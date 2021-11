Meilleures graines Minecraft 1.18 en novembre 2021

LG OLED55C1 TV OLED UHD 4K 2021 55" 139 cm

◥ 4 entrées HDMI 2.1 (4K/120fps) ◥ Compatible HDR10, HLG, Dolby Vision IQ ◥ Compatible ThinQ, Amazon, Google assistant, AirPlay2 ◥ Wi-Fi + DLNA + Airplay 2... ◥ 1228 x 46,9 x 706 mm 18,9 kg ILLUMINEZ VOTRE UNIVERS grâce aux PIXELS AUTO-EMISSIFS Le téléviseur OLED de LG est une oeuvre d'art. Les pixels auto-émissifs offrent une qualité d'image spectaculaire ainsi qu'une intégration dans votre intérieur des plus design. Ce téléviseur est équipé des toutes dernières technologies pour vous apporter une expérience jamais atteinte. Tout ce que vous appréciez chez un téléviseur prend une toute nouvelle dimension. Pourquoi les téléviseurs OLED sont-ils si uniques ? La réponse est simple : les pixels auto-émissifs. Cette technologie d'affichage auto-émissive fait toute la différence et améliore radicalement votre expérience. Contrairement aux téléviseurs LG LED/LCD conventionnels qui sont limités par leur technologie de rétroéclairage, les téléviseurs OLED LG sont capables d'offrir des designs fins et uniques, ainsi que des noirs absolus et un réalisme extrême. PiXELS auto-émissifs 100 millions de raisons d'adorer l'OLED. L'OLED est la technologie ultime pour les téléviseurs en matière de qualité d'image. En effet, la technologie OLED dispose de millions de pixels auto-émissifs capables de créer un noir absolu et des couleurs fidèles. Le résultat ? Une expérience et une immersion uniques. Contraste infini Une profondeur de noir inégalée Les téléviseurs OLED LG ont des pixels auto-émissifs qui peuvent s'illuminer un par un.Cela crée des images avec des constrates plus riches et des couleurs plus claires et plus nettes. Les noirs s'avèrent plus profond et foncés avec l'OLED que sur les téléviseurs conventionnels LG LED/LCD et mini-LED. Ainsi, peu importe le nombre de zones de rétroéclairages dont ces téléviseurs disposent, les téléviseurs OLED afficheront un noir absolu. 100 % de cohérence des couleurs L'OLED - Premier de la classe Intertek, l'agence de test internationale, a certifié que les écrans OLED LG offraient une cohérence des couleurs de 100 %. Cela signifie que les couleurs qui s'affichent à l'écran correspondent fidèlement aux couleurs de l'image d'origine. Ainsi, tous les contenus que vous regardez correspondent à la vision qu'avait originellement le réalisateur. Téléviseur LG OLED Une expérience incomparable. Vous cherchez un téléviseur unique ? Ne cherchez pas plus loin. Le téléviseur OLED LG est à la fois une œuvre d'art, un écran de cinéma, un accès à vos jeux vidéos préférés et un siège aux premières loges pour les plus grands évènements sportifs. Il répond à toutes vos attentes et vous convie aux plus grands spectacles. Plus qu'un téléviseur OLED, un véritable concept Un téléviseur comparable à une œuvre d'art. Les téléviseurs LG OLED révolutionnent le design des téléviseurs. Deécouvrez leurs designs incroyables, fins et élégants qui transforment votre salon en galerie d'art A votre image Un large choix de tailles et de...