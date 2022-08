Meilleur climatiseur split : ce que vous devez savoir avant de l’acheter

Les climatiseurs split présentent de nombreux avantages par rapport aux climatiseurs normaux (appelés monoblocs). Ils sont économes en énergie, très silencieux et peuvent faire plus que simplement refroidir des pièces. Les modèles de haute qualité peuvent également chauffer ou déshumidifier un appartement ou une pièce.

Par Sven Wernicke

Important : Vous devez confier l’installation d’un système de climatisation split à un professionnel. Parce que l’installation est très complexe – en particulier lors de la modernisation. En cas d’installation incorrecte, du réfrigérant nocif pour le climat peut s’échapper. Cela étant dit, se lancer dans le monde de la climatisation split n’est pas compliqué, ni très coûteux.

Que sont les climatiseurs split et comment fonctionnent-ils ?

Les climatiseurs split tels que le Bomann CL 6044 CB et le Kältebringer KB51 se composent de deux composants : une unité intérieure et une unité extérieure. Ils sont reliés à un ou plusieurs flexibles.

L’unité intérieure se trouve dans la pièce que vous souhaitez rafraîchir. C’est ce qu’on appelle l’échangeur de chaleur. Il aspire l’air chaud de la pièce et le transmet au réfrigérant qui circule à l’intérieur de l’unité. Lorsque le réfrigérant chauffe, il change son état physique de liquide à gaz.

Le gaz atteint l’unité extérieure, qui est située à l’extérieur du bâtiment, par exemple sur une terrasse, un balcon ou sur le toit ou sur le mur de la maison, via une ligne de fluide frigorigène. Ici, le gaz est acheminé vers le compresseur. Cela refroidit le gaz chauffé et le réfrigérant se liquéfie à nouveau. La chaleur est conduite à l’extérieur et le réfrigérant retourne dans l’unité intérieure, ce qui permet au cycle de recommencer.

Cela signifie : Un système de climatisation split ne refroidit pas l’air ambiant, mais en extrait progressivement la chaleur. Si un climatiseur split doit chauffer au lieu de refroidir, tout le processus est inversé. Le concept est comparable à celui d’une pompe à chaleur.

Climatiseurs split recommandés

Vous trouverez ci-dessous quelques climatiseurs split recommandés. À mesure que la technologie devient plus sophistiquée, les appareils ne sont plus aussi chers qu’il y a quelques années. Et ils offrent désormais toutes sortes de fonctions de confort. Les systèmes combinés pour le refroidissement, le chauffage et la déshumidification sont particulièrement appréciés.

Pointe: Vous recherchez un climatiseur split mobile ? Malheureusement, il n’y en a pas. Dans ce cas, vous devez utiliser un climatiseur ordinaire.

Bomann CL 6044 CB : Climatiseur split pour petites pièces



Le CL 6044 CB est bien adapté aux petites pièces.



Image : © Bomann 2022



La taille de pièce recommandée pour le CL 6044 CB est de 25 mètres carrés. Avec le système de climatisation 4 en 1, vous pouvez assurer un climat ambiant agréable dans votre salon, par exemple. Bomann promet un niveau sonore moyen de 22 décibels à l’intérieur – l’équivalent d’un murmure.

La télécommande multifonction infrarouge fournie est pratique. Le matériel d’installation pour le spécialiste est inclus, ainsi qu’une ligne de réfrigération de cinq mètres de long pour connecter les unités intérieure et extérieure.

Les données les plus importantes:

Climatiseur split pour le refroidissement, le chauffage, la ventilation et la déshumidification

Réfrigérant : R32

Capacité de refroidissement : 9 000 BTU/h

Fonction d’auto-nettoyage, filtre à charbon actif pour la purification de l’air

Montage mural uniquement

Que signifie BTU/h ? BTU/h signifie British Thermal Unit par heure. L’unité indique la capacité de refroidissement d’un climatiseur par heure. Plus la capacité de refroidissement est élevée, plus la pièce qu’un climatiseur peut refroidir de manière fiable est grande.

Cold bringer KB34WH : Avec connexion à la maison intelligente



Vous pouvez facilement intégrer le KB34WH dans votre maison intelligente.



Photo : © Kaltbringer 2022



Le nom du fabricant en dit long : le KB34WH de Kaltebringer refroidit des pièces jusqu’à 55 mètres carrés. Si vous appréciez un système de climatisation split silencieux, vous êtes au bon endroit : en mode veille, le modèle apporteur de froid atteint seulement 19 décibels.

Un module Wi-Fi est déjà intégré pour la connexion à la maison intelligente et le contrôle via l’application. L’appareil prend également en charge l’assistant vocal Alexa et est compatible avec Google Home. Le matériel de montage, le câble de raccordement et une conduite de refroidissement de cinq mètres de long sont inclus dans la livraison.

Les données les plus importantes :

Climatiseur split pour le refroidissement, le chauffage et la déshumidification

Réfrigérant : R32

Capacité de refroidissement : 12 000 BTU/h

Fonction d’auto-nettoyage, filtre à charbon actif pour la purification de l’air

Au choix avec support mural ou console au sol

Porte-froid KB51 : Idéal pour les grandes pièces



Parfait pour rafraîchir de grandes pièces : le KB51 de Kältebringer.



Photo : © Kaltbringer 2022



Avec le KB51, vous pouvez refroidir de grandes pièces jusqu’à près de 100 mètres carrés. Les performances de déshumidification (1,5 litre par heure) sont également impressionnantes. Le modèle KB34 susmentionné ne peut pas suivre. Tout comme son modèle frère, le KB51 propose le mode veille particulièrement silencieux avec 19 décibels.

Le KB51 prend également en charge le WLAN pour le contrôle des applications ainsi que Google Home et Alexa. Une télécommande est également incluse. Ici aussi, vous recevrez le matériel de montage et de raccordement nécessaire pour le spécialiste.

Les données les plus importantes :

Climatiseur split pour le refroidissement, la déshumidification et le chauffage

Réfrigérant : R32

Capacité de refroidissement : 18 000 BTU/h

Fonction d’auto-nettoyage, filtre à charbon actif pour la purification de l’air

Au choix avec support mural ou console au sol

Avantages des climatiseurs split modernes

Par rapport aux climatiseurs monobloc traditionnels, les climatiseurs split présentent de nombreux avantages :

Nettement plus silencieux puisque seules les unités extérieures produisent du bruit

puisque seules les unités extérieures produisent du bruit Les unités intérieures prennent moins de place grâce au montage mural ou au plafond

grâce au montage mural ou au plafond Beaucoup plus efficace grâce à des processus de refroidissement intelligents

grâce à des processus de refroidissement intelligents Moins cher à courir car le rendement plus élevé permet d’économiser de l’électricité et donc de l’argent

car le rendement plus élevé permet d’économiser de l’électricité et donc de l’argent Entretien plus facile par exemple lors du changement des filtres autonettoyants

par exemple lors du changement des filtres autonettoyants Refroidissement optimal et un contrôle total sur les températures souhaitées, grâce à la technologie moderne (capteurs, contrôle de la maison intelligente)

Quel réfrigérant les climatiseurs split utilisent-ils ?

Le gaz réfrigérant R32 (difluorométhane), connu pour ses bonnes valeurs d’efficacité, est aujourd’hui le plus répandu. D’autres fluides frigorigènes perdent de leur importance, notamment le gaz réfrigérant R410A : Il est plus nocif pour le climat que le R32, mais est encore utilisé dans certains systèmes. Le R410A pourrait être interdit dans les années à venir.

Le réfrigérant respectueux du climat R290 (propane) est susceptible de gagner en importance. Jusque-là, R32 est la recommandation si vous envisagez d’acheter un climatiseur split.

Les liquides de refroidissement sont une affaire de professionnels

Le réfrigérant des systèmes de climatisation split peut gravement polluer le climat s’il s’échappe. C’est pourquoi seuls les experts sont autorisés à installer des systèmes de climatisation split et à remplir de réfrigérant. Des entreprises spécialisées certifiées vous aideront également à choisir un emplacement approprié pour un climatiseur split.

Vous devriez en tenir compte lors de l’achat d’un climatiseur split