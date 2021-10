Mel Brooks confirme la production de « The History of the World Part II »

Parler de comédie dans le cinéma américain est une invitation directe (et obligatoire) à revoir la filmographie de Mel Brooks, l’un des comédiens les plus importants que les États-Unis aient présenté sur grand écran à travers des parodies pleines d’esprit et des satires socio-politiques, bien qu’à un niveau d’humour qui frise la recherche d’une manière intelligente de ridiculiser le sujet en question.

En 1981, Brooks a présenté sur grand écran « L’histoire du monde, partie 1 », un film composé d’une série de vignettes dans lesquelles il se moquait de certains événements importants de l’histoire populaire, y compris certaines de ses figures bibliques les plus importantes.

Pendant quarante ans, les fans de Brooks ont attendu que le cinéaste vraisemblablement à la retraite présente sa suite, qui deviendra une réalité grâce à la magie de la programmation originale diffusée via le catalogue Hulu.

Variety a confirmé que Mel Brooks poursuivra sa vision folle de l’histoire du monde à travers une mini-série de huit épisodes dans laquelle il reviendra en tant que scénariste et producteur exécutif, avec la participation de Nick Kroll, Wanda Sykes, Ike Barinholtz, David Stassen et Kevin Salter. .

Mel Brooks a déclaré dans un communiqué qu’il souhaitait partager la véritable histoire de l’humanité, pas seulement la version qui apparaît dans les livres. « J’ai hâte de raconter des cartes de la vérité sur ces histoires folles que le monde nous a fait croire que c’est de l’histoire », a-t-il déclaré.

En la primera entrega de “History of the World”, Mel Brooks interpretó una gran variedad de personajes a la largo de la cinta, la cual incluía elaborados números de canto y baile, aunque resulta improbable que cuente con una participación similar a sus 95 años d’âge. Bien que sa dernière performance devant la caméra ait eu lieu en 1995, le comédien a eu des apparitions spéciales en tant que doubleur dans certains films d’animation.