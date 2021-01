Les potions sont dans Minecraft depuis presque le début. Ils étaient disponibles en jeu pendant la bêta et ont beaucoup changé au fil du temps. Cependant, nous avons fait le calcul et la recherche, et avons dressé la liste de ce que nous considérons comme les meilleures potions actuellement disponibles.

Meilleures potions et recettes Minecraft

Avant nous commencer, il est important de mentionner quelques éléments. Notre liste ne contient pas seulement les potions les plus puissantes de Minecraft, il contient (ce que nous considérons comme) le meilleur. Les potions persistantes sont fortes, sans aucun doute, mais lorsque vous considérez le coût de la main-d’œuvre et du temps pour les poursuivre, c’est un débat animé pour savoir si elles en valent la peine ou non. Cela étant dit, vous ne les verrez pas sur cette liste.

Nous n’allons pas non plus vous dire strictement les meilleures potions pour les batailles PVP. Nous aimons penser que cette liste représente des potions essentielles pour continuer votre personnage pour vous aider dans la plupart des normaux Minecraft Situations de survie.

Commençons.

Potion éclaboussante de soins II

Ah, le classique. Qu’y a-t-il à dire? Il est là pour nous depuis le début. De toutes les potions, c’est celle qui est le plus fréquemment dans l’inventaire de quelqu’un. C’est bon pour l’exploration, le PVP, les boss et à peu près n’importe quelle situation. Cela guérit non seulement votre personnage physiquement, mais c’est aussi presque réconfortant. Il a traversé les années en tant qu’essentiel, et personne ne s’en lasse. La commodité la plus complète pour vous garder debout. Il endommage également les ennemis morts-vivants! Qu’y a-t-il à détester?

Recette: Bouteille d’eau, poudre de feu, verrue du néant, melon brillant, pierre luisante, poudre à canon

Potion de chute lente +

Nous savons, nous savons. Vous avez commencé cette liste en pensant que les meilleures potions seraient celles qui vous rendraient rapide et fort. Comment osons-nous dire qu’il est préférable de vous ralentir! Pensez-y cependant. La potion de chute lente + est utile dans presque autant de situations que Healing II. Que vous ayez besoin de faire un long saut par-dessus un ravin, de tomber sur une grande distance, de vous échapper d’une foule d’ennemis ou de simplement avoir l’air cool en tirant dans la tête d’un squelette en l’air. Il dure quatre minutes, ce qui est juste assez long pour une escapade loufoque, si nécessaire.

Recette: Bouteille d’eau, Blaze Powder, Nether Wart, Phantom Membrane, Redstone

Potion de résistance au feu +

La résistance au feu est, sans aucun doute, l’un des effets de statut les plus vitaux à avoir si vous vous aventurez dans le Nether. Même vétéran Minecraft les joueurs font des erreurs dans le Nether. Que vous tombiez dans une fosse de lave, que vous reculiez accidentellement sur un Netherrack en feu ou que vous vous retrouviez face à face avec un Blaze, la résistance au feu pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Il vous protège des batailles PVP (ces embêtants spammeurs de silex et d’acier) et de l’exploitation minière. Après avoir été implémenté dans le jeu, il est rapidement arrivé en tête de la liste des potions les plus utiles, et il y est resté.

Recette: Bouteille d’eau, poudre de feu, verrue du néant, crème de magma, pierre rouge

Potion d’invisibilité +

La Potion d’Invisibilité + est un autre outil pratique et polyvalent. Vous pouvez l’utiliser pour faire des farces à vos amis dans leur Minecraft domicile. Vous pouvez l’utiliser pour espionner vos ennemis. Vous pouvez même l’utiliser pour vous cacher des foules hostiles si vous êtes assez loin. Tout ce que vous portez ou tenez ne devient pas invisible pour vous, alors assurez-vous de le réparer si vous prévoyez de l’utiliser!

Recette: Bouteille d’eau, poudre de feu, verrue du Néant, carotte dorée, oeil d’araignée fermenté, pierre rouge

Comme il a été mentionné ci-dessus, il s’agit de spéculation. Nous voulions vous fournir une liste des meilleures potions en fonction de plusieurs facteurs tels que la polyvalence, la facilité de fabrication et la fréquence à laquelle les effets de chaque potion seraient utiles. En fin de compte, les meilleures potions à avoir sont celles qui correspondent le mieux à votre style de jeu. Si vous êtes un combattant agressif, prenez des potions de vitesse et des potions de force. Si vous aimez beaucoup pêcher dans l’océan, prenez une potion de respiration sous-marine et des potions de vision nocturne. Cependant, si vous jouez à Survival pour le plaisir, ces quatre potions seront vos meilleurs amis.

Si vous voulez plus d'informations sur les potions dans Minecraft, 45secondes.fr a cela pour vous! Découvrez comment faire des potions d'éclaboussures!