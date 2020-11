En grandissant, certains de mes plus beaux souvenirs étaient les premiers matins d’automne devant un écran avec des jeux au tour par tour classiques tels que XCOM et Age of Wonders.

Le genre a toujours été celui que j’ai aimé pour le style et la variété des titres qui entrent dans cette catégorie. Cela dit, voici une liste de certains des jeux que je considère comme les meilleurs jeux de stratégie au tour par tour sur PC.

Dans cette liste, vous trouverez un vaste mélange allant de 4x titres au tour par tour aux classiques indépendants et aux géants tels que la série XCOM. Nous n’avons que les meilleurs jeux au tour par tour pour vous, alors venez trouver quelque chose de nouveau et d’excitant à jouer.

Battle Brothers

Battle Brothers est un de mes préférés. C’est un mélange de Monture et lame et celle de Les pirates de Sid Meier!. Dans le jeu, vous incarnez une entreprise mercenaire qui peut varier dans des contextes uniques et les construire à partir de rien. Acceptez des contrats et chassez n’importe quoi, des bandits aux guerriers morts-vivants pour l’argent du sang négocié. Utilisez cet argent du sang pour acheter de nouvelles armures et armes uniquement pour que toute votre armée meure à un serpent géant.

Raiders! Terre abandonnée

Raiders! est un ajout récent au genre et un bon; dans le jeu, vous prenez le contrôle d’un gang de pillards et construisez un empire de terreur par l’extorsion, les enlèvements et les raids de caravanes. Conquérir ville par ville et construire, assassiner, piller votre chemin à travers le terrain vague, et comme l’indique la page du magasin de vapeur, « Le terrain vague n’a pas besoin d’un autre héros. »

XCOM 2

Ce prochain jeu est probablement le choix de beaucoup de joueurs pour un jeu de stratégie au tour par tour, et vous ne pouvez vraiment pas leur en vouloir; la série XCOM est fantastique. Vous pouvez choisir n’importe quel jeu de la série et vous ne trouverez que la meilleure action stratégique.

Cependant, l’un de mes préférés est XCOM 2 pour avoir réussi à amener la série à un public moderne. Dans le jeu, les joueurs construisent des bases et prennent des aliens à couvert et embuscades et combattent et reprennent mission terrestre par mission. Les joueurs peuvent également personnaliser leurs divers soldats avec des options d’apparence uniques et des chargements d’équipement.

Age of Wonders 2

L’âge des merveilles est un autre jeu de stratégie au tour par tour génial qui existe depuis aussi longtemps que XCOM. Dans le jeu, vous contrôlez des sorciers et commandez des armées de races fantastiques traditionnelles et pas si conventionnelles. Parallèlement à cela, vous construisez des villes et des citations similaires à celles du Civilisation série et combattez d’intenses batailles au tour par tour. Il existe également un excellent système de magie, des événements de type donjon et des quêtes à explorer.

Série civilisation

le Civilisation la série n’a pas besoin d’une introduction car la série est un géant du genre au tour par tour. Néanmoins, dans le jeu, vous prenez le contrôle des civilisations tout droit sorties des livres d’histoire et les conduisez de l’histoire ancienne directement à l’aube du jeu spatial. Construisez des villes, recherchez des technologies, commandez des légions de soldats et détruisez vos ennemis Civilisation.

Maître d’Orion II

Dans ce prochain jeu, les joueurs construiront de vastes empires galactiques et s’engageront dans une diplomatie acharnée avec d’autres dominions extraterrestres. Le jeu a tout pour plaire avec un gameplay addictif de plus pour vous garder aspiré et jouer. Combattez des batailles tactiques, construisez des colonies, recherchez plus de 60 domaines technologiques et faites attention à la menace de fin de partie appelée les Antarans.

Heroes of Might & Magic III

Mon frère me menaçait de violence si je ne mettais pas ce jeu sur ma liste, et honnêtement, je ne le blâme pas pour Heroes of Might & Magic III est à peu près aussi classique que possible. Dans Heroes of Might & Magic III, Commandez des héros fantastiques sur une vaste carte du monde du jeu et amassez lentement des milliers de soldats. Les joueurs peuvent également construire d’innombrables bâtiments, participer à des missions ou jouer avec des amis dans un jeu multijoueur classique.

Age of Wonders: Planetfall

Planetfall est le plus récent et probablement le meilleur ajout à la Série Age of Wonders. Avec son arrivée en 2019, le jeu apporte le Série Age of Wonders à un nouveau décor de science-fiction, plein de nouveaux mécanismes, factions, unités et un excellent gameplay global. Parallèlement à cela, il existe également une multitude de modes de jeu pour les joueurs. Mais dans l’ensemble, les meilleures parties de Planetfall seraient ses batailles tactiques et la construction d’un empire en profondeur.

Dominions 5 – Guerriers de la foi

Ce dernier jeu de notre liste est un favori personnel en raison de sa prémisse et de son gameplay uniques. Vous créez un dieu prétendant et dirigez une nation d’adorateurs à travers des campagnes d’escarmouche et vous affrontez d’autres prétendants pour accéder à la divinité totale. Pour les vaincre, vous devez soit conquérir les terres, éteindre leur domination (combien les gens les adorent), ou réclamer tous les trônes de l’Ascension (leur source de pouvoir et la capitale de leur nation). Il y a aussi des tonnes d’unités, un vaste système magique et une fonction de rejeu de bataille cinématographique intéressante. Cela dit, si vous recherchez un nouveau jeu de stratégie au tour par tour, Dominions 5 est votre meilleur pari.