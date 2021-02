Meilleure imprimante 3D: 6 modèles recommandés pour la maison

Avec les imprimantes 3D, vous pouvez imprimer des objets en trois dimensions, tels que des figurines, des serre-livres ou une gamelle pour chien avec le nom de votre ami à quatre pattes. Il existe maintenant des imprimantes 3D adaptées aux débutants avec un bon équipement pour la maison – certaines impriment même en couleur. Nous présentons six imprimantes 3D recommandées pour tout le monde.

Le da Vinci Nano abordable est destiné à ouvrir le monde de l’impression 3D aux débutants. Grâce au logiciel de nivellement automatique et à l’alimentation automatique du filament même les enfants peuvent s’entendre avec l’imprimantet, dit le fabricant. Par conséquent, la sécurité joue également un rôle plus important – la zone de pression est fermée afin que l’utilisateur ne touche pas accidentellement des pièces chaudes ou mobiles. La plaque de pression peut être retirée afin que les objets puissent être facilement retirés.

Zone de pression : 120 x 120 x 120 millimètres

: 120 x 120 x 120 millimètres Prix: Environ 200-250 euros

Vous n’avez pas envie de vous imprimer?

L’imprimante d’entrée de gamme Anycubic i3 Mega S a un prix similaire à celui de la da Vinci Nano, mais s’adresse aux adultes. La zone de pression est ouverte, vous devriez donc pouvoir garder vos mains dessus. également l’imprimante doit être assemblée par vous-même. Il est connecté au PC via un câble USB et accepte également les modèles d’impression via une carte SD. Mais il n’y a pas de connexion LAN ou de module WLAN. Un écran tactile est intégré pour cela.

Zone de pression : 210 x 210 x 210 millimètres

: 210 x 210 x 210 millimètres prix: 250 euros

Flashforge Adventurer 3: bien équipé et abordable

Aventurier Flashforge 3

Le Flashforge Adventurer 3 repose sur la forme de la boîte fermée et apporte Connexion LAN et module WLAN Avec. Contrairement à l’Anycubic, l’imprimante Flashforge est également livrée prête à l’emploi, il n’est donc pas nécessaire de l’assembler au préalable. Avec le 3D Cloud, il existe une base de données complète de modèles et des fichiers d’impression 3D peuvent également y être téléchargés. Une caméra est montée à l’intérieur pour que la pression puisse être surveillée sur l’écran. En raison des fonctionnalités plus étendues, le Flashforge Adventurer 3 coûte environ 150 euros de plus que l’Anycube et le da Vinci Nano.

Zone de pression : 150 x 150 x 140 millimètres

: 150 x 150 x 140 millimètres prix: Environ 350 – 400 euros

Monoprice Voxel: Facile à utiliser

Voxels Monoprice

Le Monoprice Voxel est une alternative au Flashforge Adventurer 3 avec un prix similaire. Le fabricant annonce avec un buse remplaçable en quelques secondesce qui peut autrement prendre une demi-heure avec des imprimantes 3D. Le voxel est livré prêt pour l’impression et est livré avec un écran tactile couleur. LAN et WLAN sont offerts et une caméra intégrée fait également partie de l’équipement. La plaque d’impression peut être retirée et peut également être chauffée jusqu’à 60 degrés afin que l’utilisateur puisse facilement retirer la matière imprimée.

Zone de pression : 150 x 150 x 150 millimètres

: 150 x 150 x 150 millimètres prix: Environ 400 euros

Polaroid est connu pour ses appareils photo instantanés qui prennent des photos et les impriment immédiatement. L’imprimante 3D Polaroid PlaySmart prétend également rapide à imprimer – et de bonne qualité. En revanche, la plage de pression est un peu plus petite que celle de concurrents comparables. Avec LAN, WLAN et un lecteur de carte en plus de la connexion USB, le PlaySmart est bien équipé et, grâce à l’application pour smartphone, il imprime de n’importe où.

120 x 120 x 120 millimètres

XYZprinting da Vinci Jr. 2.0 Mix: Un peu de couleur

XYZprinting da Vinci Jr. 2.0 Mix

Le da Vinci Jr. 2.0 Mix peut deux couleurs mélanger dans le même travail d’impression. Les impressions en couleur ne sont pas possibles, mais au moins les objets peuvent être agrémentés de deux couleurs ou de dégradés de couleurs continus. Il y a un port USB, un lecteur de carte et un module WLAN. La plaque de pression ne peut pas être retirée et il y a un écran, mais sans fonction tactile. La zone d’impression est fermée, vous ne pouvez donc pas y accéder accidentellement.