Meilleurs films disponibles sur le service HBO Max

Notre situation actuelle est pleine de services de streaming, qui, bien qu’ils signifient un autre coût en abonnement mensuel pour être abonné, ouvre également la possibilité d’avoir accès à un vaste catalogue de films que vous pouvez trouver et regarder dans le confort de votre maison. hbo max est le service de streaming de warnermediaayant des titres de la chaîne câblée HBO et avec divers films de Warner Bros. et d’autres studios renommés.

Les films disponibles sur HBO Max sont tout simplement trop bons, des grands classiques du cinéma aux films acclamés par la critique, en passant par les nouveautés, les indies excentriques et bien sûr les films de super-héros comme » The Dark Knight » et » Man of Steel » également comme d’autres appartenant à la franchise DC.

Afin de ne pas se perdre dans les plus de 600 films disponibles sur HBO Max, nous avons ici une liste de certains des meilleurs films disponibles sur la plateforme, avec des films qui vaudront totalement votre temps, et où les scénaristes et réalisateurs mettent leur plus grand soin livre une histoire spéciale aux téléspectateurs.

Dans le quartier







Avant que Lin-Manuel Miranda a été acclamé pour sa comédie musicale « Hamilton » et battait des records avec sa direction dans « Charm », il a remporté de nombreux Tony Awards pour « In the Neighborhood ». L’histoire suit un groupe de rêveurs dans les bidonvilles de Washington, alors qu’ils luttent pour sortir de ses rues ou y rétablir leurs racines. Miranda et le réalisateur Jon M Chufaites un super duo pour raconter cette histoire avec des chansons et une chorégraphie incroyables qui donneront envie à n’importe quel spectateur de danser et de chanter.

La cinématographie est inventive, les performances sont impressionnantes et, comme tout bon spectacle de Broadway, les chansons resteront gravées dans votre tête.

belle vengeance







Un film qui a sans aucun doute donné et fera parler de lui après avoir remporté le prix du meilleur scénario original en 2020. L’intrigue suit Cassie, interprétée par Carey Mulligan, une décrocheuse traumatisée et hantée par le viol de sa meilleure amie décédée. Pour faire face au traumatisme, Cassie sort en boîte de nuit, fait semblant d’être ivre et attend qu’un « bon garçon » la ramène à la maison, puis l’installe.

Cependant, sa mission de vengeance est contrecarrée lorsqu’elle tombe amoureuse d’un gars qui semble être vraiment gentil et qui vaut la peine d’abandonner sa vie pleine de vengeance. Le film réalisé par fenouil émeraude, se penche de plus près sur la culture du viol, nous donnant un aperçu des ravages qu’elle fait sur la personne qui est violée. Bien que « Beautiful Vengeance » ne soit pas un film facile à regarder, c’est celui que personne ne peut manquer.

Tony Hawk: Tant que les roues tiennent







Le réalisateur de documentaires Sam Jones plonge dans la vie du plus grand skateur de tous les temps, Tony Hawk. Jones nous présente Hawk depuis qu’il était un jeune homme troublé à prendre au sérieux comme l’un des athlètes les plus impressionnants et les plus dévoués de notre époque. Dans » Jusqu’à ce que les roues tiennent », nous verrons Hawk lutter pour être le plus grand en tant que quelque chose, qu’il s’agisse d’un manque de concurrence sur le terrain ou de la façon dont une telle demande peut détruire les relations avec la famille et les amis. .

Que s’est-il passé hier?

» Que s’est-il passé hier? » C’est l’une de ces comédies uniques qui ne peuvent pas être répétées, étant un succès incroyable avec son premier film. Le film suit trois amis qui se réveillent avec la gueule de bois après une soirée à Vegas sans aucun souvenir de la nuit précédente, perdant leur ami Doug qui célèbre son mariage plus tard dans la journée. Ainsi, ils sont obligés de revenir sur leurs pas fous pour retrouver leur ami avant le début de la cérémonie.

Le film brille pour ses plaisanteries loufoques, mais il est porté à un autre niveau avec la chimie entre les acteurs Bradley Cooper, Zach Galifianakis et Ed Helms réagissant de manière ridicule aux différentes situations hilarantes dans lesquelles ils se trouvent.

Willy Wonka et la chocolaterie (1971)

Le classique de Roal Dahl est disponible sur HBO Max. Sorti en 1971, Willy Wonka est devenu un classique qui continue d’être influent aujourd’hui, même bien mieux que l’adaptation moderne de Johnny Depp. Le film a une touche entre amusant et terrifiant, suivi d’une grande performance stellaire de l’acteur Gene Wilder dans le rôle de Wonka. Sans aucun doute, la version originale et officielle du Meilleur Chocolatier à ne pas manquer.

Tu as un email

Souvent, nous voulons juste regarder un film qui nous fait sentir à l’aise et au chaud à l’intérieur, ce que fait certainement « Vous avez un e-mail ». La bande suit Meg Ryan en tant que protagoniste, propriétaire d’une petite bibliothèque de livres pour enfants. Des problèmes surviendront lorsqu’un grand propriétaire de bibliothèque, interprété par Tom Hanks, tentera de la faire sortir du secteur du livre. Alors qu’ils se détestent tous les deux en personne, ils réalisent plus tard qu’ils s’envoient des e-mails sans savoir exactement qu’ils étaient amoureux l’un de l’autre par e-mail.

la brigade des suicides







The Suicide Squad est actuellement considéré comme l’un des meilleurs films de DC Comics, voire l’un des meilleurs films à sortir en 2021. Réalisé par le cinéaste des « Gardiens de la Galaxie » James Gunn, cette demi-suite, qui s’avère plus A redémarrage du film de 2016, il suit les anti-héros de DC alors qu’ils se lancent dans une mission secrète où ils ont peu de chances de survie. Une production pleine de violence, d’action et d’humour ravira tous les fans d’histoires de super-héros.

L’origine

Christophe Nolan Il a proposé l’une des idées les plus originales d’Hollywood à son époque avec »The Origin », un film de science-fiction qui a stupéfié tous les téléspectateurs. Gagner un total de 828,3 millions de dollars au box-office mondial et avoir plusieurs nominations aux Oscars, Leonardo DiCaprio brille dans sa performance en tant que voleur professionnel qui veut fuir son passé après un dernier travail.

Cependant, ce ne sera pas facile, car son dernier coup se déroule dans l’esprit des gens, dans le but de voler et d’implanter des informations dans la tête de quelqu’un d’autre.