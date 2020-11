Meilleure équipe pour les professionnels – Xataka Pro: votez aux Xataka Awards 2020

Et nous arrivons à la dernière catégorie des Xataka Awards 2020 (ici vous pouvez les voir et voter sur chacun d’eux), qui est également une nouvelle catégorie très spéciale: Meilleure équipe pour les professionnels.

Cette année à Xataka, nous avons lancé Xataka Pro, une nouvelle section axée sur la technologie pour les professionnels et les entreprises, et précisément pour cette raison, il est plus logique que jamais d’attribuer le prix à Meilleur équipement pour les professionnels. Dans cette catégorie concurrencent ordinateurs, imprimantes et autres accessoires spécifiques pour les professionnels. Et nos candidats sont:

Votez pour la meilleure équipe pour les professionnels

Remarque: si vous naviguez depuis un mobile et que le formulaire ne semble pas bon, vous pouvez voter à partir d’ici.

Pour le système de vote, nous utilisons Google Forms, donc pour pouvoir envoyer votre vote, vous devez être identifié dans votre compte Gmail (ou Google) dans le navigateur, soit de bureau ou mobile, afin que chaque lecteur puisse voter. . Merci.

Comment fonctionne le vote

La mécanique des Xataka Awards 2020 est similaire à celle des éditions précédentes et se divise en trois phases:

Vote du public: Au cours des prochains jours, nous publierons des articles avec nos catégories et les candidats sélectionnés par l’équipe Xataka afin que vous, nos Xatakers, puissiez voter pour vos favoris. Vote du jury: Avec les finalistes que le public aura choisis, le jury Xataka et d’autres experts en technologie voteront pour ceux qui sont, selon leur vision, les meilleurs appareils. Choix des gagnants– Les votes du jury seront combinés avec ceux du public pour sélectionner les gagnants, qui seront annoncés le 19 novembre.

Les candidats sélectionnés sont des jeux vidéo ont été mis en vente en 2020 ou le feront avec une date confirmée avant la fin de l’année. Nous incluons également ceux qui ont été laissés de côté l’année dernière s’ils étaient annoncés après les prix. Nous pensons que c’est la meilleure solution: malheureusement nous ne pouvons pas célébrer le gala du 31 décembre et notre idée est que les Awards puissent servir de support à la décision d’achat pour cette dernière partie de l’année.

Merci beaucoup pour votre participation!