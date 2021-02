Meilleurs mods de Stardew Valley – Guides de jeu Pro

Stardew Valley est une expérience saine et délicieuse, assez fine en soi, mais les joueurs peuvent étendre encore plus l’expérience déjà agréable avec des mods. Cela dit, vous trouverez ici une liste de mise à jour à jour des meilleurs mods pour Stardew Valley, allant de la qualité de vie aux mods d’extension de contenu.

Comment installer les mods Stardew Valley

Avant de plonger dans le monde de Stardew Valley mods, voici comment les installer. Pour commencer, vous devrez généralement installer le SMAPI chargeur de mod pour obtenir la plupart des mods pour Stardew Valley travailler.

Cela dit, commencez par télécharger la dernière version de SMAPI en visitant leur site Web. Une fois sur leur site Web, cliquez sur le bouton qui dit télécharger et choisissez soit télécharger à partir de nexus, soit télécharger directement.

En rapport: Où trouver des graines de fraises à Stardew Valley

Une fois le téléchargement de votre fichier terminé, vous devriez voir un programme d’installation appelé. Installateur SMAPI-3.9.1; extrayez le dossier dans un autre lorsque vous le trouvez en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris et en appuyant sur Extraire tout, puis en choisissant un emplacement lorsque l’onglet apparaît.

Après cela, dirigez-vous vers le dossier dans lequel vous avez extrait SMAP, puis cliquez sur un fichier intitulé installer sous Windows; cliquez dessus et un onglet de console s’ouvrira comme indiqué ci-dessus.

Lorsque cela se produit, vous voudrez frapper 1 lorsque vous y êtes invité; une fois cliqué, le programme installera SMAPI où que vous soyez Stardew Valley installé, que ce soit Steam ou GOG.

Lorsque SMAPI aura terminé l’installation, vous pourrez alors installer des mods pour Vallée de Stardew en extrayant simplement le mod dans le dossier appelé mods dans le dossier du jeu dans GOG Games ou Steam.

Emplacements des cartes des PNJ

L’une des quêtes les plus difficiles de Stardew Valley est la première où vous devez parler à chaque villageois de la ville parce que vous ne pouvez pas voir ou peut-être savoir où tout le monde est. Ce mod change cela et fait en sorte que vous puissiez désormais voir tout le monde sur la carte à tout moment, ce qui rend très utile de savoir où se trouvent les gens pour remettre des quêtes ou leur donner des cadeaux.

Barres de santé ennemies

Une caractéristique Stardew Valley Il est vrai que ne fournit pas de barres de santé ennemies, et ce prochain mod vise à remédier au problème. Avant dans le jeu vanille, vous étiez coincé à vous demander quand certains ennemis mourront. Cependant, avec ce mod installé, tous les ennemis auront des barres de santé vertes, et ceux que vous n’avez pas encore rencontrés auront des barres de santé noires qui deviendront vertes une fois que vous en aurez tué un certain nombre.

Stardew Valley agrandie

Ce prochain mod est une extension de contenu massive que les joueurs devraient installer à un moment donné vers les parties de fin de jeu de Stardew Valley. Le mod s’appelle Stardew Valley agrandi et ajoute de nouveaux villageois, de nouveaux objets, de nouveaux emplacements et même un tout nouveau village.

Ferme étendue

Farm Extended ajoute une ferme de base élargie avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment des zones de recherche de nourriture, d’exploitation minière et de pêche. Il ajoute également des endroits dédiés pour élever des animaux sans craindre qu’ils ne s’échappent.

En rapport: Comment mettre à niveau vos outils dans Stardew Valley

Les avantages d’être marié

Si vous avez toujours voulu ajouter encore plus d’éléments RPG à Stardew Valley, c’est le mod pour vous, car il le fait lorsque vous obtiendrez des avantages et des bonus uniques lorsque vous épouserez certains PNJ. Mais avant de vous lancer, vous devrez installer packer de contenu avant de télécharger et d’installer ce mod. Vous pouvez installer Content Packer en le téléchargeant et en l’extrayant dans votre dossier mod.

Sifflet de cheval

Vous voulez vous rendre rapidement dans un endroit mais vous avez oublié d’amener le cheval? Eh bien, vous n’avez pas à craindre ce scénario avec ce mod, car il vous permet d’appuyer sur v pour engendrer instantanément un cheval vers un emplacement extérieur.

Longueurs de jour configurables

Le temps, c’est de l’argent; c’est particulièrement le cas dans Stardew Valley, dès le premier jour, vous êtes chronométré chaque jour pour faire avancer les choses. Cependant, vous pouvez définir les règles avec ce mod en modifiant l’heure comme vous le souhaitez.

Toutes les cultures Toutes les saisons

Si vous n’êtes pas fan des cultures verrouillées à certaines saisons, vous pouvez changer cela avec All Crops All Seasons. Avec ce mod installé, vous pourrez cultiver et récolter toutes les cultures à chaque saison, y compris l’hiver.

Délai de quête

Tout le monde n’aime pas les limites de temps, et ils gâchent honnêtement beaucoup de plaisir de certaines quêtes; tel est le cas dans Stardew Valley mais plus maintenant, car avec ce mod Quest Delay, vous pouvez supprimer complètement la fonction de retard.

Automatiser

L’automatisation est l’avenir; c’est inévitable, et avec ce mod, vous pouvez amener le monde de demain à Stardew Valley en automatisant un certain nombre de machines à fabriquer dans le jeu.

Méga stockage (XS)

Vous allez avoir beaucoup d’objets, probablement plus que vous ne pourrez jamais utiliser à un moment donné du jeu; Heureusement, ce mod étendra vos options de stockage d’une quantité énorme, alors qu’attendez-vous? Téléchargez-le aujourd’hui, mais avant de vous lancer, assurez-vous de télécharger les mods suivants, car ils sont requis par le méga stockage.

Terrain labourable

Comme son nom l’indique, ce petit mod brillant vous permet de labourer tout le sol de votre ferme, y compris les parties qui sont initialement bloquées. Cela dit, si vous installez ce mod, vous étendrez vos capacités agricoles de 200%.

Tracteur Mod

Labourer le sol pour une tonne de cultures peut être une expérience durable et douloureuse lorsque vous êtes sur l’horloge et que vous avez peu d’énergie. Heureusement avec ce prochain mod, ce n’est plus un problème, car vous pouvez maintenant acheter des tracteurs pour récolter et labourer le sol. Vous pouvez également nettoyer les brindilles et les roches avec!

Bois profonds

Vous avez toujours voulu une mine mais à l’intérieur d’une forêt? Ce mod fait exactement cela et crée un emplacement forestier sans fin où vous pouvez explorer, combattre des ennemis et rassembler des ressources telles que du bois dur et des fruits.

Panneaux d’affichage partout

Probablement l’un des meilleurs mods de qualité de vie, car il efface la douleur d’aller en ville chaque fois que vous voulez vérifier le mois ou obtenir une quête. Il le fait en permettant au joueur de voir à la fois le tableau de quête et le calendrier en appuyant sur un bouton.

Étiquette de récolte simple

Si vous avez toujours voulu savoir quelle culture est quoi, Simple Crop Label est le mod pour vous; l’installer affichera une petite étiquette sur toutes les cultures sur lesquelles vous survolez, facilitant ainsi un peu votre vie agricole.

Plus de recettes

Cuisiner est amusant Stardew Valley, et vous en tirez de nombreux avantages, comme un moyen de remplir de l’énergie et de guérir des PV pour survivre dans les mines. Cela dit, notre prochain mod de fonctionnalité ajoute un tas de nouvelles recettes de cuisine.

Vitesse de mouvement

Stardew Valley’s la vitesse de déplacement de base est extrêmement lente, mais avec ce mod installé, vous pouvez accélérer énormément les choses; Parallèlement à cela, il augmente également la vitesse et le temps de chargement de la houe et de l’arrosoir.

Bars d’expérience

Comme le mod de la barre de santé, ce mod remplit une ligne similaire, mais au lieu d’une barre de santé, il ajoute des barres d’expérience pour toutes les compétences du jeu qui vous permettent de voir à quel point vous êtes loin de niveler des compétences spécifiques dans le jeu.

Passer le mini-jeu de pêche

Le mini-jeu de pêche peut être une expérience amusante et agréable Stardew Valley, mais ce n’est pas pour tout le monde; si cela vous ressemble, ce mod est parfait pour vous, car il vous permet de ne plus avoir à refaire le mini-jeu.

Pour en savoir plus Stardew Valley, chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment faire éclore un jaune d’oeuf slime et comment tout obtenir Stardew Valley Épouvantails et Rarecrows. Nous avons également de nombreux guides sur d’autres jeux que vous pouvez trouver sur le hub de la page d’accueil.