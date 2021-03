Meilleurs téléphones mobiles 5G abordables en Inde, 2021

Avec la demande croissante de connectivité de données en termes de jeux en ligne, de musique, de vidéos et de services plus gourmands en données, les opérateurs et les fabricants de téléphones portables doivent suivre les vitesses exigées par la génération actuelle d’utilisateurs de téléphones mobiles.

Nous sommes maintenant à l’ère de la 5G où des marques comme Apple, Samsung, OnePlus, Huawei, Xiaomi et bien d’autres vendent leurs smartphones à connectivité 5G, ce qui signifie que la connectivité 5G sera bientôt à travers le monde. L’Inde fait partie de ceux qui mènent encore les expériences et font des recherches sur le spectre. Cependant, les utilisateurs indiens sont prêts à acheter un téléphone alimenté par la 5G dans l’espoir d’obtenir bientôt une connectivité 5G.

Vous trouverez ci-dessous la liste des meilleurs téléphones 5G abordables en Inde que vous pouvez acheter en 2021.

Xiaomi Mi 10i

Realme X7

Realme Narzo 30

Moto G 5G

OnePlus Nord

1) Xiaomi Mi 10i

Ce smartphone Xiaomi Mi 10i a été lancé en Inde au début de cette année. Le smartphone 5G a été lancé avec un 120 Hz avec un taux de rafraîchissement Full HD + DotDisplay de 6,67 pouces et une protection Corning Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière. Sous le capot, ce smartphone est alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 750G, fusionné avec le GPU Adreno 619.

Le smartphone dispose d’une batterie de 4820 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 33 W. Le Mi 10i 5G offre 5G, GPS, GLONASS, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth, port USB Type-C et prise en charge de la double carte SIM sur le front de la connectivité.

Le prix indien du Xiaomi Mi 10i 5G est de 20999 Rs pour la variante de base avec 64 Go de stockage et 6 Go de RAM. Les deux autres modèles avec 8 Go de RAM + 128 Go et 6 Go de RAM + 128 Go de stockage sont au prix de Rs 23 999 et Rs 21 999 respectivement. Actuellement, Amazon Inde offre une réduction de 5% avec une carte HSBC Cashback.

AVANTAGES

Audio Hi-Fi

Des performances fiables

Joli design

L’appareil photo 108MP prend de bonnes photos

Haut-parleurs stéréo

Prêt pour la 5G, mais avec seulement 2 bandes de support

LES INCONVÉNIENTS

Légèrement volumineux

Bloatware-lourd

La caméra macro 2MP est inutile

2) Realme X7

Ce smartphone Realme X7 a été lancé en Inde le 4 février 2021 en Inde. Il est alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 800U. Ce smartphone est soutenu par 128 Go d’option de stockage UFS 2.1 avec 6 Go / 8 Go de RAM. Il abrite un écran Full HD + Super AMOLED de 6,44 pouces avec un rapport écran / corps de 90,8%, un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz et un rapport de contraste de 1 000 000: 1.

Le combiné est alimenté par une batterie de 4310 mAh avec la technologie SuperDart Charge de 50 W. Le Realme X7 abrite également un scanner d’empreintes digitales intégré pour des raisons de sécurité. Il fonctionne sur Android 10 avec Realme UI sur le dessus.

Le smartphone est en vente via Realme.com, Flipkart et les magasins hors ligne. Le Realme X7 India est au prix de Rs 19 999 pour les 6 Go de RAM + 128 Go de stockage interne. Le smartphone est disponible dans les options de couleur Nebula et Space Silver.

AVANTAGES

Des performances fiables au jour le jour

Longue durée de vie de la batterie

Construction ergonomique

LES INCONVÉNIENTS

Caméra AI incohérente

Conception sujette aux bavures

Android 10 prêt à l’emploi

3) Realme Narzo 30 Pro

Realme Narzo 30 Pro a été récemment lancé en Inde avec une connectivité 5G. Ce smartphone est livré avec des fonctionnalités soulignées avec un rapport écran / corps de 90,5% et un écran LCD Full HD + IPS de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, le smartphone est équipé d’un maximum de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage UFS 2.1 avec un chipset MediaTek Dimensity 800U.

À l’arrière, il abrite une caméra principale 8MP f / 1.8 accompagnée d’un objectif ultra-large 8MP f / 2.3 et d’une caméra macro 2MP ainsi qu’une triple configuration de caméra arrière. Le smartphone abrite un capteur de caméra frontale de 16 MP pour les appels vidéo et les selfies, qui se trouve sous le motif perforé.

Ce Narzo 30 Pro 5G est lancé en Inde avec un prix initial de Rs 16 999 pour la variante 6 Go + 64 Go. Alors que la variante 8 Go + 128 Go coûte Rs 19 999 et que le smartphone est à acheter via Realme.com et Flipkart.

AVANTAGES

Autonomie d’une journée

Chargement rapide

Douceur 120Hz

Meilleures performances de sa catégorie

LES INCONVÉNIENTS

Utilise toujours un capteur daté de 48MP

Ressemble à tous les autres téléphones Realme

Toujours bloqué sur Android 10

Moteur de vibration bon marché

4) Moto G 5G

Ce Moto G 5G est lancé en Inde en tant que smartphone bon marché et coûte 20 000 roupies. Il est lancé avec une énorme batterie de 5000 mAh qui fonctionne sur le système d’exploitation Android 10 dans sa version de stock. Il est également livré avec un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière pour déverrouiller l’appareil. À l’avant, le Moto G 5G affiche un écran Full-HD + de 6,7 pouces qui contient une découpe perforée. Ce téléphone obtient également une résistance aux éclaboussures avec un indice IP52.

Sous le couvercle, ce smartphone abrite un chipset Snapdragon 850 octa-core avec 64 Go et 4 Go de stockage RAM. Les utilisateurs peuvent également agrandir l’espace jusqu’à 1 To en utilisant le slot SIM hybride.

Le Moto G 5G a une configuration à triple caméra positionnée dans son coin supérieur gauche du panneau arrière. Les capteurs de la caméra arrière ont un capteur ultra-large de 8 mégapixels + un capteur principal de 48 mégapixels + un objectif de 2 mégapixels avec un flash LED. Sur sa façade, il abrite un appareil photo de 16 mégapixels pour les appels vidéo et les selfies.

Ce smartphone a été lancé en Inde avec un coût de Rs. 19.999. Le smartphone est disponible à la vente dans les couleurs Volcanics Grey, Volcanic Grey et Frosted Silver dans différents magasins en ligne en Inde.

AVANTAGES

Conception anti-éclaboussures IP52

Chipset pris en charge par la 5G

Écran Full HD +

Conception de trous de perforation

Caméra selfie décente

Batterie de grande taille avec charge rapide de 20 W

LES INCONVÉNIENTS

4 Go de RAM uniquement

Pas de support de taux de rafraîchissement élevé

Emplacement SIM hybride pour l’extension de stockage

5) OnePlus Nord 5G

OnePlus Nord a été lancé le 21 juillet 2020 en tant que téléphone 5G le plus abordable de la société à ce jour. Le téléphone est livré avec une grande batterie 4115 et un écran de 6,44 pouces. Le téléphone fonctionne sous Android 10 couplé à 8 Go de RAM. Le téléphone est alimenté par un processeur Octa-core Qualcomm Snapdragon 765G.

Le téléphone a été lancé en Inde à un prix de départ de Rs. 27999 pour le 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Alors que la variante de stockage de 12 Go de RAM et de 256 Go est disponible en Inde au prix de Rs. 29 999 dans différents magasins en ligne en Inde.

AVANTAGES

Facteur de forme compact

OxygenOS

Affichage avec prise en charge HDR

Magnifiquement conçu

Superbe appareil photo – 48 + 8 + 5 + 2 | Selfie de 32 MP

LES INCONVÉNIENTS

La batterie de secours n’est pas la meilleure

Puisque nous parlons ici des téléphones mobiles 5G abordables. La liste ci-dessus ne comprend que les téléphones abordables à un prix abordable. Cependant, si vous recherchez d’autres téléphones mobiles 5G que vous pouvez acheter dès maintenant en Inde, vous pouvez les trouver ci-dessous.