Mel 4Ever : « Quelle mauvaise habitude est-ce que je veux rompre ? Être attiré par les hommes’ | Ma vie en 20

45secondes.fr rencontre Mel 4Ever

Quelque chose nous dit que Mel 4Ever pourrait être un provocateur. Qu’elle se décrive comme une « pop-star transsexuelle » ou qu’elle publie des chansons avec des titres comme « Big Tits (whoopsie) », il est clair que Mel a un sens de l’humour malicieux ainsi qu’une oreille perspicace pour ce qui fait qu’une chanson pop est absolument gifle.

Pour ceux qui commencent tout juste à se familiariser, Mel 4Ever reprend des thèmes tels que la maladie mentale, la dysmorphie corporelle, les abus, la sobriété, l’amour-propre et « tout simplement être excité » et les transforme en excellence hyper-pop. Son dernier single ‘Ooo Daddy’ est « principalement sur le fait de vous gonfler pour prendre d–k », dit-elle. « Il s’agit de surmonter la peur de l’embarras, de surmonter le fait de penser que vous avez l’air stupide pendant les rapports sexuels et aussi l’acte lui-même. »

Sur son prochain EP, Attaque Tranique, qu’elle a écrit au plus fort de la pandémie avec le co-scénariste Tor Miller et le producteur Jack Hoffman, Mel vise à créer un endroit où ses auditeurs peuvent célébrer et ressentir leurs luttes communes, tout en se sentant comme une mauvaise garce. endroit, tbh.

Pour mieux connaître Mel, nous lui avons demandé de faire un voyage dans le passé avec nos 20 questions Ma vie en 20. Lisez les réponses de Mel après le saut et écoutez son nouveau single ‘Ooo Daddy’ ci-dessous.

20) Qu’avez-vous appris sur vous-même en 2020 ?

Cette présentation en tant qu’homme n’était plus une option pour moi tant que je voulais être sur cette terre. Le moment était venu pour moi de tuer mon ancien moi et de commencer ma nouvelle vie. La pandémie n’était que la plus grosse gifle au visage et je suis reconnaissant pour cette seule fois.

19) Quel a été votre album préféré de 2019 ?

L’album éponyme de Slayyyter. Cela a débloqué une grande partie de ma féminité, que cela me plaise ou non. Je n’avais jamais entendu quelque chose comme cet album : excitant et glitch. C’était un moment important pour moi.

18) Quelle a été la chose la plus importante qui s’est passée dans ta vie quand tu avais 18 ans ?

Déménagement à la Nouvelle-Orléans. Cette ville m’a ouvert grand et m’a baisé en plein cœur. C’est mon endroit préféré dans le monde.

17) Qui était ton coup de cœur à 17 ans ?

Ce garçon nommé Will Echols avec qui je suis allé à l’école. Il était si alt et mignon et je l’aimais parce qu’il était droit et méchant avec moi.

16) Que pourriez-vous faire pendant 16 heures sans vous ennuyer ?

Manger des sucettes glacées et revoir Je peux te détruire. Ce spectacle est tellement incroyable et Michaela Coel est un génie qui marche parmi nous, c’est fou.

Mel 4Ever. Photo : Tanner Abel et Nicholas Needham

15) Qu’avez-vous détesté à 15 ans que vous aimez maintenant ?

Être sobre ! Je détestais exister à 15 ans, c’était complètement misérable. Maintenant, j’aime être présente et dans mon corps grâce à l’hormonothérapie substitutive 🙂

14) Par quelle émission de télévision étiez-vous obsédée à 14 ans et pourquoi ?

Saveur d’amour. J’adorais Tiffany « New York » Pollard. Même à travers sa transphobie lmao.

13) 13 est malchanceux pour certains. Avez-vous quelque chose que vous êtes superstitieux?

J’ai un TOC donc oui lol. Je dois porter un chouchou à la main lors de chaque spectacle. Je déteste ça pour moi. Pas chic.

12) Si vous pouviez vivre la vie d’une autre personne pendant 12 heures, qui seriez-vous et pourquoi ?

Nicki Minaj. J’ai toujours voulu être la reine pendant une journée.

11) Quel était votre film préféré à 11 ans ?

Méchantes filles. C’est toujours ma personnalité. J’ai grandi en Alabama, ennuyé et seul. Ce film m’a donné la permission de fantasmer sur le fait d’être une adolescente garce qui dirigeait toute l’école. C’était une réinitialisation culturelle pour tout le monde, je sais que je n’ai pas à entrer dans les détails là-bas.

MEL 4Ever. Photo : RP de la maison des sorcières

10) Quelle mauvaise habitude espérez-vous avoir arrêté dans dix ans ?

Être attiré par les hommes ! C’est effrayant et bizarre. Mais j’ai le sentiment que c’est une malédiction qui ne sera jamais brisée.

9) Quelle était ta plus grande peur quand tu avais 9 ans ?

Michael Jackson. Je pensais sincèrement qu’il allait me kidnapper. J’ai fait un cauchemar récurrent qu’il a caché dans mon placard AVANT que nous comprenions tous qu’il était un prédateur. C’était un moment de préfiguration. Je me sens maintenant bizarre après avoir revécu ça.

8) Quand tu avais 8 ans, que voulais-tu être quand tu serais grand ?

Je voulais être Britney Spears. Directement. Je voulais être chaude, salope, blonde, abs, pop star tout le temps. Je le fais encore. Je suis cohérent avec mes rêves.

7) Lequel des sept péchés capitaux êtes-vous le plus coupable ?

Aucun d’entre eux! Je suis parfait :))))

6) Vous pouvez inviter six personnes à votre dîner de rêve, qui inviteriez-vous ?

Azealia Banks, Lana Del Rey et mon chien mort Dodi. PERSONNE D’AUTRE N’EST INVITÉ.

Mel 4Ever. Photo : Tanner Abel et Nicholas Needham

5) Nommez cinq choses sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre.

Des gays drôles, Spotify, l’Océan, ma soeur Charlene et ma vape.

4) Décrivez-vous en quatre mots.

Entrez dans cette chatte.

3) Vos trois meilleures chansons de tous les temps.

Dans aucun ordre particulier. ‘Daddy AF’ de Slayyyter (j’étais dans les 0,05% d’auditeurs sur Spotify pour cette chanson en 2019, j’étais complètement obsédé). ‘Super Bass’ de Nicki Minaj. Elle a défini une décennie entière de ma vie. Et ‘New Romantics’ de Taylor Swift. C’est tellement humiliant mais ça me donne tous des frissons.

2) Nommez deux choses sur votre bucket list.

Je veux des implants à gros seins et je veux avoir AU MOINS une chanson dans le top 100 du Billboard pour l’amour de la merde.

1) Qui ou quel est votre seul véritable amour ?

Galets fruités.

