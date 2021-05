meilleur manhua à lire si vous êtes un débutant

Les gens ont souvent tendance à mélanger le concept de manga, manhwa et manhwa parfois. Peu savent-ils que toutes ces bandes dessinées diffèrent grandement en fonction de termes courts comme leur impression et leur origine. Quand on parle de manga, il est écrit et illustré par le mangaka, alors qu’un manhuajia écrit un manhua. De même, un manhwa est écrit par manhwaga. Aujourd’hui, nous allons parler de la liste des meilleurs manhua à lire si vous êtes un débutant.

Manhua a toute une histoire de Chine, de Taiwan et de Hong-kong. Commencées au début du 20e siècle, les bandes dessinées manhua étaient initialement basées sur des idéologies politiques et des guerres, mais après la révolution chinoise de 1949, l’ajout de lois strictes a tenu la censure. En regardant le liste des meilleurs manhua, voici quelques suggestions de notre part:

L’avatar du roi

Issu du monde du jeu virtuel, ce manhua s’est sûrement fait une place dans la liste des meilleurs manhua. L’histoire tourne autour d’un joueur habile avec une compréhension de niveau manuel d’un jeu multijoueur en ligne. Expulsé de son équipe professionnelle d’e-sport en raison de situations soudaines, Ye Xiu commence à travailler en tant que manager dans l’un des cybercafés. Après le lancement du 10e serveur du jeu, Xiu décide de récupérer sa GLORY perdue.

Feng Shen Ji

Une guerre entre les dieux et les humains avec des capacités surnaturelles est ce que veulent les lecteurs. Eh bien, ce manhua est principalement axé sur le même genre et la même histoire. L’empereur et dirigeant de la dynastie Shang et Zhao Ge, Zi Zhou, partent pour une confrontation avec un messager des dieux. Refusant de s’incliner devant les dieux, Zi Zhou est attaqué par l’empereur frontalier. Face à des circonstances imprévues, Zhou va contre l’empereur et un dieu, qui surgit du ciel de nulle part.

Chanson de la longue marche

L’intrigue tourne autour d’une princesse nommée Yongning, qui se donne pour mission de venger les membres de sa famille. Li, père de Yongning et dirigeant de la dynastie Tang, aux côtés de sa femme et de ses fils, a été tué par son frère. Poussée par la rage de la vengeance, la princesse se transforme en une jeune personne nommée Li Chang Ge et se dirige vers ses objectifs.

Douluo Dalu

L’histoire tourne autour de Tang San, un créateur et maître des armes cachées. Après avoir volé la tradition secrète et atteint un point où la mort était la seule option, il est ressuscité à Douluo Dalu, avec un esprit qui lui est propre, tout comme les autres. Le sort de Tang San repose sur un esprit inutile, Blue Silver Grass. Dans le but de devenir le plus grand maître spirituel, Tang San va de l’avant.

Doupo Cangqiong

Avec la théorie de la survie du plus apte, le continent Combat Qi est gouverné par des gens forts. Le protagoniste, Xiao Yan, l’un des génies de la secte Xiao, perd tout d’un coup tous ses pouvoirs à l’âge de 11 ans. Trollé par ses camarades de clan, le sort de Xiao Yan est sur le point d’être expulsé de son clan. Pour regagner sa gloire et sa force, Xiao Yan avance avec ses objectifs.

Panlong

L’histoire se déroule autour de Linley, un jeune disciple d’un clan en chute qui gouvernait autrefois le monde. En route pour restaurer la réputation de son clan, Linley rencontre un accident, où il trouve une bague sculptée avec un dragon. Bientôt, il se rend compte que l’anneau possède des pouvoirs extraordinaires au-delà de son imagination après avoir été blessé dans un combat.

C’est tout pour aujourd’hui sur Best Manhua à lire si vous êtes un débutant. Manhua est aussi célèbre que le manga dans sa région. Avec pas mal de différences entre manhua et manga, ils offrent le meilleur sentiment à leurs lecteurs. Vous pouvez sûrement lire ces manhua suggérés par nous, qui sont pleins d’action et de sensations fortes.

