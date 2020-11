Meilleures armes à impact Genshin par type d’arme

Devenez un expert de Genshin Impact en vous battant avec les meilleures armes du jeu.

Si vous voulez devenir une véritable menace dans Genshin Impact, vous devez utiliser les meilleures armes. Cependant, il y a beaucoup de variété et il est difficile de savoir exactement lesquels en valent la peine. C’est précisément pour cette raison que nous allons vous apprendre aujourd’hui les meilleures armes de Genshin Impact par type d’arme. Développez votre puissance dans ce jeu RPG d’action addictif!

En plus de monter de niveau dans Genshin Impact, vous devez être clair sur les meilleures armes pour augmenter votre puissance correctement. Parce que? Parce que Cela ne sert à rien si vous avez un niveau élevé si votre arsenal n’est pas assez puissant. Utilisez les armes qui vous conviennent le mieux et vous verrez que votre puissance augmentera comme par magie.

Quelles armes sont dans Genshin Impact?

Dans Genshin Impact, il y a épées légères, épées Claymore, arcs, catalyseurs et lances. Ils sont à des endroits différents et ont des capacités différentes. Grâce à cela, nous vous recommandons de tous les rencontrer afin de découvrir leurs aspects positifs et négatifs.

Vouliez-vous faire une différence dans ce jeu? Ensuite assurez-vous d’utiliser les meilleures armes pour chaque personnage de Genshin Impact. Faites tout ce qu’il faut pour les atteindre et vous verrez les changements positifs.

Les meilleures armes de chaque type

Ensuite, nous vous dirons quelles sont les meilleures armes de Genshin Impact, selon votre type. Faites attention et essayez ensuite d’entrer dans le jeu ceux qui vous seront les plus bénéfiques. Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que les armes de rareté 5 étoiles ne sont obtenues que sous forme de récompense aléatoire lorsque vous faites des vœux à Gachapon.

Meilleures épées légères

Aquina faviona : il possède 5 étoiles de rareté (il est obtenu à Gachapon), 48 attaques et octroie un bonus d’attaque physique . Son attaque de base augmente lorsqu’elle subit des dégâts. Il régénère également la vie en fonction des dégâts subis et est renvoyé sous forme de dégâts aux ennemis proches de vous.

: il possède 5 étoiles de rareté (il est obtenu à Gachapon), . Son attaque de base augmente lorsqu’elle subit des dégâts. Il régénère également la vie en fonction des dégâts subis et est renvoyé sous forme de dégâts aux ennemis proches de vous. Épée vers le ciel : il possède 5 étoiles de rareté (il est obtenu à Gachapon), 44 Attaque et accorde une recharge d’énergie . Cette arme augmente les soins de 20%, le taux de critique de 4% et donne 80% de chances de faire apparaître une particule élémentaire.

: il possède 5 étoiles de rareté (il est obtenu à Gachapon), . Cette arme augmente les soins de 20%, le taux de critique de 4% et donne 80% de chances de faire apparaître une particule élémentaire. Épée longue Blackfield: a 4 étoiles de rareté (obtenues en échange de Starlight dans Paimon’s Bargains), 44 attaque et accorde un bonus d’attaque physique. La principale capacité de cette arme est qu’après avoir vaincu un ennemi, les dégâts d’attaque augmentent pendant 30 secondes. Attention, l’effet a un maximum de 3 cumuls et la durée de chaque stack est indépendante des autres.

Épée Flash Alley : a 4 étoiles de rareté (se trouve à Gachapon), 44 attaque et accorde un bonus critique . L’arme vous permet de sprinter pendant au moins une seconde et augmente vos dégâts d’attaque de 28% pendant 6 secondes, mais l’effet ne peut pas se cumuler.

: a 4 étoiles de rareté (se trouve à Gachapon), . L’arme vous permet de sprinter pendant au moins une seconde et augmente vos dégâts d’attaque de 28% pendant 6 secondes, mais l’effet ne peut pas se cumuler. Prototype de rancune: a 4 étoiles de rareté (peut être trouvé dans la forge du forgeron), 44 attaque et accorde un bonus d’attaque physique. Sa capacité vous permet d’augmenter les dégâts de base et la défense pendant 6 secondes lorsque vous frappez des attaques normales ou chargées.

Meilleures épées Claymore

Pierre tombale de loup : il possède 5 étoiles de rareté (il est obtenu à Gachapon), 46 attaque et accorde un bonus d’attaque physique . L’épée augmente les dégâts de base et l’attaque de tous les membres de votre équipe lorsque vous touchez des ennemis en dessous de 30% de leur santé. L’effet se produit toutes les 30 secondes.

: il possède 5 étoiles de rareté (il est obtenu à Gachapon), . L’épée augmente les dégâts de base et l’attaque de tous les membres de votre équipe lorsque vous touchez des ennemis en dessous de 30% de leur santé. L’effet se produit toutes les 30 secondes. Pride Skyward: il possède 5 étoiles de rareté (il est obtenu à Gachapon), 45 attaque et accorde une recharge d’énergie. Sa capacité principale vous permet d’augmenter tous les dégâts. Après avoir utilisé une attaque élémentaire, normale ou chargée, une lame vide sera créée lorsque vous frappez, infligeant des dégâts physiques à tous les ennemis sur son passage.

Prototype Aminus : a 4 étoiles de rareté (peut être trouvé à la forge du forgeron), 43 attaque et accorde un bonus d’attaque physique . Sa capacité principale donne 50% de chances d’infliger des dégâts supplémentaires aux ennemis dans un petit rayon toutes les 15 secondes.

: a 4 étoiles de rareté (peut être trouvé à la forge du forgeron), . Sa capacité principale donne 50% de chances d’infliger des dégâts supplémentaires aux ennemis dans un petit rayon toutes les 15 secondes. Grande épée royale: a 4 étoiles de rareté (obtenues en échange de Starlight dans Paimon’s Bargains), 43 attaque et accorde un bonus d’attaque physique. Lorsque vous infligez des dégâts, l’épée augmente votre taux de critique de 8%.

Meilleurs arcs de Genshin Impact

Arc d’Amos : il possède 5 étoiles de rareté (il est obtenu à Gachapon), 46 attaque et accorde un bonus d’attaque physique . Cet arc augmente le pourcentage de dégâts de l’attaque normale et du tir de visée, ainsi que les dégâts des flèches tirées pour chaque seconde qu’il est en vol, il se cumule jusqu’à 5 fois par flèche.

: il possède 5 étoiles de rareté (il est obtenu à Gachapon), . Cet arc augmente le pourcentage de dégâts de l’attaque normale et du tir de visée, ainsi que les dégâts des flèches tirées pour chaque seconde qu’il est en vol, il se cumule jusqu’à 5 fois par flèche. Harpe céleste: il possède 5 étoiles de rareté (il est obtenu à Gachapon), 45 attaque et accorde un bonus critique. En plus d’augmenter les dégâts critiques, cette harpe augmente les chances d’infliger une attaque de petite zone qui inflige 100% de l’attaque physique.

Arc de guerre de Blackcliff : a 4 étoiles de rareté (obtenues en échange de Starlight dans Paimon’s Bargains), 44 attaque et accorde un bonus d’attaque physique . Lorsque vous battez un ennemi, l’attaque de base augmente pendant 30 secondes lorsque vous utilisez cet arc. L’effet peut se cumuler jusqu’à 3 fois, mais la durée de chaque stack est indépendante des autres.

: a 4 étoiles de rareté (obtenues en échange de Starlight dans Paimon’s Bargains), . Lorsque vous battez un ennemi, l’attaque de base augmente pendant 30 secondes lorsque vous utilisez cet arc. L’effet peut se cumuler jusqu’à 3 fois, mais la durée de chaque stack est indépendante des autres. Arc sacrificiel: a 4 étoiles de rareté (peut être obtenu à Gachapon), 43 Attaque et accorde une recharge d’énergie. Après avoir attaqué un ennemi avec une capacité élémentaire, cette capacité a plus de chances de se recharger lors de son temps de recharge.

Meilleurs catalyseurs à Genshin Impact

Atlas Skyward : a 5 étoiles de rareté (obtenues auprès de Gachapon), 45 attaque et accorde un bonus d’attaque physique . Bonus de dégâts élémentaires augmenté. En utilisant cette arme, les attaques normales gagnent 50% de chances de gagner la faveur des nuages, qui attaquent les ennemis proches pendant 15 secondes.

: a 5 étoiles de rareté (obtenues auprès de Gachapon), . Bonus de dégâts élémentaires augmenté. En utilisant cette arme, les attaques normales gagnent 50% de chances de gagner la faveur des nuages, qui attaquent les ennemis proches pendant 15 secondes. Prière des vents sacrés: a 5 étoiles de rareté (obtenues auprès de Gachapon), 44 attaque et accorde un bonus critique. Augmente la vitesse de déplacement de 10% et en combat, vous donne un bonus de dégâts élémentaires toutes les 4 secondes (maximum 4 cumuls). L’effet dure jusqu’à ce que le combat se termine ou que votre personnage soit vaincu.

Mappa Mare : a 4 étoiles de rareté (peut être obtenu à Gachapon), 44 attaque et accorde un bonus critique . Lors de l’activation d’une réaction élémentaire, vous gagnez un bonus de 10% aux dégâts élémentaires pendant 10 secondes (maximum deux cumuls).

: a 4 étoiles de rareté (peut être obtenu à Gachapon), . Lors de l’activation d’une réaction élémentaire, vous gagnez un bonus de 10% aux dégâts élémentaires pendant 10 secondes (maximum deux cumuls). Grimoire royal: a 4 étoiles de rareté (obtenues en échange de Starlight dans Paimon’s Bargains), 44 attaque et accorde un bonus d’attaque physique. Lorsque vous endommagez un ennemi, augmentez votre taux de dégâts critiques de 8% (max 5 cumuls). Bien sûr, un coup critique annule tous les stacks.

Les meilleures lances de Genshin Impact

Lance ailée de jade primordiale : a 5 étoiles de rareté (obtenues auprès de Gachapon), 48 attaques et octroie un bonus d’attaque critique . Lorsque vous touchez, les dégâts d’attaque augmentent pendant 6 secondes et vous avez un maximum de 7 cumuls. L’effet se produit une fois toutes les 0,3 seconde et des cumuls complets augmentent le pourcentage de dégâts de compétence.

: a 5 étoiles de rareté (obtenues auprès de Gachapon), . Lorsque vous touchez, les dégâts d’attaque augmentent pendant 6 secondes et vous avez un maximum de 7 cumuls. L’effet se produit une fois toutes les 0,3 seconde et des cumuls complets augmentent le pourcentage de dégâts de compétence. Kunwu Iris Rift: a 5 étoiles de rareté (obtenues auprès de Gachapon), 46 attaque et accorde un bonus d’attaque physique. Augmente la vitesse d’attaque normale et augmente les dégâts contre les ennemis affectés par n’importe quel élément.

Grand brochet : possède 4 étoiles de rareté (obtenues de la forge du forgeron), 44 attaque et accorde un bonus d’attaque physique . Après avoir ramassé un orbe ou une particule élémentaire, les attaques normales et chargées infligeront des dégâts supplémentaires pendant 5 secondes.

: possède 4 étoiles de rareté (obtenues de la forge du forgeron), . Après avoir ramassé un orbe ou une particule élémentaire, les attaques normales et chargées infligeront des dégâts supplémentaires pendant 5 secondes. Prototype de rancune: possède 4 étoiles de rareté (obtenues de la forge du forgeron), 42 attaque et accorde une recharge d’énergie. Après avoir utilisé une capacité élémentaire, augmentez les dégâts par attaque normale et chargée pendant 12 secondes. A un maximum de deux piles.

Vous n’avez pas encore le jeu? Alors vérifiez d’abord cet article avec tous les mobiles et les exigences pour jouer à Genshin Impact. Ensuite, consultez ce guide qui explique comment télécharger Genshin Impact gratuitement sur Android, iOS, PC et PS4. Commencez à jouer dès que possible!

