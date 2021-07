Meilleur ordinateur portable de jeu : avec ces 8 ordinateurs portables, vous pouvez jouer en déplacement

Les ordinateurs portables de jeu offrent désormais presque les performances des ordinateurs de bureau. Et ils sont de moins en moins chers – les modèles recommandés sont déjà disponibles pour environ 1 000 euros. Nous vous présentons ici huit bons ordinateurs portables de jeu d’environ 1 000 à 2 000 euros.

HP Pavilion 15 : entrée de gamme verte





Le HP Pavilion 15 est un bon ordinateur portable de jeu pour les joueurs grand public.



Le HP Pavilion 15 de 15,6 pouces est un ordinateur portable de jeu bien équipé pour peu d’argent. Le design noir et vert est un changement bienvenu par rapport au rouge de jeu habituel. Les processeurs AMD ou Intel, accompagnés d’un SSD rapide et d’une carte graphique du modèle d’entrée de gamme à la Nvidia RTX 2060 Max-Q, apportent des performances. Cela signifie que les jeux modernes fonctionnent également en résolution Full HD et avec des paramètres élevés, et avec les jeux de correspondance, vous obtenez également un aperçu du lancer de rayons de simulation de lumière.

le prix: A partir d’environ 1 000 euros

Asus TUF Gaming A17 : les débutants en orange





L’Asus TUF Gaming A17 est plus robuste que les autres ordinateurs portables de jeu bon marché grâce à la certification MIL-STD-810G.



L’Asus TUF Gaming A17 avec écran 17,3 pouces attire l’attention avec un boîtier noir et orange. Pour environ 1 000 euros, il existe un modèle avec un SSD de 512 Go, une Nvidia GTX 1660 Ti, un Ryzen 4600H et 8 Go de RAM. Ainsi, vous pouvez jouer à des jeux modernes en résolution Full HD en douceur. Inhabituel pour la gamme de prix : une plaque métallique stabilise l’écran, ce qui rend l’ordinateur portable particulièrement robuste.

le prix: A partir d’environ 1 000 euros

Acer Predator Helios 300 : le bleu d’entrée de gamme





L’Acer Predator Helios 300 est également disponible avec la puissante carte graphique Nvidia RTX 2070.



L’Acer Predator Helios 300 de 15,6 pouces est impressionné par la couleur bleue, qui est certainement la couleur du logo sur le couvercle. Vous pouvez choisir vous-même les couleurs du clavier RVB. Pratique : grâce à trois emplacements pour carte mémoire, vous pouvez facilement créer de l’espace pour plus de jeux. L’ordinateur portable est disponible avec des puces Intel de dixième génération et la carte graphique GTX 1650 Ti, GTX 1660Ti ou RTX 2070. Cette dernière promet une certaine pérennité et vous pouvez augmenter les commandes graphiques dans les jeux.

le prix: A partir de 1 100 euros environ

HP Omen 15 : de bon augure





Le dernier modèle du HP Omen 15 est basé sur un AMD Ryzen 4800H au rythme rapide.



Le modèle actuel de l’ordinateur portable de jeu Omen 15 est disponible en option avec un processeur AMD Ryzen 7 4800H ou un processeur Intel Core de 10e génération. Nous recommandons le modèle Ryzen, car le rapport qualité-prix est meilleur ici. Sinon, les joueurs peuvent s’attendre à un SSD de 512 Go et à une Nvidia RTX 2060. Cela signifie que les jeux modernes fonctionnent parfaitement à l’écran en résolution Full HD et avec des paramètres graphiques élevés.

le prix: A partir de 1200 euros environ

MSI Katana GF76 : ordinateur portable de jeu solide avec un look élégant





L’ordinateur portable de jeu marque des points avec ses cadres d’écran étroits.



L’ordinateur portable de jeu de MSI dispose d’un écran Full HD de 17,3 pouces et se distingue par un design chic avec des bordures étroites. Les jeux se jouent à 144 Hz en douceur, et l’appareil a également beaucoup à offrir sous le capot : un processeur Intel Core i7 rapide sert de processeur, qui a beaucoup de puissance en combinaison avec 16 Go de RAM. Le SSD rapide contient 512 Go de stockage. Grâce à la puissante carte graphique Geforce RTX 3050 Ti, même les jeux actuels ne posent aucun problème pour l’ordinateur portable MSI.

le prix: environ 1 500 euros

Asus ROG Zephyrus G14 GA401 AniMe Matrix: Avec LED arrière





La matrice ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 AniMe repose sur un design élaboré avec de nombreuses lampes LED sur le couvercle.



L’Asus ROG Zephryrus G14 GA401 AniMe Matrix n’attire pas seulement l’attention avec son long nom de modèle : les 1215 mini LED à l’arrière attirent immédiatement l’attention. Vous pouvez choisir d’afficher des animations, l’autonomie restante de la batterie, des visualisations audio ou des images définies par l’utilisateur. Le fabricant engage naturellement des coûts pour cette innovation, donc seuls un Ryzen 5 et une GTX 1650 Ti sont responsables des performances de jeu dans le modèle le moins cher. C’est suffisant pour les jeux modernes avec des réglages moyens.

le prix: A partir de 1500 euros environ

Razer Blade 15 : le joueur premium





Le Razer Blade 15 est un ordinateur portable de jeu haut de gamme.



Les ordinateurs portables Razer Blade sont connus comme de bons ordinateurs portables de jeu haut de gamme. Surtout, ils se distinguent par leur excellente finition et leur longue durée de vie. Le Razer Blade de 15,6 pouces est disponible en modèle basique et professionnel. Le modèle professionnel a un meilleur refroidissement et est disponible avec une technologie plus puissante, la sélection s’étend jusqu’à un Intel Core i7 de la 10e génération avec huit cœurs de calcul et un Nvidia RTX 2080 Super au rythme rapide. Même le modèle de base dispose d’au moins un écran rapide de 144 Hertz qui peut afficher les jeux de manière nette et fluide.

le prix: A partir de 1900 euros environ

MSI GS66 10SF Stealth : avec écran 240 Hz





Le MSI GS66 10SF Stealth est l’un des meilleurs modèles « Thin & Light ».



Quiconque aime jouer à des jeux multijoueurs compétitifs est bien conseillé avec le MSI GS66 10SF Stealth. En plus d’un processeur Intel Core i7 de 10e génération rapide, l’ordinateur portable propose un puissant Nvidia RTX 2070 Max-Q et, surtout, un écran 240 Hertz. Les jeux graphiquement moins exigeants comme « Counter-Strike » et « League of Legends » fonctionnent donc particulièrement bien à l’écran, dans les jeux de tir à la première personne, vous avez même un certain avantage concurrentiel.

le prix: Environ 1 950 euros