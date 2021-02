2020 nous a montré beaucoup de choses, mais dans le monde du jeu vidéo, l’une des plus grandes et des meilleures choses que nous en ayons retirées était Among Us. Un jeu qui a été lancé en juin 2018 est devenu extrêmement populaire l’année dernière afin de rester connecté avec les gens. On peut dire que sa floraison tardive en tant que favori des fans est venue juste à temps pour contrer l’année touchante qui était 2020. Les amis et la famille ont pu sauter sur les serveurs pour déclarer qui est Sus et un imposteur, et cela a également été une distraction fantastique. comme des heures de plaisir.

Gagner en popularité en grande partie grâce au streamer Twitch xQc, c’est maintenant l’un des jeux les plus diffusés au cours des six derniers mois. Avec de grandes chaînes YouTube telles que Eurogamer et OutsideXbox aussi sauter dans le plaisir de continuer à tuer des frénésie (au sens figuré évidemment). Accessible sur PC comme sur mobile, vous pouvez littéralement y jouer n’importe où.

Les meilleurs jeux comme parmi nous

Aussi amusant que Among Us c’est qu’il n’y a en théorie qu’une quantité limitée que vous pouvez jouer. Alors, que se passe-t-il lorsque vos amis veulent faire une pause pour jouer à autre chose, mais que cela doit toujours être multijoueur? Ou quand ton petit Among Us votre animal vous suit tellement que vous avez commencé à le voir dans vos rêves, comme lorsque vous fermez les yeux et voyez Tetris pièces? Eh bien, il est temps de jeter un œil à nos recommandations pour les jeux qui ressemblent à Among Us mais avez des différences bizarres et sinueuses qui signifient que vous pouvez toujours jouer en groupe mais que vous pourrez rafraîchir votre gameplay avec des objectifs et des buts différents.

Donc nous en sommes là! Nous avons fouillé dans les archives de Steam pour vous fournir d’excellentes alternatives à Among Us que vous pouvez jouer avec vos amis. Certains d’entre eux présentent des similitudes évidentes, mais tous ont des caractéristiques qui vous feront crier sur vos microphones en un rien de temps.

Spacemen malheureux

Reprenant le thème du meurtre dans l’espace, Spacemen malheureux est un jeu multijoueur dans lequel vous travaillez pour une entreprise appelée, eh bien, The Company! Votre objectif est de défendre les avant-postes de votre station spatiale; Cependant, en cours de route, vous rencontrerez des gens qui ne sont pas ceux qu’ils prétendent être et qui essaieront très probablement de vous trahir! Il présente des similitudes évidentes avec Among Us, mais a sa propre prémisse et ne ressemble pas à une réplique du jeu. La ressemblance est cependant un facteur réconfortant, qui permettra aux joueurs de se familiariser assez rapidement avec elle.

Tromperie

Donner un plus Scie ambiance, Tromperie se déroule dans un lieu et asile mystérieux. Vous vous réveillez pour entendre une voix étrange, un Game Master qui parle, et voyez que vous êtes entouré de cinq autres personnes. En réalisant que deux des membres du groupe ont été infectés par un virus, vous travaillerez pour essayer d’échapper aux circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, mais d’abord, vous devez survivre! Les joueurs infectés consommeront du sang afin de se transformer en leur état complètement infecté pendant la phase d’interdiction. C’est à ce moment que les lumières s’éteignent dans l’asile et permettent aux infectés de commencer à traquer les joueurs innocents. Pendant ce temps, vous pouvez vous regrouper pour essayer de créer de la puissance, mais dans certains cas, il est préférable de courir et de rester à l’écart des personnes infectées! Chacun pour soi, je suppose …

Ennemi à bord

Ajoutant la torsion des extraterrestres, Ennemi à bord est un peu comme Among Us dans la mesure où il y a plusieurs membres d’équipage. Composé de huit joueurs, six sont des coéquipiers et deux sont des imposteurs extraterrestres qui se fondent extrêmement bien dans leur environnement! C’est votre travail de déduire qui sont les imposteurs et de les tuer. Tout comme la façon dont les imposteurs Among Us peut jouer avec les lumières et la puissance, Ennemi à bord apporte des générateurs dans l’équation, qui peuvent être falsifiés. Cela coupe la communication entre les membres d’équipage, augmentant la tension et la suspicion!

Projet hiver

Avez-vous déjà eu à vous frayer un chemin à travers la nature gelée? Eh bien, c’est exactement ce que vous devrez faire Projet hiver. Le jeu se concentre sur le travail d’équipe, tout comme Among Us, sauf que cette fois, il tourne autour de l’obtention de ressources et de l’entretien de votre abri. Le déroulement de ce jeu est vraiment sympa dans la mesure où tout le monde peut participer pour faire avancer le groupe, mais bien sûr, il peut toujours y avoir des gens qui sont pour eux-mêmes … Ne pas mourir de faim avec les possibilités de backstabbing de Among Us, ainsi que l’ajout du danger des conditions météorologiques.

Barotraumatisme

N’ayant jamais personnellement réquisitionné un sous-marin, je ne peux que supposer que c’est une tâche assez complexe. Pourtant, dans Barotraumatisme, ce n’est pas la seule chose dont vous devez vous inquiéter. Jouez à travers la terreur des monstres et des traîtres potentiels dans ce titre 2D à défilement horizontal. Vous devrez diriger le sous-marin, donner des ordres et entretenir votre environnement tout en repoussant les ennemis. La grande chose à propos de ce jeu est que vous pouvez également basculer le mode de trahison. Dans le système de menus, vous pouvez choisir entre oui, non ou peut-être; ce qui signifie que si vous choisissez, vous ne saurez peut-être pas avec certitude si quelqu’un d’autre est là pour vous chercher!

Et voilà, cinq des meilleurs jeux qui ressemblent à Among Us mais sont différents à leur manière merveilleuse. Soyez assuré que maintenant vous n’avez plus à vous soucier uniquement de vos coéquipiers, mais que vous devrez également faire face à des bestioles d’un autre monde! Cela nous semble amusant.

