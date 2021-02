Meilleures armes de Valheim – Guides de jeu pro

Vous recherchez une excellente arme à utiliser, ou peut-être êtes-vous intéressé par le meilleur des meilleurs? Quoi qu’il en soit mon ami, vous êtes au bon endroit, car ici nous ne vous montrerons que les meilleures armes Valheim.

Les meilleures armes de Valheim

Voici ce que nous considérons comme le armes haut de gamme que tous les joueurs devraient envisager de fabriquer et d’utiliser pour obtenir un avantage sur les nombreux dangers qui attendent dans le monde du purgatoire Viking.

Nous énumérerons également ce dont vous aurez besoin pour fabriquer ces armes et quelles statistiques elles ont une fois entièrement améliorées; Cela dit, voici toutes les meilleures armes de Valheim.

Frostner

Frostner est une arme que tous les joueurs qui subissent des dégâts contondants devraient envisager de fabriquer pronto; c’est aussi un compteur décent au boss blob préféré de tout le monde, Bonemass.

Comment faire Frostner à Valheim

Pour faire du gel, vous aurez besoin des ressources suivantes et d’une forge de niveau trois.

Ancienne lance

Si vous recherchez un peu plus de portée mais que vous souhaitez tout de même utiliser la mêlée, nous vous recommandons de fabriquer l’ancienne lance, car c’est actuellement l’une des meilleures armes à feu du jeu avec 79 dégâts de perçage au total une fois entièrement mise à niveau.

Comment fabriquer l’ancienne lance à Valheim

Pour fabriquer une ancienne lance, vous aurez besoin des ressources suivantes et d’une forge de niveau trois.

Fang Spear

En parlant de lances, si vous voulez fabriquer la meilleure lance du jeu, vous devrez fabriquer la lance à crocs, car une fois entièrement mise à niveau, vous infligerez un total de 94 dégâts perforants.

Comment fabriquer la lance Fang à Valheim

Pour fabriquer une lance à crocs, vous aurez besoin des ressources suivantes et d’une forge de niveau trois.

Porc-épic

La prochaine arme sur la liste est le porc-épic, car c’est une bonne arme polyvalente à une main qui fournit à la fois un perçage décent et des dégâts contondants. C’est aussi ce que nous considérons comme la meilleure arme de masse du jeu, donc si les masses sont votre truc, voici l’arme pour vous.

Comment faire du porc-épic à Valheim

Pour fabriquer le porc-épic, vous aurez besoin des ressources suivantes et d’une forge de niveau quatre.

Arc de Dragur Fang

Cette prochaine arme est pour tous les utilisateurs de votre gamme, car l’arc dragur fang est actuellement le meilleur qui soit. Valheim pour les utilisateurs d’arc. Parallèlement à cela, l’arc inflige également des dégâts de poison supplémentaires.

Comment faire un arc Dragur Fang à Valheim

Pour faire l’arc de dragur fang, vous aurez besoin des ressources suivantes et d’une forge de niveau deux.

Épée en métal noir

Notre prochaine arme est une épée en métal noir, car c’est la meilleure épée que les joueurs peuvent fabriquer dans le jeu en raison de ses énormes dégâts de coupe lorsqu’elle est entièrement mise à niveau.

Comment fabriquer une épée en métal noir à Valheim

Pour fabriquer une épée en métal noir, vous aurez besoin des ressources suivantes et d’une forge de niveau quatre.

Luge de fer

Semblable au fonctionnement de stagbreaker, une luge en fer est une centrale de recul AOE. Cela dit, si vous aimez envoyer plusieurs monstres voler, nous vous recommandons de fabriquer un traîneau de fer, car il s’agit essentiellement d’un brise-stag de fin de partie et aussi du marteau à deux mains le mieux placé du jeu.

Comment faire une luge de fer à Valheim

Pour fabriquer une luge en fer, vous aurez besoin des ressources suivantes et d’une forge de niveau deux.

Blackmetal Atgeir

Si vous voulez fabriquer la meilleure hache à deux mains du jeu, vous n’avez pas besoin de chercher plus loin que l’atgeir en métal noir, car cette arme provoque d’énormes dégâts de perforation qui ne peuvent être battus.

Comment faire le Blackmetal Atgeir à Valheim

Pour fabriquer un atgeir en métal noir, vous aurez besoin des ressources suivantes et d’une forge de niveau quatre.

Couteau Blackmetal

Si vous êtes un utilisateur furtif, le meilleur couteau que vous puissiez fabriquer est un blackmetal car il a le plus de dégâts de tous les couteaux actuellement dans le jeu.

Comment faire un couteau en métal noir à Valheim

Pour fabriquer un couteau en métal noir, vous aurez besoin des ressources suivantes et d’une forge de niveau quatre.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment construire un navire et comment obtenir une pioche à Valheim. Avec ces deux guides géniaux, revenez plus tard et nous aurons encore plus de guides pour Valheim sortir dans les semaines et les jours à venir.