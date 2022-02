Meilleures premières de séries et de films Netflix en février 2022

ce février Netflix a sorti toutes sortes de productions qui valent la peine d’être regardées, des comédies aux véritables documentaires sur le crime, il semble qu’il existe des séries et des films pour toutes sortes de personnes. Avec des productions qui reviennent dans leur deuxième saison ou d’autres totalement nouvelles, Netflix se caractérise par la disponibilité de toutes les saisons de la plupart des productions qu’il présente en première, ce qui constitue un plan parfait pour se gaver d’un week-end.

Nous vous laissons ici les meilleures émissions qui sont arrivées (ou arriveront) à l’infinité de contenu disponible sur Netflix ce mois-ci :

élever dion Saison 2 Date de sortie : 1er février







L’émission de science-fiction de Netflix revient avec une deuxième saison après trois ans sans rien savoir à ce sujet. Basé sur les bandes dessinées de Denis Liu, sous le même nom, est centré sur une fillette de 7 ans nommée Dion, dotée de super pouvoirs hérités de son père décédé dans des circonstances mystérieuses. Le garçon devra apprendre à vivre à l’école avec ses nouveaux pouvoirs, entouré de camarades de classe qui seront souvent ses alliés, mais d’autres fois voudront profiter de ses étranges capacités.

Murderville Date de sortie : 3 février







Imaginez que vous êtes sur scène et que vous n’avez aucune idée de l’histoire dans laquelle vous vous trouvez ou des répliques que vous êtes censé dire. Suivant la tradition de la pièce »The Actor’s Nightmare », du grand Christophe DuranMurderville prend ce concept et le suit. Will Arnet, joue Terry Seattle, un détective essayant de résoudre un mystère tout en divorçant.

Force spatiale Saison 2 Date de sortie : 18 février







Être une histoire de comédie fictive mettant en vedette le talentueux Steve Carell, »Space Force » raconte l’histoire d’une base opérationnelle des forces armées américaines. Créé par Carell lui-même et greg danielsl’émission nous emmène dans la vie d’individus qui travaillent dans un environnement politique et comment ils sont impliqués dans diverses controverses en raison de la grande position qui leur a été établie.

Inventer Anna Date de sortie : 11 février.







La vérité est toujours plus étrange que la fiction et Shonda Rhimes Il le démontre en réalisant cette production basée sur des faits réels. Anna Delvey est une escroc qui convainc la haute société new-yorkaise qu’elle en fait partie. Alors qu’il continue de s’insérer dans la société, son arnaque commence à se défaire, constituant l’un des tests les plus fous des temps modernes. Julia Garnierjoue un rôle qui ne manquera pas d’ajouter à sa liste croissante de prix Emmy avec sa performance magistrale.

Vikings : Walhalla Date de sortie : 25 février.







Le drame original de Chaîne historique, »Vikings », aura sa suite avec une série sur Netflix appelée »Vikings : Valhalla ». L’intrigue se déroule 100 ans après ce qui s’est passé dans le premier volet et mettra en lumière le drame de certains des Vikings les plus renommés de l’histoire nordique. Cette histoire particulière se concentrera sur Leif Erikson, l’un des explorateurs les plus célèbres de tous les temps et sa sœur, Freydís Eiríksdóttir. Le spectacle continuera à montrer ces batailles sanglantes auxquelles le premier épisode nous a habitués.