Meilleurs films et séries western disponibles sur Netflix

Il fut un temps où le films occidentaux Ils étaient si populaires dans Hollywood comme le sont les films de super-héros aujourd’hui.

Il y avait plusieurs studios qui ont sorti leurs westerns avec des histoires de vieux cow-boys de l’ouestcertains mieux que d’autres, mais avec le temps ils ont disparu du jour au lendemain.

Cependant, même s’il s’agit d’une vieille tendance, nous recevons de temps en temps de nouveaux épisodes de westerns, et bien que ce ne soit pas un genre populaire, ils nous offrent des histoires pleines d’action, d’intrigue, d’émotion et même de comédie.

le plateformes de streaming ont apporté des westerns classiques d’antan et même de nouvelles productions, comme « Le pouvoir du chien » qui est nominé pour les Grammys de cette année.

Netflix C’est l’une des plateformes de streaming avec une grande liste de grands westerns d’aujourd’hui et d’antan, c’est pourquoi nous vous proposons maintenant les meilleurs films basés sur le vieil ouest disponibles à regarder sur Netflix aujourd’hui.

Le pouvoir du chien







Réalisatrice : Jane Campion

Écrit et réalisé par la cinéaste Jane Campion et basé sur le roman de Thomas sauvage de 1967 avec le même nom, » The Power of the Dog » stars Benedict Cumberbatch en tant que Phil Burbank, un éleveur émotionnellement endommagé et intimidant dans la campagne du Montana en 1925. L’histoire raconte comment son autorité est compromise après que son frère George l’ait présenté à sa femme Rose et à leur fils Peter.

Ce western philosophique nous emmène à l’intérieur des émotions de Phil alors qu’il confronte ses relations passées, lutte avec sa masculinité et accepte tout ce qu’il a perdu. Le film est actuellement nominé pour 12 catégories aux Oscars, dont Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleurs acteurs pour ses quatre protagonistes. Avec Cumberbatch, le film présente les performances de Jesse Plemons, Kirsten Dunst et Kodi Smit-McPhee.

Plus la chute est dure







Réalisateur : Jeyme Samuel

Plein d’humour et un retour rafraîchissant au western spaghetti classique, The Harder You Fall est un film qui emballe magnifiquement l’action du genre avec un casting incroyable de héros, de méchants et de scélérats. Jonathan Majorsconsidéré comme l’un des meilleurs jeunes acteurs de sa génération, donne une performance spectaculaire avec Idris Elbé et Régina King en tant qu’outsiders légendaires Rufus Buck et Trudy Smith, respectivement.

Bien qu’il s’agisse d’une histoire fictive, le film s’inspire d’événements et de personnages historiques réels. Le réalisateur Jeyme Samuel donne au genre une cure de jouvence avec de superbes scènes et une bande originale emblématique.

La ballade de Buster Scruggs







Réalisateur : Joel Coen, Ethan Coen

Cette histoire est composée de six histoires alternatives qui se déroulent dans le Far West, et bien qu’aucune d’entre elles ne se connecte les unes aux autres, elles ont toutes des thèmes liés à la mort. Les frères Joel et Ethan Coen se démarquent par la réalisation de ce film, l’imprégnant des conséquences morales que peuvent entraîner les actions humaines, sautant entre comédie et tragédie.

La »Ballade de Buster Scruggs » a une grande distribution qui contient des acteurs renommés de l’industrie cinématographique tels que Tim Blake NelsonTyne Daly, James FrancoBrendan Gleeson, Bill HeckGrainger Hines, Zoé KazanHarry Melling, Liam NeesonJonjo O’Neill, Chelcie RossSaül Rubinek, Tom attendClancy Brown, Jefferson MayStephen Root, et Willy Watson.

Django Unchained







Réalisateur : Quentin Tarantino

La première incursion de Quentin Tarantino dans le genre western spaghetti nous apporte un film qui ressemble à une lettre d’amour aux histoires de cow-boy du réalisateur sur le genre. L’histoire suit un esclave nommé Django, joué par Jamie Foxxqui est libéré par un chasseur de primes, avec qui il fait équipe afin de sauver sa femme Broomhilda, d’un dangereux propriétaire de plantation, ayant une grande personnalisation avec la performance impeccable de Leonardo DiCaprio.

D’une durée de 165 minutes, le film se distingue par ses scènes épiques pleines d’action et divertissantes à chaque instant de l’intrigue. Grâce aux performances de Foxx et Kerry Washington »Django Unchained » devient l’un des films les plus émouvants de la filmographie de Tarantino.

impie







Réalisateur : Scott Frank

» Godless » est une mini-série qui rend justice au genre occidental et qui n’a pas peur de défier les récits du genre et en même temps a beaucoup de violence typique d’un monde sans loi. Situé en 1884, il suit un étranger qui se réfugie dans une petite ville du Nouveau-Mexique, une ville habitée uniquement par des femmes après qu’un accident minier a tué tous les hommes.

C’est un spectacle incroyablement bien joué avec Merritt Wever se révélant être l’une des plus remarquables dans chaque scène dans laquelle elle apparaît. La série ne perd pas de temps dans aucun de ses chapitres car elle intègre pleinement la beauté de son environnement dans chaque paysage sans se détourner des thèmes difficiles et tristes.