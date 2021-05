Meilleures citations de BTS à vivre !!

Salut ARMYS là-bas! Cherchez-vous des citations BTS à coller sur votre mur? Ou publier comme légende sur Instagram? Ou simplement pour avoir le coup de pouce pour continuer? Eh bien, vous êtes au bon endroit! Les paroles de leurs chansons sont tout simplement trop bonnes. Nous pourrions manquer de mots pour essayer de le décrire. Ou peut-être qu’il n’y a pas un mot qui pourrait décrire ce que leurs paroles nous font ressentir. Ils sont relatables à tant de niveaux. Ces citations BTS sont exactement ce dont vous avez besoin lorsque vous vous sentez déprimé et pour certains, le simple fait de les regarder leur rappelle leurs citations.

Au cours de cette pandémie, la plupart d’entre nous se sont peut-être sentis déprimés ou bouleversés à plusieurs reprises. Ceci est courant. Tout ce que nous voulons, c’est rechercher la motivation qui nous pousse. Parfois, nous pouvons simplement nous sentir mal aimés ou nous sentir seuls. Ces citations de BTS vous rassurent sur le fait que vous n’êtes pas seul et que vous comptez.

Étant une ARMÉE, vous savez qu’il ne s’agit pas simplement d’écouter leurs chansons et de prêter attention à leurs paroles. C’est plus une expérience. La façon dont nous nous sentons et la façon dont nous nous voyons dans ce grand monde. Leurs citations sont exactement ce dont vous avez besoin lorsque vous vous réveillez. Cela vous fait sourire et sans même vous en rendre compte, vous obtenez soudainement le coup de pouce pour commencer votre journée. Sautons dedans!

Citations BTS pour l’auto-motivation

« Briller, rêver, sourire

Oh laissez-nous éclairer la nuit

nous brillons comme nous sommes »

Ce sont des paroles de «Mikrokosmos» qui est sorti en 2019 de l’album MAP OF THE SOUL: PERSONA. C’est l’une des chansons qui restera probablement à jamais gravée dans nos esprits. Les chansons entières sont si rafraîchissantes et calmes. Cette belle chanson nous fait nous sentir importants et bien dans notre peau, ARMYS.

« Sur le moment

tu veux abandonner,

Criez encore plus fort:

Et alors? »

«SO WHAT» est une chanson dont nous avions tous besoin depuis le début. Les gens autour de nous ou même nos propres esprits font de nos erreurs un gros problème et presque inacceptable. Parfois, nos erreurs sont la seule chose qui reste dans nos esprits. Allons y. Nous sommes tous des humains et nous sommes conscients que les humains sont tenus de faire des erreurs. La prochaine fois, demandez-vous simplement «SO WHAT» au lieu de vous haïr.

«Le matin reviendra

car pas d’obscurité, pas de saison

peut durer éternellement »

Ce sont des paroles de Spring Day qui est sorti en 2017 sur l’album « YOU NEVER WALK ALONE ». Chaque ARMÉE a sûrement dû pleurer au moins une fois en écoutant cette chanson. Certains d’entre nous pleurent presque à chaque fois que nous l’écoutons. Lorsque les choses ne se passent pas comme nous l’attendons ou quand quelque chose de terrible se produit, ce sont les mots sur lesquels s’appuyer.

« Trace ton propre chemin

Même si tu vis un jour

Faire quelque chose

Mettez de côté la faiblesse »

Ceux-ci sont de «NO MORE DREAM». Nous vivons dans une société qui a un ensemble d’attentes qui nous met en cage la plupart du temps. Parfois, cela nous rend fous, perd notre esprit et notre énergie. Parfois, tout ce que nous voulons faire est de prendre une décision par nous-mêmes et de nous y tenir, qu’elle soit censée l’être ou non. Tout ce dont nous avons peur et toutes nos faiblesses ne devraient plus avoir d’importance.

Citations de BTS sur l’amour de soi et les luttes

« Je crois en moi;

J’ai mal au dos pour laisser pousser mes ailes »

Les sacrifices et les souffrances peuvent être de lourds fardeaux à porter, mais ce sont les prémices des ailes naissantes. Ils finiront par grandir pour que vous puissiez atteindre de nouveaux sommets et le ciel serait la limite.

«Je crois toujours, même si c’est incroyable:

Pour perdre votre chemin

Est-ce le moyen de trouver ce chemin »

Le changement est la seule chose qui soit constante. Au fil des jours, nous expérimentons différentes choses. Nous rencontrons de nouvelles personnes et nous nous retrouvons dans des situations différentes qui pourraient changer nos perspectives à jamais. Si nous n’avons toujours pas compris ce dont nous avons besoin, nous avons encore beaucoup d’expériences devant nous qui pourraient nous aider à trouver notre chemin. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter à ce sujet.

» Au milieu de la route,

Bien que je retombe

Je vais encore faire une erreur

Et je serai couvert de boue

Je crois en moi parce que je suis un héros »

C’est de «Anpanman». Anpanman est un homme de pain aux haricots rouges et le héros le plus faible du monde. Il n’a pas de super pouvoirs comme Batman ou Superman, mais c’est un gentil héros qui aide ceux qui en ont besoin et donne aux gens affamés des morceaux de son visage, qui est fait de pain aux haricots rouges. Cette chanson est optimiste et apporte sûrement un sourire sur nos visages. C’est l’une des meilleures citations de BTS.

«Tout va bien, comptez maintenant 1, 2, 3 et oubliez.

Effacez tous les tristes souvenirs.

Tenez-vous par la main et souriez.

Le passé ne peut pas être changé, mais nous pouvons certainement brouiller les tristes souvenirs. Nous pouvons avoir de l’espoir, garder le sourire sur notre visage. Nous savons déjà comment nous avons lutté dans le passé, mais bon, nous l’avons fait jusqu’à présent. Tout ce dont nous avons besoin, c’est d’un peu de courage pour passer les difficultés. Si vous pensez que vous pouvez à nouveau franchir les obstacles comme vous l’avez fait plus tôt, préparez-vous et affrontez-les avec un sourire sur votre visage et soyez positif.

Citations romantiques

«Je n’ai jamais vu la fin de moi, mais j’aimerais penser que tu seras là.

Ceci est de «Best of Me». N’est-ce pas tout ce que nous voulons entendre de nos proches? Sachant simplement qu’ils nous veulent autant que nous le voulons et chérissons chaque minute ensemble?

«Vous êtes celui qui a apporté l’aube du matin à mes nuits éternelles sans fin à voir. Voulez-vous me laisser vous tenir la main maintenant?

C’est de «Make It Right». Ces mots coulent comme du miel et volent le cœur des ARMYS en quelques secondes.

UN JOUR, VOUS COMPRENDREZ MES MOTS.

tu es toutes mes saisons

Voici le dernier qui vous ferait sourire.

«Je te regarde et je rêve»

Rien qu’en lisant ces citations, nous nous sentons mieux et énergisés. C’est la puissance de BTS. Qui aurait jamais pensé que sept humains pourraient changer nos vies autant? Qui s’attendait même à ce qu’un groupe de garçons puisse ajouter autant de lumière, de sens et d’amour dans nos vies? Leur humilité, leur respect des autres, leur passion et leur sincérité nous ont rendus accro. La façon dont ils traitent ARMYS à travers le monde et leurs messages à nous est plus que suffisant pour alléger notre humeur. Ce ne sont pas seulement leurs chansons que nous aimons ARMYS, ce sont les précieuses leçons que nous en avons tirées.

RM nous a appris la maturité

Jin nous a appris à être confiant

Suga nous a rendus courageux

J-Hope nous a appris à être positifs

Jimin nous a appris à aimer et à valoriser nos proches

V nous a appris qu’il est normal d’être soi-même et de ne pas avoir peur de faire ce que l’on veut et aime

Jungkook nous a appris à toujours donner le meilleur de nous-mêmes.

Ces sept âmes talentueuses, belles, attentionnées, aimantes et bonnes sont tout ce dont nous avons besoin.