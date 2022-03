Meilleure série de science-fiction disponible sur Netflix

Être Netflix l’une des plus grandes plateformes de services de streaming, son contenu n’arrête pas de capter toutes sortes de personnes, car il propose un grand nombre de productions avec des genres qui s’adaptent aux goûts de tous.

Cela dit, la sélection de science-fiction de Netflix est un délice pour tout fan du genre, même avec d’excellentes options pour ceux qui veulent se plonger dans ce monde.

Voici une liste de certaines des meilleures séries de science-fiction diffusées actuellement sur Netflix.

Miroir noir

Une série d’anthologies dans laquelle chaque épisode a une histoire individuelle unique, introduisant de nouveaux personnages dans chaque tranche, » Black Mirror » explore les effets des progrès de la haute technologie sur une population humaine non préparée aux ramifications. Présentant généralement un casting de stars dans chaque épisode, » Black Mirror » est énervé, satirique et frais dans chaque épisode.

Actuellement en pause indéfinie, la plus longue depuis sa première en 2011, il a actuellement cinq saisons à apprécier en attendant des nouvelles d’une sixième, et avec une pandémie mondiale dans un passé pas trop lointain, le créateur charlie brooker a beaucoup de nouveau matériel avec lequel travailler dans ces nouveaux épisodes.

Perdu dans l’espace

Étant un redémarrage de la série de 1965 du même nom, « Lost in Space » est une série de science-fiction optimiste qui rappelle d’autres séries se déroulant dans l’espace telles que »Star Trek ». L’histoire suit la famille Robinson après qu’elle se soit écrasée sur une planète extraterrestre alors qu’elle tentait d’atteindre une colonie spatiale.

La série a de nombreux scénarios passionnants pour engloutir la famille Robinson. L’émission a créé sa dernière saison, la saison 3, en décembre 2021, et a eu une fin mémorable pour la série, mais a laissé la porte ouverte à davantage de membres de la famille Robinson à l’avenir.

Carbone altéré

D’après le livre du même nom de Richard K Morgan, les événements de »Altered Carbon » se déroulent plus de 300 ans dans le futur. Le personnage principal, Takeshi Kovacs, est le seul rebelle restant d’un groupe qui a résisté au nouvel ordre et est mort depuis des années. C’est jusqu’à ce que l’homme d’affaires riche et sale Laurens Bancroft implante la conscience de Kovac dans un nouveau corps et l’engage pour résoudre un meurtre : celui de Bancroft.

tribus d’europe

Se déroulant plus de cinquante ans dans le futur, au milieu d’un monde brisé, « Tribes of Europe » suit trois jeunes frères luttant pour leur survie. Après un événement connu sous le nom de décembre noir, où les systèmes électriques du monde entier se sont effondrés, le monde a sombré dans le chaos primitif.

Bien que dystopique, il a une sensation de fantaisie en raison du manque de puissance et revient dans un monde pré-électrique, avec des combats à l’épée et de l’équitation qui en font un ajout unique au genre.

Mer de la tranquillité

Une série de science-fiction coréenne originale de Netflix, » Sea of ​​​​Tranquility » est présentée aux côtés de nombreux tropes de science-fiction éprouvés. Des vaisseaux spatiaux écrasés à un gouvernement indigne de confiance en passant par une infection rapide, ces tropes s’ajoutent à une série que les fans de science-fiction pensent avoir déjà vue, mais produisent toujours quelque chose de nouveau.

La première saison suit une équipe soigneusement sélectionnée envoyée dans une base gouvernementale sur la lune, à la recherche de quelque chose qui, selon eux, est absolument vital pour leur monde en crise. Leur mission, cependant, n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît, et les secrets cachés à l’équipe peuvent s’avérer fatals.