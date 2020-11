Meilleur routeur WiFi: 7 modèles recommandés pour Internet rapide

Quel routeur WiFi est le meilleur? Ce n’est pas qu’une question de goût. Cela dépend également de critères tels que l’utilisation prévue, la variété des connexions et le rapport prix / performances. Nous présentons ici les sept meilleurs modèles avec différents avantages.

1. AVM FritzBox 7590: le meilleur polyvalent

L’AVM FritzBox 7590 est l’un des meilleurs polyvalents. Il atteint une vitesse de téléchargement allant jusqu’à 300 Mbit / s grâce à la supervision, prend en charge la bande de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz, permet de configurer un hotspot WLAN pour les invités et envoie des données simultanément grâce au MIMO multi-utilisateur divers appareils du réseau domestique, WPS offre la connexion rapide de nouveaux appareils et une grande variété de connexions: 4 x Gigabit Ethernet, 1 Gigabit WAN, 2 x USB 3.0, une station de base DECT pour jusqu’à six combinés, prise en charge RNIS et deux connexions pour téléphones analogiques.

2. Netgear Nighthawk X6: pour les grands appartements

Le Netgear Nighthawk X6 propose six antennes et trois réseaux WiFi.

Le Netgear Nighthawk X6 (AC3200) est un routeur WiFi tri-bande. Il transmet donc dans trois réseaux WLAN différents: dans le réseau 2,4 GHz et dans deux réseaux 5 GHz. Le routeur dispose de six antennes qui prennent en charge la formation de faisceaux pour cibler des périphériques spécifiques. Le routeur convient donc à un grand appartement ou à une maison entière. Il offre un port USB 3.0 et un port USB 2.0 et cinq ports Ethernet (1 WAN et 4 LAN) – en termes de variété de connexions, la Fritzbox 7590 est clairement en avance. Le routeur peut être configuré avec l’application Nighthawk.

3. Asus RT-AC88U: pour les jeux

L’Asus RT-AC88U est spécialisé dans les jeux.

L’Asus RT-AC88U est conçu pour des performances élevées et stables pour les jeux. Entre-temps, tout ce qui empêche un jeu fluide à l’aide d’une connexion Internet rapide est désactivé, même les programmes antivirus à l’aide d’AiProtection.

La QoS adaptative distribue la bande passante de préférence aux jeux et l’accélérateur de jeu GPN assure un temps de ping en permanence plus faible pour les jeux en ligne multijoueurs. Quatre antennes sont responsables du WLAN bi-bande. Le routeur dispose de huit ports LAN et de deux ports USB (3.0 et 2.0). Ici, la Fritzbox 7590 a à nouveau plus de connexions, par exemple pour les téléphones analogiques.

4. TP-Link Archer VR2800v: une alternative moins chère à la FritzBox

Le routeur TP-Link VR2800v est une alternative FritzBox bien équipée.

Comme le FritzBox 7590, le routeur TP-Link Archer VR2800v est un bon polyvalent. En principe, seule la connexion RNIS est manquante pour le fonctionnement continu des téléphones RNIS après le passage à All-IP. Sinon, il y a quatre connexions Gigabit Ethernet, deux connexions USB 3.0, deux connexions pour téléphones analogiques, une base DECT pour six téléphones sans fil et une prise DSL, avec un modem DSL déjà intégré. Grâce à Super-VDSL, MU-MIMO and Co. avec 802.11ac Wave 2 WLAN, une connexion rapide et stable est assurée. Le prix est un peu inférieur à celui du concurrent AVM.

5. Asus Blue Cave AC2600 Dual Band WiFi Router: The Blue Cave

L'Asus Blue Cave AC 2600 a un design très inhabituel.

La « grotte bleue » d’Asus a un avantage pratique, car le trou dans le routeur bi-bande sépare les antennes sur le dessus du reste de la technologie ci-dessous, évitant ainsi les interférences et diffusant les ondes radio de manière groupée dans la pièce.

Malheureusement, il n’y a ni modem DSL ni support DECT. Au moins, il y a un port USB 3.0 et quatre connexions LAN Gigabit à bord. Il existe un support IFTTT pour la maison intelligente et l’assistant vocal d’Amazon Alexa est pris en charge. L’Asus Blue Cave AC 2600 est avant tout quelque chose pour les fans de design inhabituel qui peuvent vivre avec les lacunes de l’équipement.

6. Câble AVM FritzBox 6590: pour Internet par câble

Le câble FritzBox 6590 est un bon polyvalent pour la connexion des câbles.

Si vous préférez connecter votre routeur à la connexion par câble, le câble FritzBox 6590 est l’une des meilleures options. Le routeur bi-bande permet de connecter des téléphones analogiques, DECT, RNIS et IP et offre deux connexions analogiques, quatre connexions LAN et deux connexions USB 2.0. Le MIMO multi-utilisateur garantit des taux de transfert de données élevés même lorsque plusieurs appareils sont utilisés en même temps.

7. Asus DSL-AC68U: pour les chasseurs de bonnes affaires

L’Asus RT-AC68U offre le WiFi bi-bande pour peu d’argent.

L’Asus DSL-AC68U est un peu plus ancien, mais le routeur AC devrait toujours offrir toutes les fonctionnalités importantes pour la plupart des utilisateurs, même si aucun téléphone ne peut être connecté. Au lieu de cela, il y a quatre ports LAN, un port WAN et un port USB 2.0 et un port USB 3.0 à bord. Il prend en charge 3 x MIMO dans la bande 5 GHz. Le routeur est idéal pour les appartements de petite à moyenne taille.