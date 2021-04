Meilleures applications pour entraîner CrossFit avec votre mobile, gratuitement et sur Google Play

Entraînez-vous comme un pro en CrossFit avec ces 9 applications

CrossFit est un type de formation qui a commencé comme une formation pour les policiers californiens et, en raison de ses excellents résultats, il a commencé à être enseigné aux militaires, aux pompiers, jusqu’à ce qu’il atteigne le grand public. Grâce à sa grande popularité aujourd’hui, nous pouvons même trouver des applications sur notre mobile qui nous aident à effectuer ce type de entraînement à haute intensité.

Par conséquent, nous apportons une liste avec les meilleurs 9 applications pour entraîner CrossFit depuis le mobile et libre, mais si vous préférez commencer avec une application pour faire un entraînement plus léger, cliquez ici.

Meilleures applications pour entraîner CrossFit

Il faut se souvenir que CrossFit est un entraînement de haute intensité, donc bien que la plupart de ces applications soient conçues pour tous les niveaux, il faut y aller doucement pour éviter les blessures ou le surentraînement.

Héros WOD

Cette application propose un WOD (travail de jour) pour chaque jour, ces entraînements peuvent être enregistrés dans la même application pour les faire quand on veut. Il a une fonction appelée Hero Timer avec laquelle nous pouvons placer une minuterie qui s’adapte à chaque type d’entraînement.

Jeux CrossFit

Chaque année depuis 2007, ils organisent Jeux CrossFit pour lesquels tout le monde peut essayer de se classer, et ceci est l’application officielle de ces jeux. Avec cette application, nous serons parmi les premiers à savoir quand de nouveaux entraînements seront lancés, la date limite pour envoyer nos scores, comparer les résultats et bien plus encore.

Il dispose également de tous les règlements à suivre pour participer à cette compétition internationale.

Application d’entraînement CrossFit

Cette application a une bonne réceptivité de la part de ses utilisateurs grâce à sa interface facile à utiliser, qui, bien que n’étant qu’en anglais pour le moment, n’est pas difficile à gérer.

Ici nous trouvons plus de 5000 entraînements différents, mouvements de gym et poids corporel, générateur d’entraînement AMRAP(autant de répétitions que possible), EMOM(identique à AMRAP, mais avec des pauses), POUR LE TEMPS(un certain nombre d’exercices et de répétitions dans un certain temps), TABATA(8 séries de 20 secondes chacune) et plus.

Générateur WOD

Parmi ses plus de 4500 exercices différents, on peut choisir des routines très variées telles que le voyage, le poids corporel, le partenaire, la puissance, la résistance, AMRAP, EMOM, au total ils sont 12 catégories différentesTout dépend de ce dont nous avons besoin et de ce que nous pouvons faire au moment de l’exercice.

Comptez avec un mode sombre pour économiser la batterie et un meilleur affichage.

SmartWOD

L’un des avantages est que nous pouvons choisir le type d’équipement que nous avons à notre disposition, et évitez ainsi les exercices que nous ne pourrons pas effectuer. Au total, vous avez 21 possibilités différentes, telles que médecine-ball, cordes à sauter, haltères, piste de course, vélo d’exercice, entre autres.

À la fin de la formation, nous pouvons voir un tableau avec les résultats obtenus à chaque tour.

Minuterie SmartWOD

L’un des meilleurs chronométreurs que nous trouverons pour s’entraîner au CrossFit. Est Simple et facile à utiliser pour tous les entraînements transversaux et fonctionnels courants. Il suffit de choisir le type de WOD ou de formation que l’on va faire et c’est tout.

Ce que vous avez réalisé a un score de 4.9 sur le Google Play Store après plus d’un million de téléchargements, sont ses sons motivants et que l’on peut voir l’horloge à une grande distance du mobile sans aucun problème comme la minuterie classique que l’on trouve dans n’importe quelle boîte. Bien que si vous préférez écouter de la musique plutôt que des sons motivants, nous avons ici 5 excellentes listes de lecture Spotify pour vous entraîner.

Roulette WOD

Pour les professionnels ou toute personne souhaitant participer aux CrossFit Games ou à une autre compétition locale, cette application sera très utile, car a une fonction appelée WOD aléatoire où les entraînements apparaîtront au hasard comme nous aurions à les faire dans une vraie compétition.

Les WOD disponibles vont des classiques aux nouveaux que nous n’avons presque pas déjà fabriqués. Formation de style échelle, mort pour chaque type, formation de partenaire, ne sont que quelques-uns des types de formation que propose cette application.

WODster

L’application WODster, en plus d’offrir une très bonne collection de routines, vous permet d’écrire les nôtres ou de modifier les WOD existants, nous pouvons même ajouter des photos et des images pour mieux comprendre ce que nous allons faire.

Les minuteries peuvent également être personnalisées selon nos routines.

Saint WOD

Ce qui rend cette application unique, c’est que peut être adapté à n’importe quel niveau de l’athlète et à leurs différents besoins tels que, réduire le poids, augmenter la masse musculaire, gagner en résistance, etc.

Chaque exercice a son démonstration vidéo et nous pouvons choisir des routines à faire à partir d’une boîte, avec du matériel de gymnastique, des entraînements à domicile, entre autres.

