Meilleures offres de cadeaux Star Wars Black Friday

La Force est forte avec les offres Star Wars ce Black Friday et nous avons parcouru le Web pour trouver tous les meilleurs cadeaux Star Wars à offrir à vos proches (y compris vous-même bien sûr).

La nouvelle saison de The Mandalorian a suscité beaucoup d’intérêt pour les produits Star Wars, en particulier pour tout ce qui a trait à Baby Yoda. Mais vous pouvez acheter des produits à peu près dans n’importe quelle franchise.

D’Amazon à Lego, nous répertorions ici les meilleures offres pour le Padawan ou le maître Jedi de votre vie – des vêtements aux jouets en passant par les produits de style de vie. Il faudra quelques tours d’esprit Jedi pour comprendre ce que votre superfan appréciera, mais nous vous promettons que ces offres sont plus faciles à naviguer que la course de Kessel ou les forêts d’Endor.

Qui a dit que l’habillage était juste pour les enfants? Nous adorons les prix exceptionnels des costumes de luxe pour femmes Darth Vader. Le prix indiqué est pour les très petits costumes pour femmes, mais des offres peuvent être faites sur des tailles plus grandes pour femmes et aussi pour des hommes.

La Force de votre smartphone est puissante pour ce jeu, qui utilise la réalité augmentée pour réaliser vos rêves Jedi. Tout ce dont vous avez besoin est un smartphone compatible pour montrer vos affaires lors de batailles au sabre laser, de combats et même de holochess. Cet ensemble comprend un casque pour smartphone Mirage AR, un contrôleur de sabre laser et une balise de suivi.

On adore le design de ce vinyle Funko Pop de 10 pouces de Din Djarin câlinant The (adorable) Child. C’est une excellente réduction de 30% sur le prix normal, mais il y a un hic. Il n’est pas en stock avant le 3 janvier, donc si vous l’achetez comme cadeau, cette période de vacances blâme simplement la société de livraison. Voir l’offre

Lego Star Wars Brickheadz Le Mandalorien: 17,99 € 14 € chez Amazon Nous avons la gentillesse épique de Baby Yoda ici avec cet ensemble Lego Star Wars Brickheadz mettant en vedette The Child avec The Mandalorian.

Lego Star Wars Obi-Wan’s Hut: 29,99 € 23,99 € chez Amazon Un autre ensemble du film original de Star Wars (exactement au même prix, avec le même rabais et tout) est cette scène de la hutte d’Obi-Wan Kenobi. Il comprend Obi-Wan, ainsi que Luke, R2D2 et un Tusken Raider, et serait encore une fois idéal pour les grands fans de Star Wars. Voir l’offre