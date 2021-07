meilleurs mèmes par bande-annonce de "Spider-Man : No Way Home

Pour l’Homme araignée: No Way Homen c’est déjà une obsession pour les fans de Marvel.

La première de la bande annonce de spider man No Way Home approche lentement, mais il n’y a toujours pas d’avant-premières officielles avec des scènes du film. Entre versions croisées et rumeurs, les fans passent l’attente avec humour et remplir les réseaux sociaux de mèmes amusants. Découvrez le meilleur !

Depuis début mai, les adeptes de Spider-Man demandent à Marvel de livrer la bande-annonce tant attendue du troisième film qui aura Tom Holland comme protagoniste. Cependant, la seule réponse officielle a été un post pour troller les fans : ils ont publié un conteneur tracé avec les graphiques de la bande.

À partir de là, toutes sortes de versions ont suivi : puisqu’il n’y aura pas d’avance jusqu’à ce qu’il fasse partie de la même première. Les dernières fuites indiquent que la bande-annonce de Spider-Man :

No Way Home pourrait arriver le 1er août, date à laquelle Spider-Man Day est célébré dans le monde entier.

Un sondage Spoiler a révélé que les fans sont divisés sur ce qu’ils pensent qu’il va se passer. 49% pensent que ce sera en fait le premier jour du mois prochain, tandis que 30% pense que ce sera un autre jour et le vingt-et-un% Cela va dans le sens de certaines rumeurs et ils disent qu’il n’y aura finalement pas de bande-annonce officielle.

La longue attente semblait se terminer après la première de Loki. La série Marvel sur Disney + a présenté le multivers et la possibilité de le connecter à Spider-Man: No Way Home a rendu la sortie de la bande-annonce plus proche. Cependant, plus d’une semaine après le dernier épisode il n’y a toujours pas de nouvelles.

Les meilleurs mèmes pour le retard dans la bande-annonce de Spider-Man: No Home