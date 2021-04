Meilleures applications 8 similaires à Gboard, le clavier Google a des alternatives sur Google Play

Si vous recherchez une alternative au clavier Google, essayez ces applications.

Réfléchis-y une seconde. Combien de temps passez-vous à écrire sur votre téléphone Android tout au long de la journée? Soit rédiger des e-mails, envoyer des SMS / WhatsApp ou commenter des publications sur les réseaux sociaux de vos amis.

La vérité est que s’il existe une application importante sur un téléphone, c’est bien le clavier. Vous êtes sûrement nombreux à utiliser le clavier Google, ce n’est pas en vain que c’est l’un des meilleurs grâce à sa précision et sa rapidité, bien qu’il soit également possible qu’actuellement utilisez l’une des nombreuses alternatives à Gboard qui existent dans le Play Store.

Car en effet, il existe de nombreuses alternatives au clavier Google et que même si vous ne le croyez peut-être pas, ils n’ont rien à envier à ce dernier.

Les meilleures alternatives au clavier Google

Swiftkey

Clavier simple

Minuum

Fleksy

Clavier BlackBerry

TypeWise

Clavier Chrooma

OpenBoard

Swiftkey

SwiftKey est peut-être et pardonne au Gboard, le clavier le plus populaire qui existe actuellement sur le Play Store et ce n’est pas pour moins.

Grâce à son puissant système de correction automatique intelligent et automatique, SwiftKey devient plus précis et intelligent au fur et à mesure de son utilisation, puisqu’il apprend des habitudes de l’utilisateur.

Le meilleur de tout? Complètement libre.

Clavier simple

Si, au contraire, vous recherchez un clavier sans complications, qui prend peu de place et qui ne sert qu’à taper rapidement, Le clavier simple peut être votre meilleur choix.

Son nom dit déjà tout et c’est que nous sommes sûrement confrontés au clavier le plus « simple » et minimaliste du Play Store. Et attention, car malgré sa simplicité, le clavier est vraiment précis lors de son utilisation.

Minuum

Minuum est, selon les mots de ses développeurs, un petit clavier pour les personnes aux gros doigts qui se vante d’avoir (apparemment) la moto la plus prédictive de tous les claviers mobiles.

L’inconvénient de ce clavier est que contrairement aux autres alternatives, celui-ci est payant. Plus précisément 3,46 euros. Maintenant, il vaut chaque centime qu’il coûte, nous le garantissons.

Fleksy

Si d’autres claviers optent pour la personnalisation ou la précision, Fleksy le fait pour sa vitesse lors de la frappe et c’est sans aucun doute la raison principale pour parier sur ledit clavier.

Le seul clavier avec un Guinness Record et qui a également des fonctions de clavier privé, la saisie gestuelle, support multilingue et de nombreuses options de personnalisation.

Clavier BlackBerry

Avant que les téléphones Android ne dominent le marché, les BlackBerry n’étaient pas seulement les téléphones préférés des entrepreneurs, sinon aussi d’une grande partie de la population.

Une grande partie de la popularité des téléphones BlackBerry était leur clavier physique la société a donc souhaité copier cette expérience grâce à cette application disponible dans le Play Store.

Ainsi est né le clavier BlackBerry, une application basée sur le clavier AOSP, avec des ajouts intéressants qui promettent d’améliorer notre productivité.

TypeWise

La principale caractéristique de TypeWise? Eh bien, quelles promesses réduire jusqu’à 80% des erreurs que nous commettons lors de l’écriture.

Nous lui dédions un article détaillé à l’époque, donc si vous voulez en savoir plus sur ce clavier intéressant, nous vous invitons à le lire.

Clavier Chrooma

Nous avons sélectionné Chrooma Keyboard comme possiblement l’une des applications de clavier les plus personnalisables de tout le Play Store, Puisqu’il vous permet non seulement de modifier l’apparence de n’importe quel composant du clavier, mais il change également de couleur en fonction de l’application avec laquelle il est utilisé.

Pour une plus grande abondance, il a également la prédiction et la correction automatique à égalité avec les meilleurs claviers, et c’est gratuit.

AnySoftKeyboard

Il s’agit de l’un des rares claviers open source que nous pouvons trouver dans la boutique d’applications Google, étant une excellente alternative aux claviers plus populaires tels que Gboard lui-même ou SwiftKey.

Il a des options de personnalisation avancées, des sujets qui changent en fonction de l’heure de la journée, l’écriture gestuelle et bien plus encore.

