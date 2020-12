Meilleurs jeux Roblox solo – Guides de jeu Pro

Étant donné que Roblox a une grande communauté de jeux en ligne et que la plupart des jeux intègrent un certain type de travail d’équipe / stratégie, peu de jeux solo existent.

Meilleurs jeux Roblox solo

Nuit Foxx a noté certains des meilleurs jeux solo pour Bloxys en 2019; certains des jeux sont inclus ci-dessous. Nous avons également inclus quelques jeux nouveaux / populaires qui sont très populaires pour les utilisateurs solo.

Salle d’évasion

Escape Room fait un excellent travail en plaçant l’utilisateur dans une salle d’évasion virtuelle. Pour tous ceux qui n’ont pas eu le temps de vérifier un IRL ou qui, en raison de la pandémie actuelle, survivent grâce à des commandes Stay At Home, Escape Room est la simulation parfaite pour une expérience réelle. Le jeu implique des énigmes complexes (l’un des jeux les plus difficiles sur Roblox) qui doivent être complétés avant de pouvoir terminer chaque niveau.

Entreprise dynamique

Vibrant Venture est un jeu de plateforme d’aventure en 2D à un joueur qui est un jeu de puzzle assez difficile. Ce jeu est toujours en train de changer et d’évoluer, vous devrez donc garder votre esprit et porter une attention particulière lorsque vous jouez. Comme un test standardisé, ce jeu devient plus difficile à mesure que vous atteignez chaque niveau.

Bendy et l’atelier d’encre

Bendy et l’atelier d’encre, le personnage et le spectacle, existe depuis 2017, mais au cours des dernières années, il a atteint un large public grâce à sa popularité sur YouTube. Du PC à toutes les consoles de jeu populaires, Bendy and the Ink Workshop a également une version Roblox, et c’est un jeu incontournable (mais pas pour ceux qui sont délicats ou effrayés facilement). Ce jeu d’horreur solo place le joueur dans un monde très étrange où vous devez manœuvrer et interagir avec l’environnement effrayant.

Ramona

Ramona est très amusant car il offre aux utilisateurs 2 styles de jeux. Vous pouvez jouer au jeu de style action / aventure où vous pouvez explorer le monde du jeu en sautant et en parcourant différents niveaux. Le deuxième choix pour le jeu est plus un mode histoire (semblable à ces livres à l’ancienne «choisissez votre aventure»). Franchement, c’est l’un des meilleurs jeux Roblox en solo.

Dans l’ensemble, j’espère que vous avez acquis des connaissances sur certains des meilleurs jeux solo sur Roblox et que vous partagerez ces informations avec vos amis et votre famille.

