Meilleurs personnages masculins d’anime déprimés tristes

Dans le monde de l’anime, le personnage prend son pouvoir en obtenant des flashbacks de sa mauvaise et rude enfance. Je veux dire, quel anime n’a pas de personnage qui a eu une histoire tragique derrière son succès? Leur passé tragique implique la famine, la pauvreté, la perte de parents, la discrimination pour être différent, la guerre, l’esclavage, les maladies, l’expérimentation et la punition de votre béguin.

Tous ces personnages qui ont fait face à de tels problèmes dans leur passé les ont dépassés. Certains ont encore le traumatisme qui suit, par exemple, Kakashi Hatake de Naruto a accidentellement tué son ami Rin, ce qui a traumatisé Kakashi toute sa vie, ou Levi de Attack on Titans finissant par tuer son oncle Kenny qui lui a fait survivre à son enfance difficile. Ce ne sont là que quelques-uns des meilleurs personnages masculins d’anime déprimé triste. L’histoire de quel personnage vous a rendu le plus triste?

Kakashi Hatake

Kakashi Hatake est l’un des plus grands personnages d’Anime et de Naruto, et son personnage a un fandom aussi grand que certains animes simples. Je veux dire, qui n’aime pas Kakashi Sensei? L’homme masqué cool, aux cheveux argentés, Sharingan Dude. Mais il y a une histoire très tragique derrière Kakashi Hatake, qui fait de lui ce qu’il est aujourd’hui. Il a perdu ses seuls amis, Rin et Obito, à un très jeune âge. Obito est mort au cours d’une mission et Kakashi lui-même a tué accidentellement Rin. Kakashi a perdu son père, Sakumo Hatake, qui était plus fort que les 3 légendaires sanin réunis.

Sakumo s’est suicidé en raison de la discrimination de ses camarades en raison de l’échec d’une mission. Sakumo a choisi ses camarades sur une mission, qui a été utilisée pour lui faire honte, conduisant à sa mort. Kakashi a changé après cet incident. Bien qu’il soit resté seul, Kakashi dit: «Je suis à la maison», quand il rentre à la maison et dit: «Je pars» pendant qu’il part.

Le seul bonheur que Kakashi a trouvé était dans Naruto, Sasuke et Sakura. Plus tard, il devient le 6e Hokage du village des feuilles. Si vous ne l’avez pas regardé, vous pouvez regarder Naruto sur Netflix et Crunchyroll.

Levi Ackerman

Levi Ackerman est l’humain le plus puissant d’Attack on Titans avec ses puissants gènes Ackerman. Il a grandi dans une pauvreté extrême où sa mère, Kuchel, était une travailleuse du sexe. Le plus triste était quand Kuchel est mort, Levi est resté affamé et s’est assis à côté d’elle tout le temps. C’est alors que son oncle Kenny l’a sauvé et lui a appris à se battre et à survivre, mais n’a montré aucun amour à Levi.

Levi a grandi pour rejoindre le Survey Corps, est devenu le capitaine et a perdu beaucoup de ses camarades proches et commandant Erwin pendant la guerre contre les titans. Les yeux de Levi sont toujours tristes car il n’est jamais resté heureux de toute sa vie et il est toujours déprimé. Si vous voulez en savoir plus sur Levi, vous pouvez regarder Attack on Titans sur Crunchyroll.

Itachi Uchiha

«Les gens ne pleurent pas parce qu’ils sont faibles, ils pleurent parce qu’ils sont forts depuis trop longtemps» – Itachi Uchiha pic.twitter.com/l9pc1FAu7U – Purraaahmusic (@ Purraaahmusic1) 2 avril 2021

Itachi Uchiha a sa propre ligue fandom, et il est l’un des personnages les plus puissants de Naruto. Quand Itachi était petit, il a vu les effets de la guerre et a décidé de se suicider. Plus tard dans la vie, Itachi a dû choisir entre son clan, qui trahirait le village feuille, et Konoha, pour qui il travaillait.

Itachi a choisi de protéger la Feuille en éliminant tous les Uchihas, ne laissant que son petit frère Sasuke. Il a tué ses parents, sa petite amie, ses petits enfants, etc. Dans le livre d’Itachi de Kishimoto, il est montré qu’Itachi met Izumi, sa petite amie, dans un puissant Genjitsu. Où il épouse Izumi, et ils ont des enfants et une belle vie heureuse. Quand Izumi revient du genjitsu, elle remercie Itachi et dit que c’était la vie dont elle rêvait avec lui.

Itachi a vécu toute sa vie en étant triste et déprimé, voulant expier ses péchés en étant tué par son petit frère Sasuke à la fin. Si vous voulez en savoir plus sur l’histoire d’Itachi, regardez Naruto Shippuden sur Crunchyroll.

Ce sont quelques-uns des meilleurs personnages masculins d’anime déprimé triste si vous connaissez un autre personnage qui a vécu une vie difficile de sa part. Merci de nous le faire savoir.