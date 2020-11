Meilleurs jeux indépendants sur PC auxquels vous devriez jouer en 2020

J’ai passé près d’une décennie à jouer à des jeux sur plusieurs plates-formes et, au fil des ans, j’ai toujours eu un amour particulier pour les jeux indépendants. Je suis très admiratif pour leur créativité et la liberté des développeurs indépendants de donner vie à des mondes sans problèmes qui peste généralement les grands studios.

Certains des meilleurs jeux auxquels j’ai jamais joué ont été créés par des développeurs indépendants, qui incluent des jeux comme Donjon le plus sombre et Starsector. Alors armé de cette formidable appréciation pour le travail acharné des studios indépendants, je vais vous présenter, mes chers lecteurs, une liste des meilleurs jeux indépendants sur PC.

Neo Scavenger

Commençons par un titre de rouelite merveilleusement horrible sorti pour la première fois en 2014; le jeu s’appelle Neo Scavenger. Dans Neo Scavenger, vous ne savez pas qui vous êtes ni où vous êtes; tout ce que vous savez, c’est que vous devez survivre aux horreurs du terrain vague autour de vous. Tout au long de ce jeu, le joueur devra prendre des décisions difficiles pour assurer sa survie dans un monde rude.

Ils devront chercher des fournitures au milieu des ruines, combattre la déshydratation, la faim et d’innombrables autres dangers mortels. Neo Scavenger est amusant et stimulant et se démarque de la foule des autres jeux post-apocalyptiques. Je le recommande vivement si vous recherchez un mélange unique d’aventures textuelles et de jeux comme Dayz.

StoneShard

Passant à autre chose, le prochain jeu de notre liste s’appelle StoneShard, et il est également fascinant. Ceci est dû au fait StoneShard est un mélange unique de jeux roguelike au tour par tour avec celui des ARPG Diablo. Le résultat est un concept très intriguant qui crée une forte dépendance dans la pratique. Dans Stoneshard, vous êtesmercenaire médiéval dans un monde froid et impitoyable, et votre objectif est de gagner de l’argent tout en essayant de ne pas être tué par l’un des nombreux pièges ou monstres du jeu.

Vous traverserez une terre déchirée par la guerre en acceptant et en complétant des contrats sur les différents types d’ennemis trouvés dans le jeu qui incluent ce qui suit; bandits, morts-vivants, cultes abominables, etc. Vous plongerez également dans d’innombrables donjons à la recherche de boss de bandits, d’objets et de trésors précieux.

Deep Rock Galactic

Si vous aimez les nains et aimez les jeux tels que L4D2, tu aimeras Deep Rock Galactic. Dans Deep Rock Galactic, joueurs incarnez l’une des 4 classes de nains et combattez des bugs pour trouver des minéraux exploitables sur plusieurs cartes de mode de jeu générées aléatoirement.

Vous pouvez également améliorer vos armes, vous enivrer et donner des coups de pied dans ce fantastique simulateur de barbe. Le jeu a également des fonctionnalités de fin de partie décentes et une merveilleuse communauté.

Stardew Valley

Probablement l’un des meilleurs jeux indépendants de tous les temps, Stardew Valley est un simulateur d’agriculture fantastique très agréable. Vous démarrez le jeu en héritant de votre propre ferme d’un parent décédé. Mais apprendra bientôt que l’endroit est un dépotoir total et devra travailler dur pour en faire une ferme pleinement fonctionnelle.

Il y a aussi beaucoup à faire, comme faire pousser des cultures, élever des animaux, combattre des monstres la nuit, et vous pouvez même vous lier d’amitié avec divers habitants de la ville dans ce jeu. Global, Stardew Valley est le jeu parfait pour jouer et se détendre après une journée stressante. Si vous aimez les jeux similaires à Lune des récoltes et Usine runique 4, tu vas apprécier Stardew Valley.

Brigador

Brigador est un roguelite isométrique d’action criminellement sous-estimé qui a été libéré en 2016. Vous incarnez des pilotes mech mercenaires embauchés pour traquer et détruire le gouvernement cyberpunk oppressif de la colonie de Solo Nobre. Pour ce faire, les joueurs entreprennent des missions qui évoluent généralement autour de la destruction de divers bâtiments et emplacements de canons.

Ils gagneront de l’argent en complétant des contrats pour de meilleurs mechs, armes à feu et mises à niveau. Vous pouvez également gagner de l’argent en comptant littéralement tout sur la carte. Cela dit, si vous voulez un jeu similaire à Hotline Miami mais dans l’espace, je vous recommande d’essayer Brigador, mais rappelez-vous Solo Nobre doit tomber.

Expédition curieuse

Curious Expedition est un autre excellent jeu indépendant qui existe depuis 2015. Dans le jeu, vous incarnez divers explorateurs du 19e siècle pour gagner la gloire et la fortune en explorant des terres inexplorées. Voyagez dans de vastes jungles, déserts et friches arctiques et rencontrez toutes sortes d’horreurs étranges et sans nom.

Combattez des crabes géants contre des araignées géantes et encourez la colère des forces surnaturelles. Vous pouvez également provoquer des catastrophes naturelles si vous pillez des temples (ne le faites pas). Global, Expédition curieuse est un jeu fantastique que j’adore et que je recommande vivement pour votre prochain jeu indépendant.

Les gars de l’automne

Les gars de l’automne est un jeu idiot qui est très agréable à jouer. Si vous ne l’avez pas entendu, vous incarnez des créatures jelly bean et devez vous frayer un chemin à travers un niveau de course d’obstacles tout en essayant de ne pas tomber de la carte. Vous essayez également de faire cela avec d’autres joueurs qui vous dépassent avec le même objectif. En fin de compte, c’est un jeu amusant et farfelu qui est amusant à jouer avec des amis, donc si cela ressemble à quelque chose qui vous tient à cœur, pourquoi ne pas donner Les gars de l’automne un coup de feu.

Starsector

Le dernier match de notre liste est mon préféré car il est fantastique. Secteur de démarrage est un bac à sable de jeu spatial 2d qui est essentiellement le Monture et lame du genre. Le principe est que vous êtes un pilote spatial indépendant dans une section fermée d’une galaxie essayant de se remettre d’un événement connu sous le nom de The Great Collapse.

Vous commencez peu avec presque rien et vous donnez les clés pour construire un avenir dans ce secteur de l’espace mourant. Gagnez de l’argent en traquant les pirates, en vendant et en passant de la drogue et des armes, et en récupérant les navires abandonnés. Vous pouvez même construire des flottes massives, vous engager dans des batailles spatiales explosives et personnaliser vos navires avec des centaines d’options d’armes.

Il y a des tonnes de choses à faire dans ce jeu, et nous n’avons même pas énuméré toutes les choses que vous pouvez y faire. Alors rendez-vous service et découvrez ce fantastique jeu spatial aujourd’hui.