Meilleur humidificateur : Pour un bon climat intérieur

Pendant la période de chauffage en automne et en hiver, de nombreuses personnes ont des problèmes d’air intérieur trop sec. Les humidificateurs peuvent aider. Nous présentons quatre modèles recommandés.

Par Sébastien Weber

Qu’est-ce qui parle pour un humidificateur

L’air ambiant sec dessèche les muqueuses au fil du temps. Ceci est désagréable et rend les muqueuses plus sensibles aux germes. Il peut également provoquer une peau sèche, des yeux brûlants et des maux de tête.

De plus, la respiration devient plus difficile lorsque l’air est trop sec. La raison en est que les poumons sont moins capables de libérer de l’oxygène lorsque l’humidité est trop faible. L’air sec peut donc entraîner une irritation des poumons ou une toux.

Beurer LB 55



Le LB 55 a un réservoir de six litres.



Photo : © Beurer 2022



L’humidificateur Beurer LB 55 est fait pour vous si vous recherchez un modèle économique pour une utilisation sporadique. L’appareil dispose d’un équipement spartiate avec seulement deux niveaux de réglage. Avec une largeur de 31 centimètres, une hauteur de 35 centimètres et une profondeur de 23 centimètres, le Beurer LB 55 est relativement grand. La capacité du réservoir d’eau est de six litres. C’est suffisant pour une utilisation plus longue sans autres obturations.

L’humidificateur est conçu pour assurer un climat intérieur agréable dans des pièces jusqu’à 50 mètres carrés. La livraison comprend 15 tampons avec lesquels vous pouvez détartrer l’humidificateur.

Philips HU 4814/10



L’humidificateur de Philips assure non seulement un climat ambiant agréable, mais il est également très chic.



Image : © Philips 2022



Selon le fabricant, l’élégant humidificateur Philips HU4814/10 convient aux pièces d’une superficie allant jusqu’à 40 mètres carrés. Une caractéristique distinctive de l’appareil est le mode veille. S’il est activé, l’humidificateur réduit sa puissance pour fonctionner plus silencieusement. Cela rend l’humidificateur adapté aux chambres à coucher et aux chambres d’enfants.

Le défaut du modèle est le petit réservoir d’eau, qui n’a qu’une capacité de deux litres. L’humidificateur affiche le niveau de remplissage du réservoir sur son écran et s’éteint automatiquement dès que le réservoir d’eau est vide. L’écran vous informe également de l’humidité actuelle dans la pièce respective. Vous pouvez donc utiliser l’humidificateur spécifiquement lorsque cela est nécessaire.

Venta LW45 ComfortPlus



Le LW45 Comfort Plus de Venta est particulièrement adapté aux grandes pièces.



Image : © Venta 2022



Selon le fabricant, l’humidificateur Venta LW45 Comfort Plus convient à une surface allant jusqu’à 60 mètres carrés. Il dispose d’un réservoir d’eau d’une capacité de dix litres. L’appareil peut donc fonctionner longtemps avant de devoir le remplir d’eau. Le grand réservoir d’eau affecte les dimensions de l’humidificateur, qui mesure 45 centimètres de large, 33 centimètres de haut et 30 centimètres de profondeur.

Vous n’avez pas à vous soucier de remplacer les filtres avec l’humidificateur d’air Venta. L’appareil repose sur l’évaporation à froid, qui ne nécessite aucun filtre. L’eau hygiéniquement propre pour l’humidification de l’air ambiant s’évapore via une pile de plaques tournant dans un bac à eau.

Dyson Purificateur Humidifier + Refroidir



Le purificateur Humidity+Cool de Dyson est un ventilateur, un purificateur d’air et un humidificateur tout-en-un.



Image : © Dyson 2022



L’humidificateur Dyson Purifier Humidify+Cool combine trois appareils en un. Il peut également être utilisé comme ventilateur et purifie également l’air ambiant. Le fabricant s’appuie pour cela sur des filtres HEPA.

Pour l’humidification de l’air, l’eau du réservoir est irradiée par des rayons ultraviolets avant de s’évaporer et d’être libérée dans l’air ambiant. Cela devrait tuer presque toutes les bactéries dans l’eau. Le réservoir d’eau de l’appareil a une capacité de cinq litres. Selon Dyson, cela peut être utilisé pour humidifier des pièces d’une superficie allant jusqu’à 81 mètres carrés.

Particularité du Purifier Humidify+Cool : L’appareil peut être contrôlé via la télécommande fournie ainsi que via WLAN et l’application Dyson Link lors de vos déplacements.

