Meilleures armes dans Red Dead Online

Dans le vaste monde ouvert de Red Dead en ligne, vous n’aurez besoin que des meilleures armes pour survivre, car autrement, comment un hors-la-loi comme vous peut-il s’engager dans votre entreprise sans ces outils du métier? Cela dit, si vous continuez à lire, vous trouverez la liste la plus à jour des meilleures armes de Red Dead en ligne.

Meilleurs revolvers

Dans cette catégorie, vous ne trouverez que le meilleur des grands fers disponibles en Red Dead en ligne. Jetez un œil et voyez ce qui vous convient, partenaire.

Revolver marine

Prix: 275 €

Le revolver Navy est probablement mon préféré parmi tous les revolvers du jeu. Non seulement il est basé sur la version classique du monde réel, mais il frappe comme un camion à benne basculante, et sa précision peut probablement rivaliser avec celle du fusil Rolling Block.

Mais c’est un prix élevé pour les nouveaux joueurs, mais beaucoup plus abordable que le Lemat. Parallèlement à cela, il se recharge extrêmement lentement, mais au final, ses dégâts et sa précision rendent le prix intéressant, surtout si vous allez en utiliser deux. de ces mauvais garçons.

Revolver Lemat

Prix: 317 €

Ensuite sur la liste le revolver Lemat; c’est aussi dans une situation similaire à celle du revolver Navy. Il frappe fort et est décent avec précision, similaire au revolver de la marine; cependant, il présente deux caractéristiques importantes.

Ceux-ci étant qu’il peut contenir un total de neuf cartouches et une cartouche de fusil de chasse. Pour cette raison, c’est le meilleur revolver en termes de capacité de munitions.

Revolver Schofield

Prix: 192 €

Schofield sera probablement votre meilleur choix pour une mise à niveau du revolver Cattleman. C’est un choix décent et pas mal pour 192 €. Mais honnêtement, il vaut mieux économiser pour le Lemat ou la Navy, car une fois que vous obtenez l’un ou l’autre, le Schofield ne peut pas rivaliser au-delà du rang 9.

Meilleurs pistolets

En dépit d’être un jeu occidental, Red Dead en ligne a quelques sélections de pistolets, qui sont finalement certaines des meilleures armes de poing du jeu. Continuez à lire pour savoir quel pistolet vous devriez emballer.

Pistolet semi-automatique

Prix: 537 €

Le pistolet semi-automatique est l’arme de poing à tir le plus rapide du jeu et peut être vraiment dévastateur en PVE et en PVP si vous en emportez deux. Vous dominerez également en utilisant la mécanique de l’oeil mort avec deux de ces démons tireurs principaux.

Cela dit, honnêtement, vous ne pouvez pas vous tromper en le ramassant à un moment donné. Cependant, il ne se déverrouille qu’au niveau de rang 22 et a un prix élevé, donc si vous le voulez, vous feriez mieux de vous lancer.

Pistolet Mauser

Prix: 600 €

De fabrication allemande et classique, le Mauser est le meilleur pistolet du jeu en termes de vitesse de rechargement et de capacité de munitions. Le Mauser tire également assez rapidement avec une précision assez décente, ce qui en fait un ennemi avec lequel il faut compter.

Le double usage est également une excellente option pour cette arme et peut transformer n’importe quel joueur qui l’utilise en un véritable assistant de balle. Cependant, en raison de son prix de 600 € et du fait qu’il ne se déverrouille qu’au niveau 34, c’est plus ou moins une arme de fin de partie.

Pistolet volcanique

Prix: 189 €

Si vous êtes de bas niveau et relativement pauvre, le pistolet Volcanic serait un excellent choix pour vous. Il a à la fois des dégâts décents, une précision et un prix raisonnable, ce qui en fait le meilleur pistolet de départ de bas niveau.

Meilleurs arcs

Il s’incline Red Dead en ligne sont les meilleures armes silencieuses du jeu; ils sont également parfaits pour la chasse. Cependant, il n’y en a actuellement que deux dans le jeu pour le moment, vous n’avez donc pas beaucoup de choix.

Arc amélioré

Prix: 275 €

Le meilleur arc que vous puissiez obtenir dans le jeu est l’arc amélioré, mais seulement après avoir atteint le rang 10. De plus, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un ou l’autre; les deux arcs font d’excellents dégâts et peuvent tuer les animaux et les ennemis en silence. De plus, les deux prix pour les arcs sont incroyablement raisonnables, les joueurs réguliers coûtant 124 € et l’amélioration coûtant 275 €.

Meilleurs répéteurs

Un répéteur est le meilleur ami d’un hors-la-loi; parce qu’ils tirent vite et peuvent abattre d’innombrables ennemis. On dit aussi qu’avec certains répéteurs, vous pourriez les charger le dimanche et tirer toute la semaine.

Répéteur Evans

Prix: 210 €

L’Evans est un répéteur décent en termes de capacité de munitions, de tir et de vitesse de rechargement correcte. Au-delà de cela, ce n’est pas grand chose pour autre chose, sauf si vous voulez un répéteur qui peut tirer plus de 24 coups. A part cela, je recommanderais de prendre le Lancaster et le Litchfield dessus.

Répéteur Lancaster

Prix: 170 €

Les lancasters sont mes répéteurs préférés car ils sont un bon appareil polyvalent à un prix très abordable. Ces répéteurs ont également la meilleure précision, la meilleure vitesse de rechargement et la meilleure portée parmi tous les répéteurs du jeu. Pour cette raison, vous devez en mettre la main dès que vous atteignez le rang 12.

Répéteur Litchfield

Prix: 243 €

Le Litchfield est le répéteur le plus robuste actuellement dans le jeu; il a d’excellents dommages et une portée et une précision pas trop minables. Cependant, il se recharge plus lentement que le Lancaster, mais les dégâts le compensent largement. Pour cette raison, nous vous recommandons de ramasser l’arme lorsque vous atteignez le rang 18.

Meilleurs fusils

Tout hors-la-loi décent devrait également envisager de prendre un fusil de confiance pour éliminer les hommes de loi ou les animaux à longue portée avec des répéteurs. Si cela vous convient, continuez à lire pour les meilleurs fusils du jeu.

Fusil Varmint

Prix ​​72 €

Celui-ci n’est pas du tout idéal pour le combat; la raison pour laquelle il est ici car c’est le meilleur fusil de chasse pour le petit gibier de chasse. C’est bon marché et fait le travail; J’espère que vous aimez la viande d’écureuil.

Fusil Springfield

Prix: 156

Le Springfield est un fusil mortel et l’un des plus redoutables actuellement dans le jeu, en plus son prix est relativement décent. De plus, avec le Rolling Block, ce fusil règle les combats à moyenne et longue portée, en particulier en PVP. Un Springfield est également l’un des meilleurs choix pour un fusil de chasse, mais assurez-vous de frapper car vous n’aurez pas d’autre chance car il s’agit d’un seul coup.

Fusil Rolling Block

Prix: 411 €

Probablement l’équivalent occidental d’un fusil anti-matériel, le Rolling Block Rifle régit les combats à longue portée. Lorsqu’ils sont utilisés par la bonne personne, ils deviennent immédiatement une machine à tuer instantanée; J’ai moi-même tué de nombreux joueurs rivaux avec ce beau fusil, parfois même dans des situations 1v4.

C’est aussi mon préféré pour chasser les gros animaux, car il est imbattable en termes de praticité. Bien que, certes, le prix soit un peu élevé, donc comme avec quelques autres armes de cette liste, vous êtes dans une sacrée agitation lorsque vous atteignez le rang 13.

Fusil Carcano

Prix: 456 €

En ce qui concerne le pistolet final pour les fusils, j’ai choisi le fusil Carcano, en grande partie en raison du fait qu’il s’agit essentiellement d’une meilleure action de verrou. À la fois supérieur en portée, en précision et en dégâts, le fusil Carcano devrait être un fusil à considérer pour votre prochain achat de fusil de fin de partie.

Cependant, l’arme est plus ou moins adaptée pour traiter avec d’autres joueurs, et le prix est également un peu raide. Cela dit, si vous voulez le Carcano, vous devrez moudre jusqu’au rang 50.

Meilleurs fusils de chasse

Les fusils de chasse sont la meilleure arme Red Dead en ligne pour les combats rapprochés, et si vous en êtes armé, vous pouvez instantanément faire regretter aux joueurs ou aux PNJ de s’être rapprochés de vous.

Fusil de chasse semi-automatique

Prix: 540 €

Vous ne pouvez pas vous tromper avec aucun fusil de chasse dans le jeu, car presque tous sont mortels dans des combats rapprochés. Cependant, certains sont un peu meilleurs que d’autres, donc pour cette raison, vous n’en trouverez que deux sur notre liste.

Le fusil de chasse semi-automatique, par exemple, est bien un fusil de chasse semi-automatique, et c’est donc l’un des fusils de chasse les plus rapides et les plus meurtriers du jeu. Pour cette raison, il devrait être l’un de vos choix pour les combats de près, mais vous devrez attendre le rang 42 pour le déverrouiller.

Fusil à répétition

Prix: 434 €

Le fusil de chasse à répétition est un pistolet très décent et mortel que les joueurs à forte concentration PVP devraient envisager d’ajouter à leur arsenal. Au-delà de cela, je le déconseillerais car vous pouvez vous en tirer assez en utilisant simplement la pompe et en économisant pour le semi. C’est aussi un prix assez élevé à payer au rang 11.

Après ce dernier fusil de chasse, ce sera tout pour ce guide. Si vous avez encore besoin de plus de connaissances sur les deux Red Dead en ligne et le mode histoire, nous avons une tonne d’actualités et de guides sur la page du jeu ici.