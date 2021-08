Meilleurs builds pour Pokémon Unite, attaques, améliorations et objets

Nouveau dans le MMO Pokémon ? Expérimenté mais manque de temps ? Ne vous inquiétez pas, nous vous apportons les meilleures versions de Pokémon Unite afin que vous puissiez le jouer dans le jeu (ou non).

Combattre des monstres de poche dans la région d’Aeos n’est pas une mince affaire. Les combinaisons sont nombreuses et, en plus d’une communication avec notre équipe, nous avons besoin de connaître les possibilités d’évolution offertes par nos petits amis. Alors, nous vous apportons un guide avec les meilleures versions de Pokémon Unite.

Si vous êtes débutants, ne vous inquiétez pas, nous vous expliquerons ce que signifie chaque chose. Et si vous n’avez pas le temps de tout essayer, ne vous inquiétez pas, nous avons passé quelques heures par ici et nous avons quelques connaissances à ce sujet. Alors ne vous inquiétez pas. Faites-nous confiance… mais ne nous blâmez pas si ça tourne mal, bien sûr.

Principes de base de Pokémon Unite

Commençons par le commencement. Quel est ce jet d’évolution dans Pokémon Unite ? Eh bien, c’est quelque chose de différent de ce que nous savons à ce jour. Notre mission en tant qu’entraîneur est de choisir l’un des pokémon que nous avons débloqué et de l’emmener au combat au niveau 1. « Pelao et mondao », eh bien. Au fur et à mesure que vous gagnerez de l’expérience, le Pokémon montera en niveau et gagnera des capacités, améliorera celles qu’il possède déjà ou évoluera.

Les attaques de nos pokémon démarrent au niveau 1, où nous aurons à peine le basique et un de plus. Ensuite, nous pouvons choisir un second lorsque nous avançons de niveau. En atteignant les niveaux 6 et 8, nous pourrons améliorer les compétences précédentes, puis nous débloquerons les attaques spéciales de chacune d’entre elles.

Il faut savoir que nous choisissons l’ordre dans lequel nous apprenons les compétences de base et, une fois le niveau d’amélioration atteint, nous aurons toujours le choix entre deux options. Normalement, un jet pour l’attaque / la défense et l’autre, bien qu’il ait moins de puissance, établit généralement un autre état altéré.

Il est également important de l’équiper d’objets. Il y en aura deux types, celles qui agissent passivement (que vous pouvez mettre jusqu’à 2 au fil du temps) et celle que vous pouvez activer (comme les potions).

C’est là qu’intervient ce guide des meilleures versions de Pokémon Unite. L’idée est d’indiquer quelles attaques il est pratique d’utiliser au début et quelle est la meilleure façon de les faire évoluer pour tirer le meilleur parti de votre pokémon dans votre équipe.

Bien sûr, certaines choses peuvent changer en fonction de la structure utilisée par vos coéquipiers. Mais étant donné que plusieurs fois, ils seront divisés donc Aléatoire Nous n’aurons pas le temps de l’évaluer, nous allons indiquer ceux qui s’adaptent le mieux à toute situation et, surtout, aux problèmes individuels que nous pouvons rencontrer.

Meilleur build pour Garchomp

Le pokémon dragon du jeu, avec la permission de Charizard, est Garchomp. Ou plutôt, ce sera quand il évoluera, puisqu’au départ nous rencontrerons Gible. Ce pokémon part de la base d’être un type d’attaquant à courte portée. Il est classé comme un « tout terrain » mais la vérité et la vérité c’est qu’il est un individualiste pas comme les autres. Gible évolue en Gabite au niveau 6 puis en Garchomp au niveau 10.

Attaques de Garchomp

Des attaques de Garchomp, son truc est que vous roulez initialement avec Attaque de sable (Sand Attack) car il a la particularité d’être une attaque qui ralentit le mouvement des ennemis. Il est idéal pour les attraper ou pour s’en échapper, selon ce que vous êtes à ce moment-là. Et dans les premières minutes du jeu, cela peut être très utile.

La seconde que vous devriez prendre est Démolir (Terratemblor), qui est une puissante attaque de zone. Ceci, ajouté à la puissance d’attaque élevée de Garchomp, le rend très dangereux lorsqu’il est mélangé avec Sand Attack. Changer l’ordre au début n’est pas non plus une mauvaise idée, mais étant donné qu’il s’agit de dégâts massifs dans la zone et que dans ces moments les confrontations initiales prévalent, leur truc est que vous attendiez et que vous vous concentriez sur l’autre.

Améliorations de Garchomp

Une fois que nous avons les bases, nous passons aux améliorations. Dans niveau 6 tu devras t’améliorer Attaque de sable et choisissez entre Creuser (Creuser) ou ruée vers le dragon(Charge de dragon). Les deux sont des attaques qui vous permettront de déplacer rapidement l’ennemi. Mais la seconde (ruée vers le dragon) a un bonus qui fait perdre plus de vitesse à l’ennemi une fois amélioré, en gardant le premier défoncer qui a amené l’attaque.

Au niveau 8, vous devrez vous améliorer Démolir et choisissez entre Tremblement de terre (tremblement de terre) ou griffe de dragon (Griffe de dragon). La première est une attaque de zone qui maintient plus ou moins les capacités de l’attaque d’origine. Mais le second se concentre sur un seul ennemi et le défonce. Cela ne l’étourdit pas mais cela le jette et vous permet de commencer un bon combo. Le pack parfait est de toujours l’utiliser après ruée vers le dragon pour arriver à faire des dégâts massifs à un pokémon de l’équipe adverse. Si vous y parvenez, il n’aura pas grand-chose à faire à la base…

Objets pour Garchomp

Pokémon Unite vous permet également de mettre des objets sur Pokémon qui améliorent un peu leurs statistiques. Ici, la variété est large et cela dépend de ce que vous aimez le plus, car nous pouvons tirer pour l’attaque, la critique ou la vitesse.

Comme vous le savez, vous pouvez choisir jusqu’à deux objets « passifs » et un que vous pouvez activer pendant le combat. Dans notre cas, nous tirerons pour une attaque pure et simple et nous vous recommandons d’utiliser

Bande de mucle (Ruban Fort) : améliore l’attaque de notre pokémon

Lentille de portée (Périscope) : augmente les chances de critique

Bouton d’éjection (bouton Escape) : permet de s’échapper rapidement dans une direction. Il a un soda pendant presque une minute, mais il vous sauve le cul lorsque vous devez courir (ou chasser).

Meilleur build pour Gengar

Gengar est un Pokémon beaucoup plus complexe à gérer que les autres. C’est celui que le jeu lui-même qualifie de « niveau expert » car il est, d’une part, assez fragile. C’est-à-dire qu’il tombe rapidement. En fait, il est l’un de ceux qui ont le moins de défense dans le match. Mais de l’autre, il a un potentiel offensif égal ou supérieur aux meilleurs attaquants du jeu. De plus, c’est l’un de ceux qui a le plus de vitesse et se bat avec des attaques à distance.

Précisément, cette combinaison de capacités en fait un Pokémon difficile à contrôler et à exploiter. Vous aurez besoin de temps pour vous entendre et en tirer le meilleur parti. N’oubliez pas que vous commencerez avec Gastly, au niveau 5 vous évoluerez Haunter et enfin nous aurons Gengar au niveau 9.

Attaques de Gengar

Nous commencerons par Will-O-Wisp, qui est une attaque à distance qui libère plusieurs flammes et brûle également l’ennemi. Il est bon de commencer le voyage à travers le champ de bataille car, comme nous l’avons dit à d’autres occasions, à ce moment-là, les batailles individuelles prévalent et font beaucoup de dégâts à un seul pokémon sauvage.

Ensuite nous avons Lécher (Lenguetazo), qu’il attaque l’ennemi dans la zone. Non, ça ne paralyse pas… pour l’instant.

Améliorations de Gengar

Nous avons atteint le niveau 6 et nous devons évoluer. Nous passons à Haunter et nous devons choisir de changer le Will-O-Wisp pour Boule d’ombre (boule de l’ombre) ou Bombe à boue (Bombe empoisonnée). Le premier effectue une attaque de zone similaire à Will-O-Wisp, affaiblissant l’ennemi… mais le second délivre du poison. C’est-à-dire que cela change les dégâts que Will-O-Wisp a causés pour l’état de poison. Et en zone !

Au niveau 8, il est temps d’améliorer Lenguetazo (Lick) en Mangeur de rêves (Mangeur de rêves) ou Hex. La première chose qu’il fait est d’endormir le pokémon ennemi. Si nous le réexécutons sur un pokémon endormi, cela lui fait mal, nous donne de la vie et diminue également le temps de rafraîchissement de l’autre capacité. Mais il a une cadence de 7,5 secondes, il est donc vraiment difficile à utiliser. C’est pourquoi nous ferions mieux d’opter pour Hex, qui transforme l’attaque en « dash » (course vers un endroit) et fait beaucoup plus de dégâts lorsque l’ennemi est empoisonné. Vous savez où nous allons, n’est-ce pas ?

En effet. Combiner Sludge Bomb et empoisonner la zone de tous les pokémons à proximité, puis utiliser Hex fera beaucoup de dégâts en très peu de temps. C’est peut-être une combinaison d’attaque très bête, l’une des meilleures. Mais comme on vous l’a dit, il faut savoir bouger pour supporter le temps nécessaire pour le faire. Il est important de savoir que Hex, s’il frappe, réduit son propre temps de rafraîchissement. De plus, cela nous permet de passer rapidement à un site. Il est idéal pour aller les enchaîner… ou s’éloigner si la chose est louche.

Meilleurs articles pour Gengar

Nous devons passer aux objets. Gengar manque de défense, donc si nous n’avons pas un puissant guérisseur à nos côtés, nous pourrions être morts plus longtemps que vivants. Et que nous sommes un fantôme.

Le fait est que, puisque l’attaque de Gengar est déjà une bête en soi, nous vous recommandons de viser des choses qui améliorent sa vie, sa défense ou qui profitent de ses attaques pour se soigner. En ce sens, le combo parfait pourrait être :

D’autre part, les Wise Glasses sont la meilleure option pour augmenter ses dégâts. Même un petit coup de pouce à votre attaque spéciale peut faire une grande différence pour votre combo.