Meilleur contrôleur PC : 5 manettes de jeu pour jouer sur l’ordinateur

Action-aventures, jeux de course, plateformes, jeux de sport : de nombreux jeux PC sont tout simplement plus amusants avec une manette de jeu. Nous présentons les meilleurs contrôleurs PC pour les débutants et les joueurs ambitieux.

Par Sven Wernicke

Trust GXT 540 Yula : manette PC pour débutants



Le Trust GXT 540 Yula est bien adapté aux joueurs occasionnels.



Image : © Confiance 2022



Si vous jouez rarement, il n’est pas nécessaire que ce soit un contrôleur premium coûteux. Le modèle d’entrée de gamme filaire Trust GXT 540 Yula est alors un bon choix. La conception ergonomique et le revêtement en caoutchouc assurent une prise en main sûre. Les 13 boutons, le D-Pad et les deux sticks analogiques sont basés sur le design de la manette Xbox.

Avec le GXT 540 Yula, vous pouvez jouer à tous les jeux avec prise en charge du contrôleur. La manette de jeu convient non seulement au PC, mais également à de nombreux autres appareils tels que Raspberry Pi, PlayStation 3 et même le Nvidia Shield et certains téléviseurs intelligents. Le câble de connexion USB a une bonne longueur de trois mètres.

Par contre + Bonne manette pour les joueurs occasionnels – Pas de Bluetooth pour la connexion sans fil + Utilisation polyvalente – Pas d’effets de vibrations + Câble USB long

Manette sans fil Xbox : qualité supérieure éprouvée



Vous ne pouvez pas non plus vous tromper avec la manette Xbox sur PC.



Image : © Microsoft 2022



La manette Xbox est considérée à juste titre comme l’une des meilleures manettes : elle possède une ergonomie fantastique et un poids optimal, ainsi que des boutons et des sticks analogiques parfaitement accessibles. La dernière variante ne laisse rien à désirer : vous pouvez connecter le contrôleur à votre ordinateur via USB, vous pouvez également utiliser Bluetooth pour une connexion sans fil. La personnalisation se fait via l’application Xbox de Windows.

Bien entendu, vous pouvez également utiliser la manette sans fil Xbox sur la Xbox One ou la Xbox Series S/X. Il fonctionne également de manière transparente avec Apple TV, les smartphones Android, ainsi que les téléviseurs intelligents et les lecteurs de streaming avec des capacités de jeu.

Par contre + Traitement de première classe – Câble USB non inclus + Effets de vibration des moteurs intégrés + Compatible avec une large gamme d’appareils + Connexion via USB ou Bluetooth

Power A XBX Spectra Wired Controller : apporte de la couleur dans le jeu



Si vous ne voulez pas non plus vous passer de l’éclairage LED sur la manette de jeu, vous pouvez utiliser la manette filaire XBX Spectra.



Image : © Puissance A 2022



La manette filaire XBX Spectra de Power A est une manette de jeu sous licence officielle qui répond aux normes de qualité de Microsoft. Le contrôleur PC ressemble presque à confusion au contrôleur Xbox d’origine, les caractéristiques spéciales sont deux boutons de jeu assignables individuellement et une commande rotative du casque pour le contrôle du volume et la mise en sourdine rapide.

Le point culminant optique est l’éclairage LED des boutons, du pavé de commande et des sticks analogiques, vous pouvez même ajuster les couleurs. La manette filaire Spectra est compatible avec les PC Windows et Xbox Series X/S, et le câble USB de 10 pieds devrait suffire dans la plupart des situations.

Par contre + Traitement de haute qualité – Pas de Bluetooth pour la connexion sans fil + Câble USB long + Eclairage LED + Boutons programmables, cadran du casque + Effets de vibration des moteurs intégrés

Razer Wolverine V2 : ultra précis et ultra rapide



En mode hair trigger, les boutons du Wolverine V2 réagissent particulièrement rapidement.



Image : © Razer 2022



Le Wolverine V2 est un contrôleur de jeu puissant pour les plus hautes exigences. Razer l’a développé pour les jeux sur Xbox Series X/S, mais il fonctionne également avec le PC sans restrictions. Connectez la manette de jeu avec le câble de trois mètres et lancez-vous. Vous pouvez attribuer les touches supplémentaires sur le devant selon vos propres idées.

Les boutons d’action et le pavé de commande à technologie méca-tactile, qui promettent un déclenchement exceptionnellement rapide, sont passionnants. En mode hair trigger, vous tirez particulièrement vite en réduisant la résistance lorsque vous appuyez sur le bouton. Vous désactivez à nouveau le mode en appuyant sur un bouton. Le seul inconvénient : une connexion sans fil au PC n’est pas possible.

Par contre + Les touches de fonction et le pavé directionnel se déclenchent extrêmement rapidement – Pas de Bluetooth pour la connexion sans fil + Mode déclencheur de cheveux pour un tir très rapide + Touches supplémentaires librement assignables + Câble USB long

Manette Xbox Elite V2 : S’adapte à vos envies



La manette Xbox Elite V2 réalise les rêves des joueurs.



Image : © Microsoft 2022



Avec le contrôleur Xbox Elite actuel de Microsoft, vous obtenez un contrôleur PC puissant qui ne fait aucun doute. La possibilité de le personnaliser entièrement est géniale. Vous pouvez changer les manettes, les palettes et le pavé directionnel. Les outils nécessaires pour cela et les accessoires correspondants sont inclus avec le contrôleur.

Autres points forts : vous pouvez régler vous-même le point de pression des sticks analogiques et les poignées enveloppantes garantissent toujours une prise sûre, même pendant les sessions de jeu intensives. La batterie de la manette Xbox Elite a une autonomie allant jusqu’à 40 heures, vous la rechargez dans le boîtier fourni.

Par contre + Excellente qualité – Chere + Entièrement personnalisable – Surdimensionné pour les débutants + Vaste gamme d’accessoires, y compris étui de chargement et câble USB + Compatible avec de nombreux appareils (PC, Xbox, lecteur de streaming, etc.)

Ce que vous devez considérer lors de l’achat d’un contrôleur PC

La gamme de contrôleurs PC est vaste, des modèles sont disponibles pour aussi peu que 15 euros. Quelle est la meilleure manette de jeu pour vous ? Avant d’acheter, il y a quelques points importants à garder à l’esprit.

Filaire ou sans fil : Réfléchissez à l’avance si vous souhaitez connecter votre nouveau contrôleur à votre ordinateur avec un câble ou sans fil via Bluetooth. Les avantages des manettes filaires sont le prix généralement plus bas, la configuration simple et le faible décalage d’entrée, ce qui est également important pour les joueurs plus exigeants. Cependant, de nombreux joueurs trouvent les câbles ennuyeux et préfèrent les contrôleurs avec la norme sans fil Bluetooth établie, même si ceux-ci sont généralement beaucoup plus chers.

Pas cher vs cher : Les contrôleurs PC bon marché sont destinés aux joueurs occasionnels qui accordent moins d’importance à des boutons particulièrement précis ou à un large éventail d’options de personnalisation. Les manettes de jeu de haute qualité sont destinées aux utilisateurs expérimentés qui souhaitent de nombreuses fonctions de confort et une finition de première classe. Un bon compromis sont les contrôleurs dans la gamme de prix entre 50 et 70 euros.

Manette Xbox : La plupart des contrôleurs pour les consoles de jeu de Microsoft, en particulier les contrôleurs filaires, sont entièrement compatibles avec Windows 10 et 11. Presque tous les jeux PC prenant en charge les contrôleurs sont conçus pour ces manettes de jeu avec un design uniforme.