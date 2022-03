Meilleurs films d’horreur slasher disponibles sur HBO Max

Films du sous-genre horreur slasher, sont devenus les favoris de beaucoup, car ils nous offrent des scènes pleines de terreur et de suspense, mais en même temps pleines d’action et beaucoup de sang, comptant la plupart du temps avec un psychopathe meurtrier qui se réveille en prenant la vie des gens. D’une manière tordue, le public se rapporte à ces films brutaux qui montrent des citoyens ordinaires devenir des héros alors qu’ils sont plongés dans des scénarios terrifiants avec des tronçonneuses bourdonnantes et des couteaux tranchants. Des millions de fans de films d’horreur ont créé des personnages comme Michel Myers, Freddy Kruger ou Jasonqui sont devenus des personnages emblématiques du grand écran.

Cela dit, les plateformes de streaming ont permis à leurs utilisateurs de profiter de toutes sortes de films, y compris d’horreur slasher. hbo max Il a dans son catalogue de grands films classiques du genre, avec des cassettes que tout fan de films d’horreur doit voir.

De franchises comme »Vendredi 13 » jusqu’à ce que » Cauchemar sur Elm Street »ce sont les 6 films classiques du genre slasher dont vous devez profiter si vous avez un abonnement HBO Max.

Massacre à la tronçonneuse au Texas : la prochaine génération (1995. Kim Henkel)

Une autre histoire du massacre au Texas, mais cette fois-ci, il a lieu le soir d’une remise des diplômes. Avec Renee Zellweger et Matther McConaughey, bien avant qu’ils ne deviennent des stars célèbres à Hollywood. Écrit et réalisé par Kim Henkel, qui a co-écrit le film original « The Texas Chainsaw Massacre ». Même s’il a reçu de mauvaises critiques à sa sortie et s’est effondré au box-office, lorsque ses protagonistes sont devenus des stars, le film a été réédité et réédité. L’histoire a une intrigue très étrange, mais elle garantit des coupures et du sang qui coule partout.

Le diable se réveille (1981. Sam Raimi)

Le film original à petit budget de Sam Raimi « The Devil Rises » est basé sur son court métrage « Within the Woods » et met en vedette son vieil ami Bruce Campbell. L’histoire suit Ash et ses amis qui se rendent dans une cabane dans les bois pour le week-end, trouvant un ancien tome au sous-sol. Le lire à haute voix libère des démons dans le monde, et Ash est responsable du piratage et du piratage à mort.

Ma Bloody Valentine (2009. Todd Farmer, Zane Smith)

My Bloody Valentine n’est pas pour les âmes sensibles, car il y a tellement de sang tout au long du film qu’il tache pratiquement la caméra. Lorsqu’une mine s’effondre dans la ville d’Harmony, aux États-Unis, six mineurs sont piégés sous terre et un seul survit, tuant pour s’enfuir avec une pioche. Il se lance ensuite dans un déchaînement meurtrier vêtu de sa tenue de mineur masqué avant d’être finalement tué par la police.

Avance rapide de dix ans dans le temps, les meurtres recommencent, mais cette fois c’est un nouveau mineur masqué qui commence à traquer les membres de la ville. Contenant des dizaines de meurtres, ce remake du film original de 1981 adhère strictement aux différents thèmes du film slasher.

Vendredi 13 (2009. Damian Shannon, Mark Swift)

Cette version du vendredi 13 est l’une des nombreuses suites du film original de 1980 m où Jason Voorgees, masqué de hockey, revient pour se venger. Il n’y a pas de meilleur scénario pour Jason que de trouver un groupe d’adolescents ivres pour se régaler de sang, les traquer pour mettre fin à ses jours. Jared Padlecki, joue dans l’histoire le frère d’une des filles disparues, qui se perd dans les bois en camping, qui devra affronter Jason pour s’échapper avec ou sans vie.

Bizarre (2020. Michael Kennedy, Christopher Landon)







Un classique du slasher moderne est né avec le film de comédie slasher « Freaky », avec Vince Vaugn et Kathyrn Newton. Parodiant le classique bien-aimé » Freaky Friday », une adolescente timide et un tueur en série monstrueux échangent leurs corps, créant un vendredi très chaotique. Vaugn donne l’une de ses performances les plus drôles depuis des années en tant que jeune fille terrifiée de dix-sept ans piégée dans le corps d’un homme grand et puissant.

Déconcertée par sa force retrouvée, elle trébuche lentement sur son pouvoir et utilise son corps pour réparer les nombreux torts d’un très mauvais homme. Pendant ce temps, Newton se consacre au meurtre d’adolescents innocents, avec l’apparence d’une jeune femme sans mauvaises intentions. Un des meilleurs films qui mêle à la fois horreur et comédie.

Un cauchemar sur Elm Street (1984. Wes Craven.)

Le film de slasher fantastique de 1984 est un cauchemar à part entière alors qu’un groupe d’adolescents commence à partager le même rêve obsédant. Les cauchemars sont du tueur en série Freddy Krueger (Robert Englund), un homme mort qui utilise les rêves comme une opportunité pour traquer les adolescents et les tuer.

Des lycéens commencent à se faire tuer dans leurs rêves alors que Freddy se rapproche de plus en plus de la traversée du monde réel. »Nightmare on Elm Street » présente Johnny Depp dans son premier long métrage aux côtés de John Saxon, Amanda Wyss et Ronee Blakley dans un classique intemporel sur les horreurs d’être un adolescent piégé dans un monde peu profond.