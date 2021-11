Meilleurs films Disney des années 90, classés

Rien n’est comparable au charme et à l’ambiance de Walt Disney Productions à l’époque. Âge d’or pour le cinéma et le divertissement, cette période pilote a tissé une toile spectaculaire de films cultes qui changeront à jamais le cours du cinéma, en particulier pour les enfants. Des dragons parlants aux bougies dansantes, les années 90 sont vénérées comme certains des meilleurs films Disney jamais réalisés.

Voici les 11 meilleurs.

[11] Hocus Pocus

Un film parfait pour se blottir autour du feu lorsque les trick-or-treaters sont en train de jouer, Hocus Pocus est un film d’Halloween domestique. Centré autour d’un clan de trois sorcières de Salem, joué par les actrices Sarah Jessica-Parker, Bette Midler et Kathy Najimy, ce drame costumé fait la lumière sur l’histoire tragique entre la magie et les femmes.

Bien que le titre puisse signaler un soupçon d’horreur, le film est plus une comédie qu’autre chose. Pendant des décennies, les femmes ont été réprimandées pour être des « sorcières ». Maintenant, ils sont devenus des créateurs de tendances. Donner aux enfants la possibilité de rire avec ce trio de sorciers brise la barrière entre la peur et la compréhension. Aujourd’hui, être une sorcière est en fait une chose cool, bien que le facteur d’intimidation pour les hommes puisse toujours être vrai, et il ne fait aucun doute que cette franchise fantastique y est pour quelque chose, compte tenu des personnes qui semblent pratiquer des croyances païennes progressistes. sont ceux qui ont probablement grandi en regardant et en aimant ces dames.

[10] Tarzan

Tarzan, une conception immaculée du lien étroit mais dilué que partagent les humains et les primates simiens, un rappel permanent montrant que nous ne sommes pas si différents. Tarzan, exprimé par Tony Goldwyn, est un jeune adulte qui mène un mode de vie nomade dans la jungle avec une famille très unie de gorilles sauvages. Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, Tarzan développe une relation amoureuse avec la protagoniste féminine bien-aimée de Minnie Driver, Jane Porter, qui vient en Afrique avec son père et un autre guide à la recherche d’études sur les gorilles.

Le créateur Edgar Rice Burroughs utilise leur histoire d’amour épique pour juxtaposer comment les ressources de la Terre sont exploitées sans même quelqu’un comme Jane, une experte autoproclamée dans le domaine qui ne souhaite rien de plus que d’aider, d’en apprendre et de mieux comprendre ces créatures délicates, en étant conscient de l’étendue. C’est là que réside la raison pour laquelle il est considéré comme l’un des meilleurs des meilleurs films, sans parler des bandes sonores, jamais réalisés.

[9] Hercule

La mythologie grecque a rencontré la magie de l’animation vintage dans le blockbuster de 1997 Hercule, mais Zeus et Hadès n’étaient pas les seuls concepts divins introduits avec ce film. Hercule est l’opprimé ultime et l’un des plus grands super-héros à avoir jamais existé, mais ce changement dynamique ne s’est pas produit du jour au lendemain. Dans le sens, cela a beaucoup de poids car cela montre que même si vous êtes le fils d’un dieu, il y aura toujours une lutte, il y aura toujours des conflits, d’autres pourraient même vous mépriser, et cela prend beaucoup de temps. travaillez pour atteindre votre destination divine; cependant, si vous faites ce travail, au nom du plus grand bien, la récompense sera fructueuse. Non seulement cela agit comme un aliment de base pour le folklore séculaire « racine pour l’opprimé », mais il enseigne également aux enfants que le pouvoir vient de l’intérieur et n’est tiré que par vous.

[8] Courses cool

Adapté à l’époque d’hier et d’aujourd’hui, Courses cool plonge astucieusement dans le bassin des différences raciales et culturelles avec cette merveille Disney centrée autour d’un athlète jamaïcain qui est contraint de changer de cap après avoir échoué à faire partie de l’équipe d’athlétisme olympique. Largement basée sur de véritables événements historiques, l’histoire suit Derice Bannock, joué par Leon Robinson, dans son voyage alors qu’il concourt pour l’or dans un sport que lui, et apparemment quiconque, s’attendait le moins à pratiquer : le bobsleigh. Non seulement ce conte intemporel est effronté et absolument hilarant, mais il décrit également des thèmes extrêmement importants et complexes qui ont été à peine abordés à cette époque.

[7] News

La comédie musicale à succès de Disney a si bien fonctionné qu’ils ont dû le refaire. Depuis ses débuts en 1992, News a amassé un vaste public de fanatiques de chants en choeur. Tellement nombreux, en fait, qu’ils ont décidé d’en faire à nouveau une adaptation moderne en 2017. Situé à New York près d’un siècle avant la date du film, le récit est basé sur une grève de Newsboy qui s’est réellement produite à l’époque et elle tourne autour d’un jeune rebelle nommé Jack Kelly. Jack est l’un des premiers rôles joués par la star mondialement connue de Batman, Christian Bale, mais ce n’est pas tout ce que cette comédie théâtrale a pour lui. News est informatif d’un tournant crucial de l’histoire, mais c’est aussi une capture classique d’une enfantine maussade qui est à la fois séduisante et déconcertante à voir.

[6] Histoire de jouets 2

Celui qui dit que les suites ne peuvent jamais être à la hauteur de l’original n’a jamais vu Histoire de jouets 2. Les notes peuvent être légèrement faussées, mais en ce qui concerne la nostalgie romanesque et les chefs-d’œuvre cinématographiques, ces sagas épiques sont à égalité. Tandis que Histoire de jouets 1 sera toujours en première ligne, les chroniques ultérieures sont extrêmement proches derrière. Plus de 24 ans et quatre films fantastiques plus tard, la franchise est toujours florissante.

[5] Aladin

Autre héritage laissé par la marque Disney dans les années 90, Aladin a été réalisé en 1992 en hommage au patrimoine du Moyen-Orient. Situé sur les sables du désert d’une Pangée d’Arabie, le film emmène les spectateurs à travers un tout nouveau monde de création culturelle, de pratiques coutumières et de valeurs traditionnelles. En plus de présenter certaines des musiques de film les plus célèbres et les plus accrocheuses jamais réalisées à ce jour, il met également en vedette l’un des acteurs les meilleurs, les plus connus et les plus adorés de tous les temps : Robin Williams. Légende de la vie réelle à son époque, Williams a presque trop bien joué le rôle d’un génie. Genie a laissé aux fans la même impression réconfortante et lumineuse que l’icône de Jumanji qui l’a joué a laissée sur le monde avant sa mort. Repose en paix, mon roi.

[4] Mulan

Mulan pourrait être l’un des meilleurs films jamais réalisés, point final. Il parle des normes de genre qui sont encore bien vivantes dans la société d’aujourd’hui, mais avec un soupçon de culture chinoise. De la chanson « I’ll Make a Man Out of You » à l’élégant Kimono Mulan, exprimé par Ming-Na Wen, est fait pour être porté au début, chaque scène justifie le symbolisme des rôles disparates attribués à la masculinité et à la féminité stéréotypées. Si le thème ne vous dit pas assez à quel point ce film est incroyable, le divertissement, l’action et l’attrait le seront certainement.

[3] La belle et la Bête

Quelle meilleure leçon que celle que nous avons apprise sur le fait que l’apparence est une mesure inadéquate du véritable amour ? La belle et la Bête est à peu près aussi ancienne et connue que la notion elle-même. Une représentation de la possibilité pour une personne aussi belle que Bell de tomber amoureuse d’un monstre laid et terrifiant envoie un message important : que la vraie beauté se trouve sous la surface.

C’est une idée si importante avec laquelle les enfants grandissent, non seulement parce que c’est vrai, mais parce que cela leur donne un doux sentiment de confiance et d’espoir pour leur futur amour. Que, peu importe comment ils apparaissent à l’extérieur, peu importe à quel point ils sont insécurisés à l’intérieur, ils sont aussi capables de recevoir une telle acceptation, un tel amour. Toutes les leçons mises à part, le développement du personnage – de plus, la capacité qu’il a de nous faire tomber amoureux d’une théière et d’une bouilloire – est en partie ce qui rend ce film Disney des années 90 si élitiste.

[2] Histoire de jouet

Quiconque a lu le numéro 6 sur notre liste aurait pu deviner celui-ci. Histoire de jouet est un favori absolu de tous les temps et des fans. Après la vie secrète des jouets d’Andy, Toy Story donne vie aux rêves et aux désirs les plus profonds d’un enfant tout en favorisant des thèmes touchants sur l’amitié. Woody, une poupée de cow-boy exprimée par l’acteur primé Tom Hanks, et Buzz l’Éclair, un super-héros jouet Space Ranger de l’autre meilleur acteur Tim Allen, incarnent non seulement la loyauté indéfectible envers leur ami humain, mais aussi les uns envers les autres et le reste de la gang. « You’ve Got a Friend in Me » est un morceau qui fera jaillir jusqu’à la dernière larme de joie et de tristesse des yeux de quiconque est au courant de l’anecdote sentimentale qui se cache derrière. Sans parler de cette chanson qui cartonne encore aujourd’hui.

[1] Le roi Lion

Elu « meilleur film d’animation de tous les temps », Le roi Lion est naturellement en haut de cette liste aussi. Plus magnifique que la représentation colorée, vibrante et joviale d’un règne animal africain est sa capacité à représenter des thèmes plus sombres et plus matures. Une grande partie du succès de ce box-office est enracinée dans la démonstration dynamique de ces thèmes, qui sert à la fois à éduquer les jeunes tout en divertissant les aînés qui doivent s’asseoir et le regarder avec eux. roi Lion est unique en son genre dans le sens où n’importe qui, quel que soit son âge, peut s’asseoir à tout moment et en profiter au maximum.