, Ike Barinholtz, David Stassen et Kevin Salter sont également producteurs exécutifs. Par Variety, Brooks a déclaré dans un communiqué: « J’ai hâte de dire une fois de plus la vraie vérité sur toutes les fausses histoires de bêtises que le monde a été amené à croire appartenir à l’Histoire! »

L’original Mel Brooks Le film se composait de segments de comédie et de numéros musicaux se déroulant à différentes périodes, de l’âge de pierre à la Révolution française. On ne sait pas encore quelles périodes seront couvertes dans la prochaine série Hulu, mais nous savons que le streamer a commandé huit épisodes de Histoire du monde, 2e partie. La salle des écrivains préparera l’émission à partir de ce mois-ci avec une production qui devrait officiellement commencer au printemps 2022, via Searchlight Television et 20th Television.

Mel Brooks est apparu comme cinq personnages dans l’original Histoire du monde, partie I. Rien n’indique pour le moment qu’il fera également une apparition dans la série Hulu, bien que nous puissions certainement l’espérer. Le film original mettait également en vedette Dom Deluise, Madeline Kahn, Harvey Korman, Cloris Leachman, Gregory Hines, Ron Carey et Pamela Stephenson.

Orson Welles a été le narrateur de Histoire du monde, partie I. Dans une interview de 2015, par BFI, Brooks a expliqué comment il avait dépensé 25 000 € pour que Welles fasse le travail, pour se rendre compte qu’il avait dépensé trop pour le travail. Comme Brooks l’a dit, « Il était censé faire cinq jours de travail, de 9h à 17h, narrant des scènes. Il a commencé à tester sa voix vers 10 heures. [minutes] à 9 h A 11 h 30, 12 h, il avait fait toute la narration. Tout était parfait. Il a dit : ‘Je ferais tous les changements, tout ce que tu veux, Mel.’ Et j’ai dit: ‘C’est carrément parfait. Oh mon Dieu. J’aurais pu vous payer 5 000 €.' »

Brooks a ajouté : « Je me suis mis tellement en colère que je l’ai payé autant et il l’a fait en dix minutes. [I could have spent that money on] Cigares cubains et caviar Sevruga. J’aurais inclus des femmes, mais je deviens un peu trop lourd pour ce genre d’effort sportif. »

Aucun acteur n’a encore été nommé pour Histoire du monde, 2e partie. En plus d’un bon casting, la série devra également avoir un grand narrateur. Welles est décédé en 1985 à l’âge de 70 ans. Quant à Mel Brooks, il a fêté ses 95 ans en juin.

Le tournage commencera le Histoire du monde, 2e partie au printemps 2022. La série fera ses débuts sur Hulu avec une date de première officielle qui n’a pas encore été révélée. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets : Histoire du monde