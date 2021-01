En Stardew Valley, vous pouvez choisir plusieurs professions lorsque vous améliorez vos compétences; ces professions apporteront de grands avantages, mais certaines sont finalement meilleures que d’autres.

Les meilleures professions pour chaque compétence dans Stardew Valley

Pour commencer, expliquons ce que sont les professions. Les professions sont des avantages uniques que vous obtenez lorsque vous améliorez des compétences spécifiques. Vous en obtenez deux lorsque vous atteignez cinq niveaux dans une compétence et quatre lorsque vous atteignez dix.

Chaque profession vous donne également une statistique bonus unique pour un aspect particulier du jeu / compétence. Par exemple, la profession de Marnier permet aux joueurs d’attraper plus de créatures dans un pot de crabe.

Cela dit, si vous continuez à lire ci-dessous, nous couvrirons les meilleures professions de la vallée de Stardew; nous expliquerons également à quoi sert chaque profession et pourquoi vous devriez la choisir. De plus, si vous souhaitez connaître une certaine compétence / profession, n’hésitez pas à utiliser notre table des matières pratique ci-dessous pour y accéder.

Meilleures professions agricoles à Stardew Valley

Comme toutes les compétences du jeu, vous avez le choix entre six professions agricoles au total, deux au niveau cinq et quatre au niveau dix. Vous trouverez ci-dessous les deux professions que vous pouvez choisir au niveau cinq en agriculture, puis au niveau dix.

Professions agricoles de niveau cinq

Profession de barre: Les cultures que vous plantez (y compris les fruits et les légumes) valent 10 pour cent de plus; vous devriez choisir ceci si vous avez l’intention de faire plus d’agriculture que d’élevage.

Profession d’éleveur: Les articles récoltés sur les animaux de votre ferme valent 20% de plus; Choisissez cette option si vous voulez vous lancer dans l’élevage d’animaux et produire du lait, des œufs, du fromage, etc.

Professions de niveau dix éleveur

Maître de coop: Se lier d’amitié avec les animaux d’élevage plus rapidement et réduire de moitié le temps d’incubation pour faire éclore les œufs; choisissez cette profession si vous avez choisi le travail d’éleveur de niveau cinq, choisissez également ceci si vous voulez élever des poulets au lieu des animaux de la grange

Berger: Se lier d’amitié avec les animaux de l’étable plus rapidement et produire de la laine plus rapidement avec les moutons; une fois de plus, choisissez cette profession si vous avez choisi le travail d’éleveur de niveau cinq, choisissez également cela si vous voulez élever des animaux de ferme au lieu de poulets.

Profession de niveau 10 de barre

Artisan: Tous les produits artisanaux tels que le vin, l’huile et la confiture valent 40% de plus; Nous vous recommandons vivement de choisir ce métier car vous pouvez gagner des sommes ridicules en vendant des produits artisanaux.

Agriculteur: Toutes vos cultures poussent 10 pour cent plus vite; Celui-ci est assez simple; choisissez-le si vous n’aimez pas attendre que les cultures poussent. Cependant, nous vous recommandons de choisir Artisan plutôt que cela, car l’argent que vous pourriez gagner avec est ridicule.

Dans l’ensemble, votre meilleur pari est d’aller avec la barre, puis la profession d’artisan, car vous pouvez gagner des tonnes d’argent en vendant des produits artisanaux en raison de l’augmentation de la valeur des produits artisanaux.

Meilleures professions minières à Stardew Valley

Comme l’agriculture, vous avez le choix entre six professions minières au total, deux au niveau cinq et quatre au niveau 10. Voici les deux professions que vous pouvez choisir au niveau cinq dans l’exploitation minière, puis au niveau dix.

Professions minières de niveau cinq

Mineur: Vous obtiendrez une goutte de minerai supplémentaire par veine; Choisissez ceci si vous voulez extraire plus de minerai comme le cuivre, le fer, le quartz. Dans l’ensemble, ce n’est probablement pas la meilleure profession que vous puissiez obtenir, car un minerai supplémentaire n’aide pas vraiment à long terme.

Géologue: Les gemmes auront 50% de chances de tomber par paires; cela s’applique également aux géodes; Choisissez celui-ci si vous voulez que les pierres précieuses comme l’améthyste et les géodes tombent plus.

Mineur niveau dix professions

Forgeron: Les barres métalliques valent 50% de plus. Ce métier serait bon si vous avez l’intention de gagner de l’argent en vendant des trucs comme des barres de fer. Nous ne le recommandons honnêtement pas car il existe de meilleures options.

Prospecteur: Vos chances de trouver du charbon sont doublées; Choisissez ceci si vous voulez trouver plus de charbon, mais cela n’en vaut vraiment pas la peine, car vous pouvez fabriquer du charbon pour compenser la différence.

Métiers de géologue niveau 10

Excavatrice: Vos chances de trouver des géodes sont doublées. Choisissez celle-ci si vous voulez trouver plus de géodes, qui peuvent être cassées chez le forgeron de la ville si vous ne le saviez pas déjà.

Gemmologue: Les gemmes vontudront 30% de plus. Celui-ci est simple; choisissez-le si vous voulez que les pierres précieuses valent 30% de plus; cela pourrait être utile, mais honnêtement, nous vous recommandons de choisir Excavator plutôt que cela. En effet, il existe de meilleures façons de gagner de l’argent, et trouver plus de géodes est bien plus utile que de vendre des pierres précieuses.

Pour l’exploitation minière, nous recommandons la route du géologue car l’extraction du minerai, la création de barres métalliques comme des barres de fer, n’est pas un moyen efficace de gagner de l’argent en Stardew Valley. Il existe de bien meilleures options comme la fabrication du vin, et avec Geologist, vous avez accès à Excavator, qui vous permettra de trouver deux fois plus de géodes pouvant contenir des objets de valeur.

Meilleures professions de la recherche de nourriture à Stardew Valley

Le nivellement de la compétence de recherche de nourriture au niveau cinq vous permettra de choisir deux chemins de compétences, Forester et Gatherer. Cela dit, ci-dessous, comme la dernière fois, ce que vous obtenez avec l’une des professions de niveau cinq, puis les professions de niveau dix plus tard.

Professions fourragères de niveau cinq

Forestier: Gagnez 25% de bois en plus en coupant des arbres ou des souches et des grumes. Si vous voulez maximiser votre capacité à récolter du bois et faciliter les travaux de construction, choisissez celui-ci. Pourtant, probablement pas la profession la plus utile, mais c’est un peu plus pratique que Gatherer.

Cueilleur: Vous aurez 20% de chances de récolter le double de la quantité de fourrage. Choisissez ceci si vous aimez cueillir des fruits et des champignons, mais honnêtement, pourquoi s’embêter? Ce n’est pas comme si ces articles se vendaient beaucoup ou que vous pouviez les trouver régulièrement pour en faire même à distance.

Forester niveau dix professions

Bûcheron: Tous les arbres ont une chance de laisser tomber du bois dur. Le bois dur est nécessaire pour beaucoup de choses dans le jeu, nous vous recommandons donc de le choisir sur le sirop.

Tapper: Les sirops valent 25% de plus. Choisissez-le si vous avez l’intention de fabriquer et de vendre beaucoup de sirop, mais cela ne vaut pas la peine par rapport à l’aspect pratique de la profession de bûcheron.

Rassembleur niveau 10 Métiers

Botaniste: Tous les articles fourragers que vous rassemblez sont de la plus haute qualité. Choisissez ceci si vous voulez des articles de fourrage de niveau or; cependant, vous n’avez même pas besoin de ce niveau de fourrage. Parallèlement à cela, ils ne peuvent tout simplement pas se comparer au montant que vous pouvez gagner ailleurs.

Traqueur: Les emplacements des objets à trouver vous sont révélés. En bref, si vous avez du mal à trouver des articles fourragers, choisissez ceci, et cela vous aidera; cependant, par rapport aux autres professions, celle-ci est la moins utile et ne vaut pas la peine à la fin.

En bref, les meilleures professions que vous pouvez choisir pour la recherche de nourriture seraient le bûcheron et le forestier pour le simple fait que plus de bois serait bien mieux que des articles de recherche de nourriture supplémentaires. Parallèlement à cela, vous avez besoin de bois dur pour plusieurs choses dans le jeu, et choisir le bûcheron vous aidera beaucoup à cet égard.

Meilleurs métiers de la pêche à Stardew Valley

Le nivellement des compétences de pêche au niveau cinq vous permettra de choisir deux chemins de compétences, Fisher et Trapper. Cela dit, ci-dessous, comme la dernière fois, ce que vous obtenez avec l’une des professions de niveau cinq, puis les professions de niveau dix plus tard.

Professions de pêche de niveau cinq

Pêcheur: Les poissons valent 25 de plus. Choisissez ce métier si vous aimez la pêche et que vous souhaitez en tirer un peu plus d’argent.

Trappeur: R Les ressources pour fabriquer des casiers à crabe sont réduites à deux barres de cuivre au lieu de trois barres de fer. Choisissez celui-ci si vous voulez fabriquer plus de casiers à crabe et aimez les utiliser plus que la pêche.

Professions de niveau dix de Fisher

Pêcheur: Les poissons valent 50 pour cent de plus maintenant. Encore une fois, comme la dernière fois, choisissez ceci si vous aimez la pêche et que vous voulez en tirer encore plus d’argent.

Pirate: Vos chances de trouver des coffres pendant la pêche sont augmentées. Choisissez ce métier si vous voulez trouver plus de coffres au trésor pendant le mini-jeu de pêche; honnêtement, ce ne serait pas une mauvaise idée car vous pouvez trouver d’excellents trucs dans ces coffres.

Professions de trappeur niveau dix

Marin: Les pots à crabe ne produisent plus d’objets indésirables. Choisissez ce métier si vous détestez trouver des déchets dans vos pots à crabe, mais vous pouvez toujours recycler certains objets indésirables que vous obtenez en utilisant une machine de recyclage pour le quartz raffiné.

Luremaster: Les casiers à crabes ne nécessitent pas d’appât. Celui-ci est simple, choisissez-le si vous ne voulez pas que les pots aient besoin d’appâts, mais en vaut-il la peine? L’appât ne coûte que cinq pièces d’or en magasin et est relativement facile à fabriquer.

Choisir les meilleures professions de la pêche est une évidence; Angler et Fisher sont vos meilleures options à long terme. Avec les deux professions choisies, vous pouvez facilement acheter n’importe quelle quantité de casiers à crabes que vous pourriez souhaiter et surpasser et gagner plus d’argent pour démarrer.

Meilleures professions de combat à Stardew Valley

Le nivellement de la compétence de combat au niveau cinq vous permettra de choisir deux chemins de compétence, combattant et éclaireur. Cela dit, ci-dessous, comme la dernière fois, ce que vous obtenez avec l’une des professions de niveau cinq, puis les professions de niveau dix plus tard.

Meilleures professions de combat de niveau cinq

Combattant: Toutes les attaques infligent 10% de dégâts supplémentaires; avec cela, le combattant donnera au joueur +15 HP supplémentaires. Probablement le meilleur que vous puissiez choisir pour le combat car les dégâts supplémentaires vous aideront davantage à long terme que les critiques.

Scout: Les chances de coup critique ont été augmentées de 50%. Choisissez cette option si vous souhaitez traiter plus de coups critiques; cependant, ce n’est pas utile car vous infligez rarement des coups critiques.

Métiers de combattant de niveau dix

Brute: Inflige 15% de dégâts supplémentaires. Choisissez celui-ci si vous souhaitez infliger 15% de dégâts supplémentaires en plus des 10%.

Défenseur: Gagnez +25 HP supplémentaires. Celui-ci est explicite; le choisir vous donne plus de santé. Cependant, nous vous recommandons de choisir une brute dessus pour les seuls dégâts supplémentaires.

Professions scoutes de niveau dix

Acrobate: Le temps de recharge des mouvements spéciaux est désormais plus rapide. Choisissez cette option si vous souhaitez effectuer plus de mouvements spéciaux, probablement pas aussi utiles que l’augmentation des dégâts critiques de Desperado.

Desperado: Les coups critiques infligent plus de dégâts. Cette profession fera que vos coups critiques infligeront plus de dégâts; pour cette raison, nous vous recommandons de le choisir plutôt qu’Acrobat.

À long terme, il vaut mieux suivre la voie Figher et la brute, car les frappes critiques et les mouvements spéciaux se produisent trop rarement pour que cela soit même à distance adéquat. De plus, avec Fighter et Brute, vous pouvez facilement écorcher et détruire tout monstre qui ose croiser votre chemin.

Pour en savoir plus Vallée de Stadew, Chez PGG, nous vous avons couvert de guides comme comment obtenir la machine de recyclage et comment faire entrer le pendentif de la sirène Stardew Valley.