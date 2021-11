Meilleurs chasseurs de fantômes: œufs de Pâques après la mort et rappels au classique original de 1984

Nous n’avons pas peur d’aucun fantôme ! Dans son premier week-end au cinéma, Chasseurs de fantômes : l’au-delà a rapporté 68 508 129 € à l’échelle internationale, et plus certainement au cours du long week-end de Thanksgiving. Le film est drôle, charmant et en partie, il tire sur les cordes sensibles. De plus, et comme vous pouvez vous y attendre, le film comprend plusieurs rappels et œufs de Pâques aux films originaux. Si vous n’avez pas vu le film et que vous ne planifiez pas aussi, c’est peut-être un bon endroit pour arrêter de lire et revenir après l’avoir vu, car le reste de cet article, comme vous l’avez probablement deviné d’après le titre, contient des tonnes de spoilers et des œufs de Pâques. Ne dis pas que nous ne t’avons pas prévenu.





13

L’intrigue originale continue

chasseurs de fantômes est entré dans nos cœurs pour la première fois en 1984 et a été un succès instantané. Le film a suivi Ray, Egon, Winston et Pete alors qu’ils faisaient face à une menace spirituelle comme personne n’en avait vu auparavant, une menace qui, comme nous le découvrons dans Vie après la mort est toujours là dans la région rurale de Summerville, Oklahoma. Ivo Shandor, le fou de la métallurgie dont on entend beaucoup parler, mais que l’on ne rencontre jamais dans le film original, a créé un tout autre lieu pour ses rituels. Tout, de la mention du sélinuium à son utilisation dans l’acier et la métalurgie, The Gatekeeper, The Keymaster, les chiens démons, le temple et Gozar, tout cela provient du film original. Vie après la mort inclut même des réponses à des questions sans réponse auparavant, telles que ce qui se serait passé si l’un des démons avait été piégé après que Gozar ait émergé du portail.

12

La turbulence de masse de Philadelphie de 1947

Dans la comédie paranomale de 1984, la première fois que nous voyons l’équipe enquêter, il y a une pile de livres symétriquement empilés dans la bibliothèque. Ray appelle cela « l’empilement symétrique des livres, tout comme la turbulence de masse de Philadelphie de 1947 ». Venkman a une réponse classique à cela, « Vous avez raison, aucun être humain n’empilerait des livres comme ça. » Nous voyons le même «phénomène» à l’arrière-plan de la «maison des agriculteurs» à l’arrière-plan, et il est présenté plus d’une fois tout au long du film. Le podcast mentionne également The Manhattan Cross-Rip qui était un autre événement mentionné dans le film original.

11

Le pôle

Agréable et simple. Le siège social d’origine de l’équipe se trouvait dans une ancienne caserne de pompiers à , et ce qui a vendu l’achat du bâtiment (Egon a estimé qu’il était de qualité inférieure) était le bon moment que Ray avait passé le long du poteau, disant avec enthousiasme « vous devez essayer ce poteau. » La ferme d’Egon, aussi modeste qu’elle en avait l’air Vie après la mort, détenait de nombreux secrets sous le sol et pour accéder à ces secrets, il faudrait monter le poteau.

dix

Le grille-pain

Il n’y avait pas beaucoup d’œufs de Pâques faisant allusion au deuxième film, mais il y en avait quelques-uns. Le grille-pain qui aimait Jackie Wilson a été vu à l’arrière-plan de la cuisine de la ferme. Cette fois, personne n’a prétendu que le grille-pain lui avait arraché la main. Dommage.

9

Occulte de Ray

Quelqu’un a-t-il besoin d’une infusion ou d’une potion pour qu’un Penthouse Pet tombe follement amoureux d’eux ? Ray’s Occult aurait peut-être eu la solution parfaite. Dans un autre œuf de Pâques brillant, la première fois que nous voyons Ray, il répond au téléphone rouge de Rays Occult à New York. La prochaine fois que vous aurez besoin d’un objet mystérieux, passez nous voir. Ne vous inquiétez pas pour Ray, il fera des bénéfices un jour.

8

Ecto-1

chasseurs de fantômes n’est tout simplement pas chasseurs de fantômes sans packs de protons, fantômes, et bien sûr l’Ecto-1. Un véhicule combiné ambulance/corbillard Cadilac 1959 de Miller-Meteor, l’au-delà Ecto-1 comportait un siège de tireur et une trappe pour déployer le piège fantôme mobile. Quelque chose que les fans aux yeux d’aigle ont peut-être remarqué à propos du véhicule a été évoqué dans une interview d’Uproxx.com lorsque Mike Ryan a interviewé Jason Reitman. Nous savons, Chasseurs de fantômes II est canon à cause du grille-pain dansant et de Ray’s Occult, tous deux mentionnés ci-dessus. Si tel est le cas, Ecto-1 DEVRAIT avoir le célèbre logo Ghostbusters tenant deux doigts. Ce ne est pas. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Egon avait peut-être supprimé cela lorsqu’il a emménagé dans la ferme, Jason Reitman n’a pas précisé et a indiqué qu’il pourrait s’agir d’un futur point de l’intrigue.

7

M. Stay Puft

Apparemment, M. Stay Puft, également connu sous le nom de Stay Puft Marshmallow Man, pourrait être lié aux lapins. Ils aiment se multiplier, vous savez. Une opportunité de marchandisage beaucoup plus petite et plus mignonne apparaît pendant la scène Wal-Mart et ces petites choses sont partout. Leur méfait rappelle en fait le Gremlins suite lorsque les gremlins attaquent et jouent les uns avec les autres dans tout le bâtiment des médias.

6

Muncher

Donc, pas un rappel direct du film original, Muncher a servi de Slimer de ce film. Slimer a été utilisé comme le « buste d’échauffement » des équipes d’origine dans la même veine que Muncher pour Phoebe, Trevor et Podcast. Hé, une fois que vous en rencontrez un blob gélatineux et dégoûtant, vous les avez tous rencontrés.

5

Psycho-Babble de Pete

Un événement fréquent et amusant dans les films originaux était l’amélioration fantastique de Bill Murray contre les méchants des films originaux: Gozar et Vigo. Pendant les moments où l’espoir semble perdu pour l’équipe, Venkman utilise sa psychologie et sa parapsychologie comme distractions, et le déménagement a généralement permis à l’équipe de gagner du temps, tout comme ici. La prochaine fois que vous vous battez, confondez votre agresseur. Ça marche… peut-être.

4

Quand quelqu’un demande si tu es un dieu

Tu dis oui! Ray, après quelques regards de Peter et Winston, corrige rapidement l’erreur qu’il commet dans le premier film. Comme vous vous en souvenez peut-être, Gozar demande si Ray est un dieu dans le premier film. Il dit non et lui et son équipe sont rapidement envoyés. Il s’avère que vous pouvez apprendre de nouveaux tours à un vieux chien.

3

Un fixateur supérieur

Plus tôt dans le film, nous sommes amenés à croire que l’ancienne caserne de pompiers est un Starbucks. La scène après crédit montre que cela n’est pas exact. Nous apprenons également que Winston deviendra essentiellement Bruce Wayne du groupe pour l’avenir de la franchise, car il est très riche. Winston a toujours eu les outils et le talent. Il tient sa promesse de réparer Ecto-1 de ses blessures de combat et nous voyons le vieux Caddy rouler dans la caserne des pompiers, qui semble également avoir connu des jours meilleurs.

2

Renforcement négatif

La scène de mi-crédit rappelle l’une des premières scènes que nous voyons dans le film original. Peter, qui admet qu’il a seulement choqué les gars, étudiant l’effet du renforcement négatif sur la capacité ESP. Dans le Vie après la mort scène, les rôles sont inversés et on assiste à la reprise de Dana Barrett par Sigourney Weaver, choquant Pete. Il a triché après tout et marqué les cartes ! La scène de Murray’s end est entièrement améliorée et est un excellent riff de la scène originale d’il y a toutes ces années sur le terrain de l’université de Columbia.

1

Pour Harold

Le charme timide et subtil d’Egon Spengler de Harold Ramis résonne dans le troisième acte, y compris la bataille finale où l’on voit une version CGI de Harold dans une série de moments qui tirent sur les cordes sensibles. Cela inclut une scène après crédit mettant en vedette Egon recevant une pièce de Janine. Elle dit que la pièce provient de l’Exposition universelle de 1964. La scène est une véritable scène supprimée du film original et une fois que vous vous en rendez compte, votre cœur fond.

Il y avait beaucoup de rappels et d’œufs de Pâques dans le film, et en fait, cette liste ne les a peut-être pas tous obtenus, mais je pense que nous avons pu en capturer la plupart. Si vous ne les avez pas tous vus au début, assurez-vous de les revoir car Chasseurs de fantômes : l’au-delà est plein de rewatchability. Qu’avons-nous manqué, si quelque chose? Déposez vos commentaires ci-dessous, et jusqu’à la prochaine fois, qui allez-vous appeler ?





La bande-annonce de Chucky Season Finale libère une armée de poupées possédées La série Chucky a été une explosion, et la finale de la saison se prépare à sortir avec un bang.

Lire la suite





A propos de l’auteur