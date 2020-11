Meilleures offres de jeux de société Black Friday pour les enfants qui aiment la science

Des études ont montré ce jeu n’est pas seulement une grande partie du développement d’un enfant, mais aussi de son éducation. Jouets STEM simples mais créatifs tels que blocs de construction sont idéales pour le développement précoce, mais pour les enfants plus âgés (8 ans et plus), des jeux plus complexes qui nécessitent de suivre des règles, de compter les espaces et de lire des cartes à jouer sont également d’excellents moyens de les aider à pratiquer la résolution de problèmes logiques, l’alphabétisation et les mathématiques.

De plus, il existe des tonnes de jeux qui peuvent aider à inspirer la curiosité de votre enfant pour les sujets STEM, de l’exploration du tableau périodique à la construction de l’écosystème d’une planète ou à la recréation d’une cellule humaine. Au-delà des STEM, il existe également d’excellents jeux qui peuvent aider votre enfant à apprendre les grands espaces, à apprendre les États américains et les pays du monde.

Donc, si vous êtes coincé à l’intérieur de cette saison des fêtes, les jeux de société sont le moyen idéal pour réunir la famille, s’amuser et inspirer votre jeune scientifique, ingénieur ou explorateur. Ce Black Friday, il y a plein d’offres fantastiques sur certains des meilleurs jeux de société qui sont idéaux pour les enfants qui aiment la science.

Photosynthèse

Âge: 8 et plus Joueurs: 2 à 4 Reprenez contact avec la nature en prenant le contrôle de votre propre forêt avec ce jeu magnifiquement conçu par Blue Orange. Les joueurs choisissent le meilleur endroit pour planter leurs propres arbres coupés indépendants afin de pouvoir pousser à chaque tour en utilisant la puissance du soleil; les joueurs gagnent des points car les feuilles de leurs arbres collectent l’énergie du soleil.

PRIX: 44,99 € Prix: € 37.74 Voir l'offre

Évolution

Âge: 12 ans et plus Joueurs: 2 à 6 Explorez la merveille de la vie dans ce jeu coloré parfait pour le biologiste en herbe. Choisissez une espèce et guidez-la tout au long de son parcours évolutif, en évitant les prédateurs et en s’adaptant pour survivre et prospérer. Ce jeu primé de North Star Games a également un certain nombre d’extensions pour emmener votre espèce encore plus loin!

PRIX: 39,99 € Prix: 30,99 € Voir l'offre

Cytose

Âge: 10 et plus Joueurs: 2 à 5 Explorez les éléments constitutifs de la vie dans ce jeu de stratégie de placement d’ouvriers, sur le thème des cellules biologiques! Pour marquer des points, les joueurs doivent collecter et dépenser des ressources pour construire des enzymes, des hormones et des récepteurs, et même combattre les virus invasifs. Des points bonus sont disponibles pour accomplir des tâches spécifiques de construction de cellules, ce qui permet un jeu amusant et compétitif avec les enseignants en sciences et les étudiants!

PRIX: 49,99 € Traiter: € 34.15 Voir l'offre

Jeu de logique de vitesse Dr.Eureka

Âge: 8 et plus Joueurs: 1 à 4 Le Dr Eureka a un certain nombre d'expériences très importantes sur lesquelles travailler, et vous, ses assistants compétents, devez immédiatement aider! Choisissez une carte de défi et prenez vos tubes à essai et versez soigneusement les boules multicolores d'un tube à l'autre pour résoudre le puzzle. À l'intérieur de la boîte se trouvent 12 tubes à essai en plastique, 24 balles colorées et 54 cartes de défi. PRIX: 21,99 € Traiter: Voir l'offre

Prime Club

Âge: 10 et plus Joueurs: 2 à 4

Le créateur de jeux éducatifs Math for Love a un objectif simple et noble: transformer la façon dont les mathématiques sont enseignées aux enfants. Ce jeu permet aux joueurs de tester leur multiplication, leur addition et leur connaissance des nombres premiers pour progresser sur le plateau de jeu coloré. Recommandé par MENSA et récipiendaire de plusieurs prix, Prime Club est mathématiquement certain d’être un succès.

PRIX: 35,00 € Traiter: 29,95 € Voir l'offre