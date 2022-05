Meilleures émissions à venir sur HBO Max en juin 2022

La plateforme de streaming HBO Max apportera un grand nombre de programmes inédits à son catalogue, le plus attendu étant le retour de la série »Westworld » avec sa dernière diffusion il y a deux ans. La quatrième saison de la série western dystopique devrait arriver fin juin, mais d’ici là, il y a beaucoup plus de contenu à exciter.

HBO Max prévoit de lancer l’été avec de nouvelles saisons d’émissions à succès comme « Birdgirl » et le retour de « Tuca & Bertie », qui avait déjà été diffusée sur Netflix. Voici une liste des meilleures nouveautés de juin de HBO, des productions que vous voudrez ajouter à votre liste pour voir ensuite et que vous ne voudrez pas manquer.

Noémie







La série créée par Ava Du Vernay Oui Jill Blankenship, raconte l’histoire de Naomi et de son origine en tant que super-héros, cependant, elle essaie davantage de montrer le côté « normal » des héros, voyant le protagoniste vivre une vie normale. Alors que l’histoire suit Naomi à travers sa curiosité croissante pour Superman, qui est considéré comme un mythe dans son monde, elle réalisera ce que c’est vraiment d’être un super-héros.

» Naomi » arrive sur HBO Max le 6 juin.

Vous pourriez également être intéressé par : Avatar, la série d’action en direct de Netflix : ce que l’on sait de son casting

Birdgirl Saison 2







»Birdgirl » est une série animée pour adultes qui fait la satire de l’histoire bien connue des super-héros. La saison 2 reprendra là où la première saison s’était arrêtée, avec Judy Ken Sebben et l’équipe des oiseaux cherchant à diriger l’entreprise de son père, qui ne rentre pas dans le 21e siècle avec sa morale et ses produits obsolètes. Ces nouveaux chapitres traitent de la culture de l’annulation, de l’éthique dans les nouvelles technologies et des modes de santé de la peau rajeunissantes, des problèmes quotidiens auxquels tout le monde est confronté.

La deuxième saison de » Birdgirl » sera diffusée sur HBO Max le 20 juin.

Tuca & Bertie Saison 2







La serie de »Tuca & Bertie » tuvo una dura primera temporada, pues al ser estrenada primeramente en Netflix, el servicio de streaming decidió cancelar su producción en 2019. Después de eso, Adult Swim salvó a la serie, estrenando su segunda temporada l’année dernière. Les vedettes du spectacle Tiffany Haddish Oui Ali Wang comme Tuca le toucan et Bertie l’oiseau chanteur alors qu’ils naviguent dans leurs amitiés et autres relations à l’âge adulte.

La deuxième saison arrivera sur HBO Max le 24 juin.

Ça pourrait aussi vous intéresser : All for Lucy, série 2022 avec Natalia Téllez : casting complet et intrigue

Westworld Saison 4







L’émission HBO la plus attendue de juin est sans aucun doute « Westworld », dont les fans ont enfin eu un aperçu dans la bande-annonce de mai. La nouvelle saison continuera d’explorer le sort de la vie sensible sur Terre, ainsi qu’une version dystopique de New York. Il y a aussi de nouveaux visages à espérer, avec Ariana DeBose de »West Side Story » rejoignant le casting dans un rôle non divulgué en tant qu’invité spécial.

La saison 4 sera diffusée le 26 juin sur HBO Max.