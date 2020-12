Que vous soyez coincé à la maison à cause du verrouillage ou que vous souhaitiez simplement une évasion, les jeux d’aventure sont un excellent moyen de vous détendre. Vous pouvez explorer des endroits exotiques et résoudre des énigmes. Il y a aussi beaucoup d’action pour vous divertir et parfois découvrir des trésors ou percer des mystères séculaires.

La frontière entre les genres de jeux s’est récemment estompée et vous pouvez obtenir des jeux d’aventure dans des royaumes fantastiques, des îles tropicales et même des villes dans le ciel. Certains concernent l’accomplissement de quêtes, tandis que d’autres ne concernent que la survie.

Nous avons fait une liste des meilleurs jeux d’aventure sur PC chargés d’action.

Shadow of the Tomb Raider

La série Tomb Raider est synonyme d’aventure, et cet épisode est l’un des meilleurs de la série. Vous pouvez voyager dans les jungles sud-américaines pour chasser des artefacts, combattre des organisations perverses et essayer d’arrêter l’apocalypse. Tout est dans une journée de travail pour Lara Croft, et il y a même des énigmes jetées pour faire bonne mesure.

Ce jeu a des emplacements fantastiques, et c’est un plaisir de les explorer pour trouver des artefacts pour résoudre un puzzle. Toutes les étapes, des jungles aux temples, sont difficiles, qu’il s’agisse de trouver votre chemin dans des couloirs sombres ou de combattre des animaux sauvages. Shadow of the Tomb Raider est l’un des meilleurs jeux d’aventure pour PC et vaut bien un essai.

Batman: Arkham City

Batman: Arkham City est probablement le meilleur jeu de la série. Il a une portée plus large qu’Arkham Asylum, de meilleurs méchants qu’Arkham Origins, et n’a pas l’excès inutile d’Arkham Knight. Il utilise la formule éprouvée de Batman qui se fraye un chemin dans un environnement complexe, combattant d’innombrables ennemis et résolvant des énigmes.

Arkham City comprend tous les grands méchants de Batman comme The Joker, Catwoman, Bane, Two-Face et the Riddler, mais ils s’intègrent tous de manière organique dans l’histoire et jouent un rôle. Mark Hamil et Kevin Conroy sont également au sommet de leur art et donnent vie aux personnages. Toutes les zones ont une attention incroyable aux détails, et le système de combat est simple et efficace. Arkham City n’est pas seulement un jeu brillant de Batman. C’est un jeu d’aventure fantastique.

Farcry 3

Farcry 3 a ramené la série à ses racines insulaires tropicales mais a redéfini la franchise. C’est une expérience de bac à sable immersive avec des tonnes de véhicules à conduire et des animaux à chasser. Il y a une liste infinie de défis et de quêtes à compléter, et vous n’avez pas à vous soucier de l’histoire principale avec tout le reste.

Farcry 3 a une intrigue mince qui caractérise la série, mais le légendaire Vaas Montenegro en fait l’un des méchants les plus convaincants de tous les temps. Il est totalement dérangé et injecte un personnage indispensable dans le jeu. Si vous aimez davantage le combat que les énigmes, Farcry 3 est le meilleur de la série.

Assassins Creed: Valhalla

La renaissance de la série Assassins Creed se poursuit avec Valhalla. C’est le jeu le plus ambitieux de la série et garde les choses fraîches avec un tout nouveau cadre historique. Le jeu suit le modèle d’Ubisoft d’une carte massive avec des tonnes de quêtes secondaires et d’exploration, mais ils ont perfectionné la formule et savent comment vous divertir.

Valhalla vous permet de vivre vos rêves d’être un Viking, et le jeu vous plonge dans leur riche histoire et leur culture. Il y a des batailles à mener, des alliances à faire et beaucoup de pillages. C’est une aventure épique à grande échelle et vous incitera à revenir pour plus.

Bioshock Infinite

Bioshock Infinite est un jeu d’aventure bourré d’action se déroulant dans la ville flottante de Columbia dans un autre 1912. La ville a un design exceptionnel avec des détails incroyables et des systèmes de transport uniques appelés une ligne aérienne qui vous permet de glisser dans les airs d’un endroit à l’autre. endroit. Vous incarnez le héros, Booker, qui doit sauver une femme mystérieuse appelée Elizabeth du despotique révérend Comstock. Vous formez une alliance et utilisez tout, des armes à feu aux potions en passant par le voyage dans le temps pour arranger les choses.

Bioshock Infinite est l’un des rares jeux qui traite de thèmes lourds comme la race et la religion sans se sentir lourd. En fait, les thèmes sont équilibrés avec une action exagérée comme le robot George Washingtons qui vous attaque avec des armes de combat. Cela vaut la peine de jouer juste pour découvrir la ville à couper le souffle de Columbia.

The Witcher 3: Chasse sauvage

En tant que Geralt of Rivia, votre travail consiste à traquer les monstres à travers le pays. Vous obtenez l’une des cartes les plus détaillées jamais vues et êtes autorisé à décider ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Vos actions et votre dialogue peuvent avoir de graves conséquences, et vous devez également résoudre le mystère de l’insaisissable Wild Hunt.

The Witcher 3: Wild Hunt a un réalisme incroyable avec un cycle jour / nuit et différents modèles météorologiques. Il existe également une excellente conception de personnage avec une étonnante variété de monstres à combattre, chacun avec ses dangers. Geralt est un superbe protagoniste car il est moralement gris et son comportement est discutable. The Witcher 3: Wild Hunt est l’un des meilleurs jeux si vous avez besoin d’une rupture avec la réalité pour explorer un monde fantastique.

Détruire tous les humains

Si vous préférez exploser des villes entières avec votre soucoupe volante ou infiltrer des bases militaires déguisées, Destroy All Humans est fait pour vous. Vous incarnez Crypto, un extraterrestre déterminé à détruire la Terre après que votre camarade ait été abattu au-dessus de Roswell dans les années 1950. Le jeu est une parodie d’innombrables films d’invasion, mais raconté du point de vue de l’extraterrestre.

Il est plein d’humour et l’attitude condescendante de votre personnage envers les humains inférieurs ne se fatigue jamais. Certains éléments de gameplay sont un peu datés, mais vous obtenez de nombreuses armes et améliorations pour vous tenir occupé. Le jeu bascule également facilement entre un jeu de tir à la troisième personne et un combat aérien de soucoupe volante. Destroy All Humans a de nombreux défauts, mais c’est aussi amusant à jouer.

Terre du Milieu: Ombre de la guerre

Shadow of War continue là où son prédécesseur, Shadow of Mordor s’est arrêté, en offrant une expérience immersive de la Terre du Milieu. Vous incarnez le ranger, Talion dont l’âme est jointe au seigneur elfe, Celebrimbor. Vous utilisez ensuite vos capacités combinées pour combattre des hordes d’orques afin de sauver la ville de Minas Ithil. Le combat et le mouvement sont un mélange entre les jeux Batman Arkham et Assassins Creed et sont fluides et très faciles à apprendre.

Le système Nemesis utilisé par les jeux MiddleEarth est une variable passionnante et rend les choses imprévisibles. Si un ennemi vous tue, il monte de niveau et sera plus difficile à tuer à l’avenir. Lorsque des ennemis tués meurent, d’autres montent dans les rangs pour prendre leur place. Le système rend les choses passionnantes et vous voudrez souvent régler le compte avec l’ennemi qui vous a tué.

Lumière mourante

Dying Light est un jeu de survie zombie déchirant qui se déroule dans la ville fictive de Harran. La ville a été mise en quarantaine en raison de l’épidémie et vous parachutez à la recherche d’un fichier. Les choses tournent mal et vous devez rester en vie avec les humains et les zombies après vous. Le jeu a des pièces de théâtre fantastiques, et vous devez utiliser votre agilité pour sauter et grimper pour garder une longueur d’avance.

Il y a un cycle jour / nuit, et une fois la nuit tombée, plus de créatures sortent et vous devez souvent trouver un endroit pour vous cacher. Les armes se dégradent également avec le temps et vous devez utiliser la furtivité car les bruits peuvent attirer plus de zombies. Dying Light est un tour de montagnes russes d’un jeu et l’un des meilleurs jeux d’aventure pour PC.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn se déroule dans une Terre post-apocalyptique où règnent des animaux robotiques mortels et où les humains sont devenus une existence primitive. Vous incarnez une jeune fille appelée Aloy aux origines mystérieuses alors qu’elle grandit et découvre le mystère de ce qui est arrivé à la planète. Le voyage vous emmène à travers le pays alors que vous combattez les robots dangereux et les humains ennemis.

La construction du monde est incroyable avec un récit intense et captivant. Toutes les créatures robots sont basées sur de vrais animaux et ont des caractéristiques individuelles, notamment des attaques et des points faibles. Tous les aspects d’Horizon Zero Dawn ont une attention incroyable aux détails et ils se réunissent pour offrir une expérience de jeu inoubliable.