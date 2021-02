Meilleures cartes Minecraft Parkour 1.16

Parkour est un mécanisme de jeu naturel bien connu dans chaque match. Joueurs créé parkour en se défiant les uns les autres de sauter des distances difficiles ou en trouvant des chemins imprévus vers des zones non destinées à être explorées. Naturellement, les créateurs de cartes créatives ont décidé de créer du contenu spécifiquement adapté à ces joueurs et ont proposé des cartes qui vous mettent au défi d’atteindre des zones. signifiait à découvrir!

Liste des meilleures cartes de Minecraft Parkour

Nous avons choisi ces cartes en fonction de contenus critiques importants tels que la jouabilité, la popularité et l’évaluation. Toutes les cartes répertoriées ci-dessous fonctionnent dans la version 1.16. D’autres seront mises à jour avec le temps, alors revenez souvent ici pour de nouvelles cartes de parkour ça vaut le coup de sauter!

La liste restreinte

Ceci est un résumé de notre liste actuelle de cartes Parkour. Soyez certain de revenir pour des nouveautées!

Planète Parkour

Créateur de carte: Amirkaká – Note de l’utilisateur: 3,9 / 5,0 – Télécharger la page

Planet Parkour est une carte bien conçue qui place le joueur dans un petit monde. Vous devez sauter votre chemin à travers différents terrains autour et à travers la planète pour atteindre le sommet. Sur cette carte, vous faites vraiment prendre le contrôle le monde en conquérant le globe pour réclamer votre titre de maître du parkour. Ce n’est pas une carte incroyablement difficile, mais ça vaut vraiment le coup d’essayer!

Parkour Jungle Island

Créateur de carte: Zombie1111 – Note de l’utilisateur: 4,0 / 5,0 – Télécharger la page

Dans cette petite carte de parkour, vous êtes mis au défi de battre les petites salles et les niveaux de difficulté variables. Des points de contrôle sont fournis sur toute la carte, donc la plupart de ces sauts problématiques seront sauvegardés. Ceci est une carte courte avec plusieurs environnements différents, donc vous ne vous ennuyez jamais et vous avez l’impression de faire le même niveau encore et encore!

Pull Ultra Trident

Créateur de carte: Pointnclick14 – Note de l’utilisateur: 4,0 / 5,0 – Télécharger la page

Nous adorons cette nouvelle version des cartes de parkour! Il est axé sur l’histoire et fournit une entité menaçante pour vous conduire à terminer la carte, de peur que vous n’en soyez victime. Cette carte fournit également la mécanique amusante de saut de trident. Vous utilisez votre trident pour effectuer des sauts ultra lointains dont vous ne pouvez normalement pas vous passer! Essayez cette carte si vous aimez une bonne histoire courte!

Îles Parkour

Créateur de carte: Amirkaká – Note de l’utilisateur: 4,0 / 5,0 – Télécharger la page

Quel excellent carte! C’est l’un des rares Minecraft des cartes de parkour que vous aurez l’impression d’avoir été faites par des professionnels. Cette carte possède plus de 100 niveaux de parkour avec de nombreux niveaux secrets à trouver (si vous collectez suffisamment de diamants)! Aucun niveau n’est le même et vous aurez l’impression de sauter à travers différentes parties d’un parc à thème en constante évolution.

Ghost Run

Créateur de carte: TheBlueMan003 – Note de l’utilisateur: 3,9 / 5,0 – Télécharger la page

Ghost Run est une nouvelle version des cartes de parkour car il vous donne un autre joueur à faire la course! Si vous avez déjà joué contre un fantôme Mario Kart, vous vous sentirez comme chez vous en affrontant le fantôme sur cette carte. Ce n’est pas une carte incroyablement difficile, ni un fantôme en mode difficile, mais c’est quand même un défi amusant!

Parkour Blockception

Créateur de carte: TheBlueMan003 – Note de l’utilisateur: 3,9 / 5,0 – Télécharger la page

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il y a à l’intérieur d’un Minecraft bloquer? Eh bien, maintenant vous avez votre réponse: les sauts de Parkour! Sur cette carte, vous pouvez explorer votre chemin à travers une table d’artisanat entière remplie de pièces de difficulté variable. Une fonctionnalité supplémentaire qui rend cette carte un peu plus différente des autres est les différents blocs de couleur à partir desquels sauter qui appliquent différents effets à votre personnage! Chute lente, saut en hauteur et accélère ton chemin à travers ce formidable défi!

Notes pour jouer aux cartes Parkour:

Si vous avez besoin d’aide pour savoir comment installer des mods et des cartes dans Minecraft, veuillez consulter notre guide pour installer des mods!

Les cartes de parkour sont conçues pour mettre au défi votre maniabilité et votre adaptabilité à différents mécanismes de jeu. Pour mieux profiter de ces jeux, n’activez pas le mode créatif ou les astuces!

Si vous avez des cartes supplémentaires que vous aimeriez voir mentionnées, n’hésitez pas à commenter avec un lien vers une bande-annonce vidéo!

Vous voulez essayer d’autres superbes cartes créatives? Pourquoi ne pas consulter notre liste des meilleures cartes d’aventure pour un peu plus d’histoire!