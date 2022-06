Meilleure banque d’alimentation avec USB-C : capacité de batterie supplémentaire en déplacement

Rechargez rapidement votre smartphone, vos écouteurs ou votre ordinateur portable lors de vos déplacements : une batterie mobile est indispensable pour de nombreux utilisateurs. Ce sont les meilleures banques d’alimentation avec USB-C.

Par Sven Wernicke

Il existe une banque d’alimentation appropriée avec la norme de connexion USB-C actuelle pour chaque exigence. La plupart des smartphones et tablettes actuels en sont équipés. Avec certaines des batteries compactes, vous pouvez même recharger votre ordinateur portable sans avoir besoin d’une prise de courant.

Batterie externe Fresh ‘n Rebel 2PB6000RR : Jolie et minimaliste



Batterie externe Fresh ‘n Rebel



Vous recherchez une banque d’alimentation sans fioritures qui fait le travail et dispose d’un port USB-C ? Vous pouvez obtenir le 2PB6000RR de Fresh ‘n Rebel dans d’innombrables belles couleurs, vous êtes donc assuré de trouver la bonne variante pour vous et votre style.

Avec une capacité de 6 000 mAh, vous pouvez recharger votre smartphone environ une fois et demie, ce qui vous permet de passer facilement la journée et au-delà. Cependant, il faut trois heures et demie pour charger la banque d’alimentation elle-même, ce qui est relativement long. La banque d’alimentation est également disponible avec 12 000 mAh. Non seulement le design est attrayant, mais aussi le prix.

Par contre + Batterie externe simple avec USB-C et USB-A – Temps de chargement assez longs + Prix attractif + Chargez deux appareils en même temps

Hama Powerbank PD20-HD : alimentation pour de nombreux appareils



Batterie externe Hama PD20-HD



Le PD20-HD de Hama a beaucoup d’énergie à emporter et la banque d’alimentation est bien équipée avec une capacité de 20 000 mAh. Ce qui est excitant avec cette batterie supplémentaire, c’est le support des normes actuelles, surtout les technologies de charge rapide Qualcomm Quick Charge 3.0 et USB Power Delivery. Cela vous permet de remplir rapidement les batteries des ordinateurs portables, smartphones et tablettes appropriés.

Le PD20-HD dispose de deux ports USB-A classiques et d’une connexion USB-C. Avec un poids de plus de 360 ​​grammes, ce n’est pas l’une des banques d’alimentation les plus légères.

Par contre + Charge rapide 3.0 et alimentation électrique – Le chargeur ne fait pas partie de la portée de la chanson + Charge rapide à 18 watts/3 ampères – Relativement difficile + Boîtier robuste de haute qualité

Anker 622 Wireless Powerbank : Pour iPhone et autres appareils



Batterie externe sans fil Anker 622



D’une part, cette power bank s’adresse aux possesseurs d’un iPhone actuel (à partir de l’iPhone 12). Si votre iPhone prend en charge la norme MagSafe, il peut être chargé sans fil à l’aide de la fixation magnétique. En même temps, l’Anker 622 Powerbank est un support stable pour regarder des vidéos en déplacement, par exemple.

D’autre part, vous pouvez également utiliser la banque d’alimentation pour charger des appareils avec une connexion USB-C, comme un smartphone Android ou une action cam. Ceci est également possible en même temps. La banque d’alimentation sans fil est donc bien adaptée aux ménages dans lesquels il existe d’autres appareils en plus des iPhones, et aux utilisateurs qui souhaitent être flexibles.

Par contre + Batterie externe MagSafe pour iPhone et batterie externe USB-C dans un seul appareil – Capacité seulement 5 000 mAh + Charge rapide grâce à une puissance de 7,5 watts et un courant de charge de 2,4 ampères – Ne convient pas au chargement sans fil de smartphones autres que l’iPhone + Design attrayant

Sandberg Outdoor Solar Powerbank 24 000 : rechargez vos smartphones à l’énergie solaire



Sandberg Outdoor Solar Power Bank 24 000



Utilisez la puissance du soleil avec l’Outdoor Solar Powerbank de Sandberg. Il faut jusqu’à 53 heures pour charger la batterie de 24 000 mAh. C’est long, mais cela n’implique aucun coût énergétique. Alternativement, vous pouvez remplir la batterie via USB.

La banque d’alimentation se sent plus à l’aise à l’extérieur. Il est étanche, peut être utilisé comme lampe de poche et peut être attaché à un sac à dos. Grâce à Quick Charge 3.0 et Power Delivery, vous bénéficiez de fonctions de charge rapide si votre smartphone ou autre appareil le prend en charge.

Par contre + Batterie externe compacte avec panneau solaire intégré de 2 watts – Temps de chargement long + Prise en charge de l’alimentation USB, de la charge rapide 3.0 et de l’USB-C + Certificat IP67 + Lampe de poche intégrée

Anker PowerCore III Elite Powerbank : Pleine puissance



Batterie externe Anker PowerCore III Elite



L’Anker PowerCore III Elite avec sa batterie de 25 600 mAh est une banque d’alimentation premium avec USB-C. Grâce à l’incroyable puissance de sortie (2 x USB-C de 87 watts, 2 x USB-A de 18 watts), vous pouvez recharger très rapidement les tablettes et les ordinateurs portables. Jusqu’à quatre appareils simultanément si vous le souhaitez.

Une telle banque d’alimentation doit être protégée et refroidie en conséquence. Par conséquent, le poids de près de 600 grammes est assez élevé. Et un chargeur USB manque malheureusement. En dehors de cela, vous ne faites aucun compromis : les fonctions de charge rapide, la stabilisation de la tension pour les appareils sensibles (casques et smartwatches, par exemple) et un bon look justifient le prix.

Par contre + Batterie externe puissante et de haute qualité – Chargeur non inclus + Puissance de sortie exceptionnelle + Convient également aux appareils sensibles + Deux ports USB-C

Ce que vous devez considérer lors de l’achat d’une banque d’alimentation avec USB-C

La meilleure banque d’alimentation est celle qui correspond le mieux à vos besoins. Il peut être simple ou extravagant. Avant d’acheter, vous devez donc vérifier ce dont vous avez vraiment besoin. Les données clés suivantes sont utiles.

Capacité: 5 000 ou 25 000 mAh ? Plus il y en a, mieux c’est. Mais aussi d’autant plus cher. Vous devez choisir une banque d’alimentation que vous pouvez utiliser pour recharger la batterie de votre smartphone deux fois ou plus si possible. Pour orientation : La batterie d’un iPhone SE (3ème génération) est de 1 821 mAh, le Samsung Galaxy S22 est de 3 700 mAh. Une capacité d’au moins 6 000 mAh est conseillée, de préférence 10 000 mAh. Si vous souhaitez charger des tablettes ou des ordinateurs portables, il doit être d’au moins 20 000 mAh.

Performance : La puissance, toujours exprimée en watts, vous indique à quelle vitesse une banque d’alimentation charge votre smartphone ou votre tablette. Les ordinateurs portables nécessitent au moins 30 watts, les smartphones se contentent de nettement moins (moins de 10 watts). Vous pouvez calculer vous-même la puissance en multipliant la tension (en volts) par le courant maximum (ampère). Dans le meilleur des cas, la puissance de sortie de la batterie externe correspond à la puissance d’entrée de votre smartphone.

Normes: USB Power Delivery et Qualcomm QuickCharge 3.0 sont des normes de charge rapide bien connues prises en charge par de nombreuses banques d’alimentation. Si votre smartphone le propose également, vous pourrez recharger le plus rapidement possible. Des courants élevés (2 ampères et plus) à des tensions élevées (jusqu’à 20 volts) sont utilisés ici afin de réduire les temps de charge. Mais de nombreuses banques d’alimentation sont également capables d’utiliser des fonctions de charge rapide spécifiques au fabricant, telles que la charge ultra rapide de Samsung. Faites donc également attention au niveau de puissance ou aux spécifications de tension et d’ampérage correspondantes de la banque d’alimentation et des appareils à charger.

Connexions: De combien de sorties USB avez-vous besoin ? La plupart des banques d’alimentation ont deux à trois ports – principalement USB-C et les connexions USB-A classiques encore répandues. C’est assez. Le micro-USB, en revanche, est considéré comme obsolète, vous ne trouverez pratiquement aucune banque d’alimentation correspondante.