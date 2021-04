Meilleure série Netflix comme Who Killed Sara?

Si vous êtes impatient de révéler le meurtrier, voici nos meilleures recommandations.

Il peut sembler que le truculence d’un meurtreBien que nous soyons déjà guéris de la peur, ce n’est pas un ingrédient, a priori, trop frappant pour le public. Cependant, le succès de vrai crime, ces documentaires qui abordent la figure d’un vrai meurtrier, et le série policière voit la résurgence d’un genre pour lequel nous vous avons préparé nombreuses des surprises.

Le mystère derrière un la criminalité, la travail de la police, à la fois le vrai et celui que ces fictions qui nous élèvent au rang d’agents et de successions, ou le profils psychologiques des caractères bien définis sur le petit écran font partie de nos recommandationsVous pouvez également jeter un œil à cette liste que nous vous avons récemment proposée, et qui vous fera coller au canapé.

Série similaire à Who Killed Sara?, Les meilleures alternatives

Si vous êtes prêt ou disposé à voyager Londres victorienne, à Los Irregulares, passer terreur pure avec Marianne ou découvrez le histoire d’un vrai tueur Chez The Confession Killer, voici la liste de cet article.

Les irréguliers

Derrière tes yeux

Équinoxe

Forêt à l’intérieur

Cliquet

La malédiction de Bly Manor

Le tueur de confession

Marianne

Les irréguliers

La première de nos recommandations nous amènera à un Londres primitif, peut-être un terme un peu exagéré, où un groupe de jeunes, parmi lesquels une fille avec pouvoirs extraordinaires, sera embauché par un certain John Watson résoudre crimes mystérieux et découvrez pourquoi la ville subit une invasion de monstres et de voyous.

Année: 2021

Saisons: 1

Chapitres: 8

Durée moyenne: 50 minutes

Derrière tes yeux

L’histoire d’un jeune secrétaire qui rencontre un mec dans un bar et le lendemain, il s’avère être le sien nouveau patron c’est aussi évident qu’intéressant d’un point de vue criminel, puisque ce qui commence comme un histoire de jalousie et d’amoureux, finit par devenir un intrigue presque fantastique, Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas gâcher votre surprise, qui finit par atteindre un fin inattendue.

Année: 2021

Saisons: 1

Chapitres: 6

Durée moyenne: 50 minutes

Équinoxe

Essayer d’imiter le succès surprenant de Sombre, également disponible sur Netflix et à partir de laquelle nous vous avons proposé quelques recommandations, cette série nous propose l’histoire de Astrid, dont la sœur et les compagnons ils ont disparu Il y a 21 ans, et qu’il souffre d’une série de visions qui pourrait dévoiler Qu’est-ce qui s’est passé dans cette époque là.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 6

Durée moyenne: 40 minutes

Forêt à l’intérieur

Nous faisons défiler vers le haut Pologne, dans cette série pleine de crimes et mystère, pour savoir ce qui s’est passé dans un Camp d’été Il y a 25 ans, où Il a disparu la soeur du procureur, qui fait maintenant face à un crime où un corps pourrait cacher le mot de passe pour savoir ce qui s’est passé il y a des décennies et, surtout, pour savoir si votre sœur est toujours en vie.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 6

Durée moyenne: 50 minutes

Cliquet

Ils disent que toute série ou film mettant en vedette l’incroyable Sarah Paulson C’est un succès garanti et nous pouvons le garantir, au moins, avec la série que nous avons en main. Nous pourrons connaître en profondeur un infirmière mystérieuse, appelé Mildred Ratched, qui nous guidera à l’intérieur d’un Centre psychiatrique et au esprits perturbés, à la fois des malades et du personnel médical.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 8

Durée moyenne: 60 minutes

La malédiction de Bly Manor

Créé comme un série anthologique, avec The Curse of Hill House comme première saison, cette fois nous devrons révéler le secret qui entourent les murs d’un gigantesque résidence dans la Angleterre de la fin du XXe siècle, quand un jeune américain, qui a déménagé là-bas en essayant d’oublier son passé sombre, décidez d’être le kangourou d’un couple d’enfants adorables.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 9

Durée moyenne: 60 minutes

Le tueur de confession

Nous mettons la touche de ** vrai crime ** nécessaire, puisque cette liste de recommandations va aux meurtres et aux victimes, et nous vous apportons le histoire sombre de Henry Lee Lucas, un Américain qui, dès son arrestation, commence à avouer des centaines de crimes résoudre. La série nous montrera le preuves derrière votre dossier et quoi conséquences il y en avait, à la fois pour Lucas lui-même et pour les familles des victimes.

Année: 2019

Saisons: 1

Chapitres: 5

Durée moyenne: 45 minutes

Marianne

Si tu veux des histoires d’horreur, Je pense que Marianne est l’un des rares exemples que vous pouvez trouver sur la plate-forme rouge. Si tu veux avoir peur, nous vous mettons au défi d’affronter la vie d’un célèbre écrivain d’histoire d’horreur, qui reviendra à votre ville natale pour découvrir que certains des secrets Et il vaut mieux laisser le passé enterré

Année: 2019

Saisons: 1

Chapitres: 8

Durée moyenne: 40 minutes

Rubriques connexes: Netflix

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂