Meilleurs films de Paul Thomas Anderson, classés

Avec son prochain film Pizza à la réglisse avec Bradley Cooper arrivant dans les salles le mois prochain, scénariste-réalisateur visionnaire Paul Thomas Anderson continue de secouer Hollywood avec sa narration unique et nominée aux Oscars. Depuis son court métrage acclamé Cigarettes et café a frappé Sundance au début des années 90, le jeune homme de 51 ans a été un tour de force cinématographique. Après son premier long métrage à petite échelle dur huit, l’auteur visionnaire s’est fait un nom à Hollywood avec son drame épique Soirées Boogie, et l’Académie lui montre de l’amour depuis.

Alors que nous comptons les jours jusqu’à ce que l’excentrique vedette de PTA, Sean Penn, atteigne le grand écran, nous avons plongé en profondeur dans toute la filmographie narrative de « PT Anderson Pictures ».

8 dur huit (1996)

Surnommé à l’origine Sydney, dur huit, le thriller policier de 1996 a été écrit et réalisé par Anderson, mais n’a notamment pas été produit par le jeune homme de 26 ans à l’époque. C’était son premier long métrage et frappant par sa modestie, surtout par rapport à ses œuvres ultérieures. Néanmoins, les débuts impressionnants présentent un ensemble d’as de Philip Baker Hall, John C. Reilly, Gwyneth Paltrow et Samuel L. Jackson. Nous avons même un aperçu d’un futur habitué de la PTA : le regretté et grand Philip Seymour dans cette scène de casino mémorable « à l’ancienne ». Dans l’ouverture du film, nous rencontrons le mystérieux Sydney (un jamais meilleur Hall), un joueur professionnel trouvant John (Reilly) à l’extérieur d’un restaurant et lui proposant d’aider John à monter un casino pour de l’argent supplémentaire. Après ce drame à petite échelle qui n’a pas forcément touché le public et toutes les critiques, le prochain long métrage d’Anderson, Soirées Boogie C’est là que nous voyons vraiment briller le visionnaire.

7 Vice inhérent (2014)

Vice inhérent pourrait être défini comme « la tendance du matériau à se détériorer en raison de l’instabilité essentielle des composants ou de l’interaction entre les composants ». Thomas Pynchon, le reclus Bénéficiaire de la bourse MacArthur, a construit une carrière de romans extrêmement denses. Laissez à PTA le soin d’adapter le livre de Pynchon en 2009. Doit-on être surpris, étant donné le cadre SoCal de l’histoire ? Le résultat final est à la fois une interprétation fidèle du matériau source et une œuvre d’art engageante. Il y a tellement d’histoires secondaires et d’intrigues tout au long de ce néo-noir que c’est peut-être comique à la faute. Mais c’est une photo de PT Anderson, sans aucun doute.

6 Fil fantôme (2017)

Le chant du cygne de Daniel Day-Lewis? Nous devrons le croire sur parole – pour l’instant. Le drame historique saisissant d’Anderson Fil fantôme Situé dans le Londres d’après-guerre, suit une histoire d’amour tordue ornée d’une partition fiable et superbe de Jonny Greenwood de Radiohead et de performances pointues qui pourraient vous faire grincer des dents – mais peut-être dans le bon sens. Le personnage de créateur de mode de Day-Lewis a une séquence obsessionnelle et une sœur de soutien jouée par Lesley Manville, nominée aux Oscars, qui jouera dans la prochaine saison de Netflix La Couronne. Après une séquence de films consécutifs de Joaquin Phoenix, puis Fil fantôme, certains d’entre nous, les purs et durs d’Anderson, pourraient avoir envie de ces travellings frimeurs qui ont défini ses premières œuvres. Jusque là, Pizza à la réglisse!

5 Amour Punch-Ivre (2002)

Lauréat du prix du meilleur réalisateur à Cannes en 2002, l’éblouissant art et essai de PTA Amour Punch-Ivre présente une performance inhabituelle mais fascinante du comédien vétéran Adam Sandler en tant que propriétaire d’entreprise socialement maladroit dominé par sept sœurs violentes. Lorsqu’une femme mystérieuse (une merveilleuse Emily Watson) entre dans son univers fermé, ses émotions se détraquent. Ce « punch » aux tripes et au genre est une expérience cinématographique unique, c’est un euphémisme. Et il bénéficie ainsi d’un score trippant du célèbre Jon Brion, un collaborateur fréquent de la PTA.

4 Le maître (2012)

L’étude inoubliable du personnage d’Anderson Le maître présente trois performances nominées aux Oscars bien méritées. Joaquin Phoenix incarne Freddie Quell, un ancien officier de marine souffrant de SSPT qui tombe ivre entre les mains d’un certain Lancaster Dodd (Hoffman). En tant que leader parallèle à la Scientologie d’un mouvement appelé la Cause, Dodd (rime avec « dieu ») trouve Quell irrésistible, peut-être de plusieurs manières. Il fournit à Quell une famille de substitution, un peu comme Burt Reynolds dans Boogie Nights, avec une femme acérée (Amy Adams) et un fils cynique (Jesse Plemons). Ouvert aux interprétations, ce voyage psychologique risque de vous laisser sans voix. Salut à tous PTA !

3 Soirées Boogie (1997)

Soirées Boogie, mangeant une distribution incroyable comprenant plusieurs futurs habitués de la PTA, ce drame épique du scénariste-réalisateur alors âgé de 28 ans mérite à juste titre plusieurs nominations aux Oscars. Débutant en 1977 dans la vallée natale d’Anderson à San Fernando, le film d’ensemble suit le producteur de porno idéaliste Jack Horner (Burt Reynolds) alors qu’il découvre Eddie Adams (Mark Wahlberg) et l’accueille dans la famille élargie interprétée par Julianne Moore, nominée aux Oscars, Heather Graham et plus. La cinématographie impressionnante ici fait un clin d’œil à plusieurs classiques et ravira tous les cinéphiles. Même lorsque l’intrigue devient finalement sombre, Soirées Boogie reste éclatant de rire, drôle et divertissant sans relâche.

2 Magnolia (1999)

Par où commencer lorsqu’on discute de cette épopée ? Les vies de plusieurs âmes perdues s’entrelacent au cours d’une journée dans – vous l’aurez deviné – la Vallée, dans Magnolia. Rempli de références bibliques, l’opus de 1999 d’Anderson ne cache pas qu’il est aux prises avec de grands thèmes et problèmes. Et semblable à Soirées Boogie, certains longs plans pendant les trois heures de cinéma vous rappelleront pourquoi vous êtes tombé amoureux de l’art cinématographique en premier lieu (Vous vous souvenez que Steadicam a tourné à travers le studio de télévision ?). Tom Cruise méritait certainement son clin d’œil aux Oscars – peut-être que quelques autres A-listers ici auraient également pu bénéficier d’une certaine reconnaissance ?

1 Il y aura du sang (2007)

Le premier film d’Anderson sur une musique de Greenwood de Radiohead, Il y aura du sang est encore un autre ensemble épique tentaculaire qui reste le meilleur travail d’Anderson à ce jour – même s’il maintient lui-même que Le maître est son préféré. L’histoire emblématique suit Daniel Plainview (Day-Lewis), un homme d’affaires complexe qui se rend dans un conte californien et se transforme en un magnat du pétrole autodidacte, pas avant de se prendre la tête (c’est un euphémisme) avec le prédicateur de la communauté Eli Sunday (Paul Dano ). « Je suis fini » était la fin assez emblématique de ce délice cinématographique unique en son genre, sans en gâcher la résolution. Nous voyons ce chef-d’œuvre réussir le plus lorsqu’il se concentre sur la relation compliquée de Plainview avec son fils, car elle est menacée par la tromperie et le rêve américain. Et n’oublions pas cette fête cinématographique d’une scène où la plate-forme pétrolière explose. Ce moment seul a gagné Il y aura du sang son Oscar de la cinématographie.