Meilleure série similaire à Lady’s Gambit de Netflix: 8 bonnes alternatives

Avez-vous terminé Gamito de Dama et souhaitez voir une série similaire?

Même être immergé dans ce qui est peut-être le meilleur moment de streaming, le niveau de certaines productions continue d’étonner tant la critique que le public, et la preuve en est le succès obtenu par Gambit de la dame l’une des séries avec le plus de personnalité du catalogue Netflix.

Après être devenu la mini-série avec le plus d’audience de l’histoire de Netflix, Lady Gambit aura presque certainement laissé des millions de fans de drames dirigés par des femmes en redemander. Et c’est précisément pourquoi nous avons sélectionné d’autres Série 8 très similaire au hit de Gambit.

Meilleures séries comme Lady’s Gambit de Netflix

Séries britanniques, mini-séries, touches d’époque, personnages féminins aux rôles cruciaux et drames intenses. C’est ce que vous trouverez dans notre sélection de Des séries comme Lady’s Gambit sur Netflix. Es-tu prêt? Fonce!

Peaky Blinders

Anne avec un E

ne parle pas aux étrangers

Impie

Crois-moi

Alias ​​Grace

L’aliéniste

Noël à la maison

Peaky Blinders

Peut-être voulez-vous continuer à vous émerveiller devant le énormes yeux intenses de Ana Taylor-Joy, si c’est le cas, il n’y a pas de meilleure recommandation que celle-ci série britannique. Bien sûr, l’intrigue et l’action des chapitres ont peu à voir avec le discours de Gambit de la dame, bien que la présence d’un casting féminin puissant vous fera vous sentir pas loin du responsabilisation femelle, malgré les kilos de testostérone qui se distillent au fil des minutes.

Année 2013

Saisons: 5

Chapitres: 30

Durée moyenne: 60 minutes

Anne avec un E

Cette fois, nous invoquons l’esprit de la protagonisme féminin, en l’occurrence à travers l’interprétation de l’actrice Amybeth McNulty, dans une histoire qui nous emmène au Canada du XIXème siècle. Ongle orpheline, protagoniste de l’histoire, devra faites votre chemin dans une société inconnue pour elle, avec une nouvelle maison et une nouvelle école, tout en utilisant tous leurs armes: l’intelligence, l’imagination et leur capacité à résoudre des problèmes.

Année: 2017

Saisons: 3

Chapitres: 27

Durée moyenne: 45 minutes

ne parle pas aux étrangers

C’est une recommandation un peu plus variée. Dans ce cas, le série en question nous emmènera sur des chemins plus proches de la le suspense et à Thriller en francais, par la main d’un femme mystérieuse ça commence découvrir un secret à un parent. Au fur et à mesure que la série progresse, l’inconnu émergera. Chantage, confessions et mystères dans un drame familial bourré de rebondissements.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 8

Durée moyenne: 45 minutes

Impie

Dessinée comme un western, cette série (presque) primée suit les traces de Frank Griffin, un bandit noir qu’à la fin du XIXe siècle, effrayer l’ouest américain. L’intrigue se compliquera lorsque Roy, un de ses anciens partenaires criminels, devenu son pire ennemi, entrera en jeu. Frank et Roy s’affronteront à La Belle, un ranch situé dans une femme composée principalement de femmes veuves.

Année: 2017

Saisons: 1

Chapitres: 7

Durée moyenne: 60 minutes

Crois-moi

Se déroulant de nos jours, cette mini-série est centrée sur Marie, une adolescente accusée de signaler faussement votre propre violation. À partir de là, deux détectives enquêteront sur les événements jusqu’à ce que découvrir la vérité: Y a-t-il un violeur en liberté, ou Marie et d’autres jeunes femmes qui disent avoir été violées mentent-elles? Un drame féministe intense qui soulève des questions inconfortables à affronter.

Année: 2019

Saisons: 1

Chapitres: 8

Durée moyenne: 50 minutes

Alias ​​Grace

Comme Lady’s Gambit, nous sommes confrontés à un mini-série d’époque, cette fois située au XIXe siècle. Basé sur l’histoire vraie de Grace Marks, romancée par Margaret Atwood, Alias ​​Grace raconte l’histoire d’un Immigrant danois condamné au Canada pour le meurtre de leur patron. Grace, une jeune employée de maison, dit qu’elle ne se souvient de rien du crime, peut-elle prouver son innocence?

Année: 2017

Saisons: 1

Chapitres: 6

Durée moyenne: 45 minutes

L’aliéniste

Avec Daniel Brühl, The Alienist concentre son action sur New York à la fin du 19e siècle, lorsqu’un journaliste criminel rencontre un psychologue pour essayer de résoudre une série de meurtres qui sont engagés. Le duo est complété par un secrétaire de police avec un rôle clé. Entre eux trois, ils essaieront de découvrir qui ou quoi tue les prostituées de la ville. Drame policier d’époque complet avec un cadre plus qu’exceptionnel, son atmosphère vous captivera.

Année: 2018

Saisons: 1

Chapitres: 10

Durée moyenne: 50 minutes

Noël à la maison

Nous terminons par une série télévisée, également avec plomb féminin, où le Noël se transforme en une sorte de compétition romantique pour Johanne, brillamment interprétée par Ida Elise Broch, puisque son célibat doit prendre fin avant l’arrivée du réveillon de Noël et, de cette manière, pouvoir amener un petit ami chez ses parents, comme le veut la tradition, qui s’assoit avec elle à la table. Si tu veux comédies légères et le temps qui vient de nous quitter, n’hésitez pas une minute à donner le jouer au premier chapitre.

Année: 2019

Saisons: 2

Chapitres: 12

Durée moyenne: 30 minutes

