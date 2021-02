Meilleures cartes d’aventure Minecraft 1.16 (février 2021)

Minecraft Les cartes d’aventure sont presque aussi anciennes que le jeu lui-même. Avec quelle taille Minecraft est devenu, des milliers de joueurs se joignent chaque jour. Cela signifie que chaque jour ajoute plus d’opportunités pour quelqu’un de vouloir créer un nouveau Minecraft aventure pour nous de profiter. Chaque nouvelle version s’accompagne de nouvelles cartes et de nouveaux mécanismes à utiliser, rendant les nouvelles cartes plus grandes et meilleures que jamais.

Liste des meilleures cartes d’aventure Minecraft

Nous avons choisi ces cartes en fonction de contenus critiques importants tels que la jouabilité, la popularité et l’évaluation. Toutes les cartes répertoriées ci-dessous fonctionnent dans la version 1.16. D’autres seront mises à jour au fil du temps, alors assurez-vous de revenir ici souvent pour de nouvelles aventures. explorant!

La liste restreinte

Ceci est un résumé de notre liste actuelle de cartes d’aventure. Soyez certain de revenir pour des nouveautées!

Détective de la vache – Le bloc de slime défectueux

Créateur de carte: PMKExpert – Note de l’utilisateur: 4,2 / 5,0 – Télécharger la page

Ceci est une histoire mignonne et légère sur le mystère derrière un bloc de slime cassé. Contrairement à beaucoup de cartes d’aventure, il est principalement axé sur l’histoire et ne se concentre pas sur le combat. Votre objectif dans l’histoire est d’aider votre détective des vaches à interagir avec les PNJ, à trouver les indices et à résoudre le mystère! Cette carte présente de nombreux secrets cachés, des textures personnalisées et même sa propre bande-son!

Le gouffre du diable

Créateur de carte: Reginald Puggington – Note de l’utilisateur: 4,1 / 5,0 – Télécharger la page

Choisissez le chemin du bien ou du mal dans cette carte médiévale amusante où les choix comptent! Cette carte présente des personnages interactifs et une liste massive de dialogues, vous permettant de vous immerger dans l’histoire et le monde. Frayez-vous un chemin à travers plusieurs quêtes pour atteindre vos objectifs et explorez plusieurs donjons dangereux remplis de combats de boss brutaux. Cette carte a récemment été mise à jour pour s’adapter à la version 1.16, vous savez donc que le créateur se soucie de son travail!

En relation: Tous les boss Minecraft – Guides de jeu Pro

Problèmes à Christmastown

Créateur de carte: But_Im_Innocent – Note de l’utilisateur: 3,9 / 5,0 – Télécharger la page

Nous espérons que vous n’avez pas abandonné l’esprit de Noël! Cette carte est une autre carte détective, et votre objectif principal est de découvrir ce qui est arrivé au Père Noël! Il a disparu et toute la ville est en plein désarroi puisque Noël approche à grands pas. Ce n’est pas une histoire si légère, car même la description suggère une nuance inquiétante de ce que vous pourriez découvrir. Procédez avec prudence, mais gardez Noël!

Le royaume interdit

Créateur de carte: BlueSpace110 – Note de l’utilisateur: 4,0 / 5,0 – Télécharger la page

Cette carte est pour vous les vétérans de l’aventure. Il est conçu pour un seul joueur et propose un parkour risqué, des puzzles intelligents et des combats dangereux. Même la prémisse de l’histoire correspond à l’histoire d’aventure classique – votre père a disparu, et c’est à vous de trouver la vérité! Vous vous trouvez dans un monde étrange, cherchant à résoudre le mystère et à retourner dans la vie de tous les jours. Si vous cherchez une histoire courte amusante par un après-midi terne, essayez cette carte!

L’espoir d’Atla

Créateur de carte: Melechmenuse – Note de l’utilisateur: 4,2 / 5,0 – Télécharger la page

Si vous avez déjà joué au dernier jeu de la Va fairef Guerre franchise, vous verrez sans aucun doute les similitudes dans ce jeu. Vous incarnez un héros dont le seul but est d’accomplir le plan d’Atla et de sauver le monde d’une certaine destruction. Il s’agit d’une carte fortement axée sur l’histoire et centrée sur la mythologie nordique. Explorez l’environnement enneigé, résolvez des énigmes, terminez des quêtes et arrêtez Ragnarok!

En relation: Les biomes Minecraft les plus rares – Guides de jeu Pro

Le mystère d’Hérobrine – Chapitre un

Créateur de carte: Nolan414 – Note de l’utilisateur: 4,2 / 5,0 – Télécharger la page

Cette histoire de carte d’aventure existe depuis 2016 mais a été mise à jour pour s’adapter à la version 1.16! Il y a plusieurs versements à ce bien connu Minecraft carte, alors assurez-vous de les essayer tous. Cette carte propose une expérience d’aventure classique, avec des combats de boss, du parkour, des puzzles et un objectif pour s’échapper. Vous vous trouvez dans le réticule d’Hérobrine alors qu’il essaie de vous empêcher de révéler ses intentions. Le premier chapitre est nommé comme tel puisqu’il s’agit de la première partie de la série, nous vous recommandons donc de commencer l’histoire à partir d’ici!

Notes pour jouer aux cartes d’aventure:

Si vous avez besoin d’aide pour savoir comment installer des mods et des cartes dans Minecraft, veuillez consulter notre guide pour installer des mods!

L’idée derrière les cartes d’aventure est que vous ne pouvez pas détruire des blocs, mais plutôt vous immerger et apprécier l’atmosphère. Veuillez vous assurer que ces cartes sont réglées en mode aventure pour les apprécier pleinement!

Si vous avez des cartes supplémentaires que vous aimeriez voir mentionnées, n’hésitez pas à commenter avec un lien vers une bande-annonce vidéo!

Envie d’en voir de super Minecraft graines pour concevoir des cartes d’aventure? Découvrez nos Island Seeds et Woodland Mansion Seeds pour 1.16!